Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ июньский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Диана Крачева ищет свою биологическую маму, сестер и братьев: "Я родилась в 1971 году. В то время моей маме было 18 лет. В возрасте 9 месяцев меня удочерили и увезли в Грузию. Мамочка, отзовись!"

Марите Гулбе Гунаровна ищет свою маму Штосс Ингриду Павловну: "Я родилась в городе Лимбажи в 1972 году. Моя мама от меня отказалась, и я попала в республиканский детдом в Майори, меня удочерили и увезли в Армению. Может быть, у меня есть сестры и братья".

Свою сестру Ольгу Езову Анатольевну (1984 г.р.), которая может проживать в Валмиерском крае, ищет сестра Эва.

Свою маму Медне Марию Алоизовну ищет сын Раймонд. Мальчика усыновили и увезли в Грузию. Мать от него отказалась: "Может, у меня есть сестры и братья".

Свою маму Росса Юлию (Юлианну) Александровну, которая когда-то проживала в Юрмале, в Слоке, ищет дочь Росса Жанна: "Я родилась в 1972 году. Мама, отзовись!"

Дочь Елена ищет своего отца Владислава Глазунова, который проживал в Юрмале, в Лиелупе.

Свою тетю Бируту Соболеву Яновну ищет Оксана: "Последняя встреча была в детдоме в Кемери 18 лет назад".

Двоюродную сестру Ольгу Медведьеву (Кулешову) ищет Светлана.

Свою сестру Ульянову (Гнитько) Ларису Васильевну и ее семью ищет Людмила.

Свою тетю Галину Забаронок Прокофьевну и ее семью ищет Галина из Беларуси.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.