Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ ноябрьский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Виктор Пранченко (1958 г.р.), который проживает в Даугавпилсе - тебя ищет брат Валерий.

Любовь Борщ (1970 г.р.) - тебя ищет сестра Ольга: "Последняя встреча была в 1997 году".

Светлану Бабюк (1956 г.р.) из Риги ищет родственница Людмила.

Анатолий Красильников (1959 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Елена: "Анатолий может проживать на ул. Слокас в Риге".

Алексей Чечелюк - тебя ищет Кирилл: "Последнее письмо было в 2006 году".

Андрея Маслова (1961 г.р.) из Тауркалне ищет родственница Анна: "Связь оборвалась в 2006 году".

Константина Бондор (1958 г.р.) - тебя и твою семью ищет бабушка Мария.

Геннадий Болтунов (1958 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Ирина: "Нас разлучили в детстве".

Екатерину Тон (1990 г.р.) - ищет брат Сергей: "Маму Екатерины зовут Кийко (Литошко) Татьяна".

Хелену ( Елену) Гуринович (1964 г.р.) ищет сестра Марина: "Связь оборвалась после того, как мы уехали в Казахстан".

Своего отца Виталия Солдатенкова (1961 г.р.) из Бирзгалской волости ищет дочь Кития.

Своего сослуживца Евгения Плугина (1943 г.р.) из Риги ищет Юрий.

Михаил Бойко (1943 г.р.), который проживал на ул. Риексту Риге, ищет сын Руслан и внук Иван.

Дочь Татьяна ищет отца Игоря Шмелева (1949 г.р.): "Отец проживает в Риге".

Василия Прудникова (1960 г.р.) и Лилию Прудникову (1963 г.р.) из Даугавпилса ищет брат Александр.

Игорь Стиран (1971 г.р.) из Резекне - тебя ищет сын Сергей: "Своего отца видел только на фотографиях".

Людмилу Каргину (1957 г.р.) ищет брат Владимир: "Ищу свою сестру двойняшку".

Елену Громову (1970 г.р.) из Добеле ищет сын Александр.

Виктора Михайлова (1972 г.р.), который проживает в Риге на ул. Яунциема гатве, ищет дочь Яна: "Последняя встреча была в 1994 году".

Федор Горбачев (1945 г.р.) из Юрмалы - тебя ищет дочь Елена: "Также ищу всех остальных родственников".

Леонид Терещенко (1956 г.р.) - тебя ищет сын Павел и дочь Оксана.

Роман Кругляков (1962 г.р.) - тебя ищет дочь Марианна: "Мою маму зовут Галина".

Свою лучшую подругу Екатерину Гринько (1949 г.р.) ищет Нина.

Ирину Жемайте (1960 г.р.) из Риги с ул. Маскавас ищет родственница Ирина: "Связь оборвалась в 2014 году".

Петр Митин (1950 г.р.) - тебя ищет его дочь Ирина: "Моя мама Мария Родина".

Елена Яценко (1971 г.р.) - тебя ищет Люда.

Алексея Алейникова (1962 г.р.) ищет родственник Алексей.

Виолу Ростоку (1960 г.р.) из Лимбажи ищет Лидия: "Ищу крестную мать своей внучки".

Ирину Ескову (1958 г.р.) и Виктора Ескова (1954 г.р.) ищет сестра Оксана.

Любовь Смирнову (1956 г.р.) ищет двоюродная сестра Надежда.

Владимира Сокольникова (1974 г.р.) ищет брат Андрей.

Аниту Иванову (1971-73 г.р.) ищет сестра Дайга: "Нас распределили каждую в своем детдоме".

Александра Гришина (1955 г.р.) и его семью ищет сестра Ольга: "Фамилия мамы была Бачинска".

Василий Москаленко (1966 г.р.) - тебя ищет дочь Юлия: "Последняя встреча с отцом была в 1990 году".

Владимира Кот (1943 г.р.) из Риги ищет дочь Ирина: "Развод родителей. Может быть, у меня есть братья и сестры".

Маргариту Пуце (1963-65 г.р.) ищет дочь Ирина: "Мамочка, отзовись".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.