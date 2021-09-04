Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ сентябрьский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Свою маму, сестер, братьев и остальных родственников ищет Юлия Глушкова Александровна. "Я родилась в Риге 30 июня 1970-го года. Моя мама отказалась от меня, и я попала в детдом, откуда меня удочерили и поменяли все даты о рождении. Очень хочу найти своих родителей".

Ларису Адаменко (Дмитриенко) и ее сына Андрея Адаменко ищут родственники из Украины: "Лариса уехала в 90-е годы жить в Латвию".

Инара Круминя (Вушкане) — тебя ищут твои братья Эвалдс и Хариис.

Александр Скриль (1965-66 г.р.) — тебя ищет мать: "Связь оборвалась 2001 году".

Владимира Шевкунова (1951-52 г.р.) и Антона Шевкунова из Риги ищет Татьяна: "Связь пропала в 1990 году".

Айварс Вилюмс тебя ищет сын Ренар: "Ищу своего отца, в 1995 г. он меня и маму оставил и ушел от нас. Очень хочу его найти".

Свою лучшую подругу Людмилу Чернову Алексеевну (1948-49 г.р.) из Резекне ищет Зинаида.

Газина Прасковья (1949-50 г.р.) — тебя и твою семью ищет брат Иван.

Анатолий Красильников (1959-60 г.р.) и Дмитрий Красильников (1980-81 г.р.) — вас ищет Елена: "Ищу брата и племянника".

Вадима Деева (1988-89 г.р.) и его маму Татьяну Дееву ищет родственница Татьяна: "Ищу племянника и его маму".

Элга Мигляне тебя ищет брат Вячеславс.

Двоюродную сестру Маргариту Марченко (1958-59 г.р.) и ее семью ищет Лидия.

Зигмунд Новиков (1953-54 г.р.) — тебя ищет двоюродный брат Сергей.

Агриса Саулитиса (1965 -66 г.р.) из Добельского края ищет сын Микус.

Антонину Кравцову (1958-59 г.р.) из Юрмалы ищет сестра Галина: "У сестры есть два сына Игорь и Андрей".

Сергея Мачалова (1949-52 г.р.) ищет двоюродная сестра Ирина.

Георгия Михайлова (1961-62 г.р.) ищет сестра Анжелика: "Связь с братом оборвалась в 1992 году".

Юрий Лацис (1956-57 г.р.) — тебя ищет дочь Ирина: "Мою маму зовут Любовь Яхонтова. Папа, отзовись".

Леонид Шматов из Юрмалы — тебя ищет дочь Леся: "Мою маму зовут Шматова Татьяна".

Олег Шварц (1957-58 г.р.) из Даугавпилса — тебя ищет дочь Анна: "В последний раз отца видела, когда мне было 1,5 годика".

Марину Берзиню (Китаеву) 1960-61 г.р. ищет родственница Олеся.

Михаила Старжинского (1958-59 г.р.) из Юрмалы ищет родственница Анна.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.