Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ январский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Своего отца Козлова Анатолия Леонидовича, который проживал в Риге на ул. Эммас, ищет дочь Кристина.

Виктора Алексеева, который проживал в Риге на Саркандаугаве, ищет дочь Белла.

Дьячук Валерия Павловича, который проживал в Екабпилсе, ищет его дочь Ирина и сестра Светлана.

Станислав Петровский (1958-63 г.р.) — тебя ищет твоя дочь Оксана: "Раньше отец проживал в Риге".

Гаврина Александра Олеговича (1994 г.р.) ищет сестра Анастасия: "Нас разлучили, и я о нем ничего не знаю".

Глазунов Владислав (Вадим), который проживал в Юрмале, Лиелупе, тебя ищет дочь Елена .

Лаврушкину (Савицкую) Бируту (1954 г.р.), которая проживает на ул. Эйженияс, тебя ищет подруга Нутса.

Ольшевскую Лену ищет подруга Ирина: "Мы вместе жили в поселке Нагорный".

Свою маму Анну Язеповну Бурлакову, братьев и сестер ищет Иван Бурлаков: "Я родился в 1988 году в 1-ом роддоме в Риге".

Родственников Джаневич Игоря Борисовича и Джаневич Жанну ищет Лидия: "Их мама Джаневич Айя".

Сестру Айвиту Желве, которая проживает в Риге, ищет брат: "Не виделись с 6 лет".

Гладкин Михаил Петрович (1938 г.р.) — тебя ищет дочь Наталия: "Раньше отец проживал на ул. Лидоню".

Сергей ищет сослуживца Мединьша Юриса (1952 г.р.), который проживал в Юрмале, Лиелупе.

Свою сестру Наталию Жигареву, которая проживает в Риге, ищет сестра Елена.

"Очень долго ищу своих подруг Видуце Айю (1965 г.р.), которая проживала в Гробине, и Илону Ванагу (1966-67 г.р.)", — пишет Елена.

Курсевич Регину Борисовну (1952 г.р.) ищет друг из Литвы Евгений.

Якша Инна (1962 г.р.) — тебя ищет подруга.

Анну Мишуто (1955 г.р.), которая проживает в Риге, ищет подруга.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.