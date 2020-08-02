Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Лиепа Зигмунд (1956 г.р.), проживающий на ул. Весетас - вас ищет сын Зигмунд: "Мою маму зовут Валентина".

Своего друга Спрогиса Андрея (1966 г.р.), который проживает в волости Вайвес, ищет друг Николай.

Яниса Страутниекса (1963 г.р.), который может проживать Сигулде, ищет дочка Наталия: "Последняя встреча с отцом была в 1988 году".

Фирсова Петериса (1947-48 г.р.), который проживает в Сигулде на ул. Рожу, ищет Валентина.

Спалле Дзинтарса (1946 г.р.), который проживает на ул. Аглонас, ищет дочь Инга.

Вейде Улдиса (1948 г.р.), который проживает в волости Лайдзес, ищет дочь Полина: "Может быть у меня есть сестры и братья".

Савина Дмитрия Николаевича (1968-70 г.р.) ищет сводная сестра Эльвира.

Цветкова Александра (1954 г.р.), который проживает в Вилянах, ищет сын Святослав.

Панькова Сергея Петровича (1970 г.р.) и Панькова Федора ищет двоюродный брат Роман.

Мазкалниню Иннету (1965 г.р.), которая проживает в Юрмале, ищет подруга Елена.

Иванова Вячеслава (1962 г.р.) и Иванова Рикарда из Краславы ищет Геннадий.

Галину Шелкину (1981 г.р.), которая проживает на ул. Плявниеку, ищет родственница Людмила.

Крылову Наталью (1951 г.р.), которая проживает на ул. Унияс, ищет двоюродная сестра Наталья.

Соколовского Игоря (1972 г.р.), который проживает на бульваре Анниньмуйжас, ищет двоюродная сестра Анастасия.

Маму Пышкину Ирину (1952 г.р.), которая может проживать в Пурвциемсе, ищет дочь Татьяна.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.