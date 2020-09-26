Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ сентябрьский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Олег Евдокимов (1966 г.р.), который может проживать в Олайне, - тебя ищет его дочь Ирина: "Моя мама Евдокимова Елена".

Ирину Пышкину (1952 г.р.), которая проживает в Пурвциемсе, ищет дочь Татьяна.

Аэлиту Менцену Улдисовну (1962 г.р.) ищет сын Янис Менценс: "Может быть у меня есть братья и сестры".

Сестру Аллу Пашко (1966 г.р.) ищет брат Анатолий.

Ирину Купрееву (1965 г.р.) ищет брат Фёдор.

Вячеслава Аукуционока (1961 г.р.) ищет дочь Наталья.

Ивана Звонорова (1942 г.р.) ищет дочь Снежана: "Может быть у меня есть сестры и братья".

Валентину Пачкаеву (1954 г.р.) ищет Юрий: "Ищу двоюродную сестру своей мамы".

Полину Степанову (1946 г.р.) ищет школьная подруга Светлана.

Мамедова Назима (1959 г.р.) ищет сын Рамин.

Павлюка Олега (1967 г.р.) и Павлюк Антонину (1938 г.р.) ищет родственница Александра.

Анатолия Черных (1958 г.р.) из Лиепаи ищет родственница Ирина.

Галину Максимову (1947 г.р.) и Александра Максимова (1951 г.р.) ищет Александр.

Наилу Синдюкову (1958 г.р.) ищет родственница Гульсира.

Галину Вербицкую (1949 г.р.), которая проживает в Даугавпилсе ищет Ольга.

Кисилева Анжела (1970-72 г.р.) и Киселев Виталий (1974-76 г.р.) - вас ищет сестра Агнесе.

Татьяну Харченко (1967 г.р.) ищет Светлана.

Сергеева Валерия (1965 г.р.) из Лимбажи ищет дочь Любовь.

Владимира Боева (1953 г.р.) очень ищет сын Руслан.

Игоря Смирнова (1965 г.р.) очень ищет дочь Илона.

Гроллес Валду, Виту, Улдиса ищет родственница Нонна.

Баранова Виктора (1946 г.р.) ищет дочь Ольга.

Поднебесная Анна (1992 г.р.) - тебя ищет сестра Лилия.

Сиктарс Парсла и Сиктарс Рута - вас ищет родственник Олег.

Белов Виктор (1968 г.р.) - тебя ищет сестра Ольга: "Его мама Белова Мария".

Шершнев-Нестеренко Александр (1962 г.р.) - тебя ищет его сестра Наталья.

Исаченко Владимир (1969 г.р.) - тебя ищет дочь Ирина.

Николай Зайцев (1965-66 г.р.) - тебя ищет дочь Раиса.

Кузмин Сергей (1976-77 г.р.) из Резекне - тебя ищет родственница Анастасия.

Валерия Михеева (1962-64 г.р.) ищет сестра Ольга.

Василия Марухнаяк (1955 г.р.) ищет сестра Мария.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.