Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ сентябрьский список, часть 2)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Айвак Кузманис Янович (1971 г.р.) ищет своих биологических родителей: мама Вероника Кузмане (1946-51 г.р.), отец Янис Кузманис: "Меня усыновили из рижского детдома в Грузию. Может быть, у меня есть братья и сестры".

Ольга Леонидовна Станиславская (1972 г.р. ищет своего отца Леонида Станиславского (1939-51 г.р.): "Меня адоптировали в два годика из детдома в Майори. Может быть, у меня есть братья и сестры".

Алисе Петровна Аугустане (1992 г.р.) — тебя ищут сестра Инга и мама Инта: "Возможно, Алиса удочерена и проживает в Латвии. Сестренка, отзовись!"

Юлия Александровна Глушкова (1972 г.р.), которая была удочерена, ищет своих биологических родителей, братьев, сестер: "Меня удочерили из Лиепайского дома малюток".

Святослав Проскурин (1961 г.р.) — тебя ищет дочь Ирена: "Связь с отцом прервана с самого моего рождения. Может быть, у меня есть братья и сестры".

"Ищу своего отца Евгения Романова (1959-61 г.р.), который может проживать в Резекне", — пишет его сын Андрей: "Моя мама Лена Балай".

Владислав Прикулис (1968 г.р.) — тебя ищет дочь Диана: "Я раньше жила у бабушки на ул. Прушу. Папа , отзовись".

Владимира Григорьевича Марченко (1945-46 г.р.) ищет его дочь Таисия: "В последний раз отца видела в 1972 году".

Виктора Алексеева (1956-70 г.р.), который проживал в Риге, на Саркандаугаве, ищет его дочь Алена: "Мою маму зовут Лариса. У него была дочь, моя сводная сестра, которую тоже хочу найти".

Брата Георгия Георгиевича Беридзе (1957-58 г.р.) и его маму ищет его родная сестра Пикрия из Грузии.

Илона с Украины ищет своего брата Кляйн Олега Александровича (1959-60 г.р.). Также она ищет родственников, которые проживает в Виляке и Залькалне.

Гунита Иеклява Яновна (1968 г.р.) — тебя ищут родственники: "Гуниту удочерили в 3х-летнем возрасте из детдома. Родилась она в волости Сейяс. Ее удочерила семья лесников из Сигулдского края. Ищут родственники из Латвии и Грузии. Также разыскивается отец Лаймонис Липскис (1948 г.р.)".

Светлану Валерьевну Силвачонок (1962-63 г.р.) из Саласпилса ищет подруга Елена.

Светлану Мазуркевич (1975-76 г.р.) ищет сводная сестра по отцу Наталья: "Сестренка , отзовись!"

Ищут Шабалиных Николая и Елизавету. "Семья Шабалинов раньше проживала в Риге на ул. Лачплеша", — ищет родственница Светлана.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.