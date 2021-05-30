Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ майский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

"Я, Илмарс Мелиусс из Грузии ищу своих биологических родителей. Я родился в мае 1972 года, в городе Огре. Мама от меня отказалась и меня адоптировали в Грузию. Может, у меня есть братья и сестры".

Надежду Солдатенкову (Лазареву) (1957 г.р.), которая проживает на ул.Ганибу дамбис в Риге ищет подруга из Украины Валентина.

Светлану Парфирьеву (Перцову) (1965 г.р.) ищет сын Виталий: "Очень хочу с ней встретиться".

Марину Берзиню (Китаеву) (1960 г.р.) ищет сестра Екатерина.

Викторс Паэглис - тебя ищет дочь Кристина: "Родители развелись, когда мне было всего три годика. Папа, отзовись".

Чапа Марите Яновна (1945 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственник Эдгарс: "Ищу свою бабушку, которая проживала в Пуре, и остальных родственников".

Кравцов Юрий Иванович (1958 г.р.) из Саласпилса - тебя ищет дочь Людмила: "Родители разошлись, когда мне было годик".

Наталья Денисенко (Голубева) (1974 г.р.) - тебя ищет брат Сергей по линии отца.

Шостко Тамару Михайловну (1950 г.р.) ищет сестра по линии отца Раиса: "Очень хочу найти свою сестру".

Майю Устинову (1946 г.р.) ищет Светлана: "Я родилась в 1967 году. Мама от меня отказалась, меня удочерили и увезли в Армению".

Боброва Аида Алексеевна (1969 г.р.) - тебя ищет родственница Марина: "Последняя связь с Аидой была в 1983-м году".

Елену Герасимову (1964 г.р.) из Юрмалы ищет отец Алексей: "Связь с дочкой оборвалась 2006 году".

Игорь Грибок (1975 г.р.) из Ауце - тебя ищет отец Михаил.

Марга (Майга) Звагуле (1967 г.р.) и Айя Звагуле (1969 г.р.) - этих сестер ищут сестры Дайна, Расма, Гунта и Лигита.

Разыскивается Айя Мелаце (1969 г.р.), которая проживает в Риге на ул. Слокас.

Свою родственницу Гуниту Иеклаву (1970 г.р.), которая адоптирована и проживает в Юрмале, ищет родственница Хермине.

Николая Семенова (1959 г.р.) ищет сын Айгарс: "Очень хочу найти своего отца".

Марину Ворожейкину (1948 г.р.) из Бауски и ее семью ищет брат Петр: "У Марины есть два сына Александр и Олег".

Виктора Белоусова (1950 г.р.) ищет родственница Анастасия: "Ищу своего дядю".

Леонида Сухарева (1946 г.р.) и его семью ищет Петр.

Митин Валерий Петрович (1948 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Галина.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.