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Доходы Элксниньша упали
50 тысяч евро пенсии и две одинаковые машины. Что показывают декларации мэров крупных городов Латвии
Foto: LETA

Гребная лодка, два одинаковых автомобиля, доходы, превышающие 100 000 евро и восемь других должностей — портал Delfi изучает, что в годовых декларациях указали главы крупнейших городов Латвии и как изменился их достаток за последние два года.

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2021 год был временем перемен для самоуправлений: в июле вступила в силу новая административно-территориальная реформа, в рамках которой статус "государственные" получили 10 городов — Даугавпилс, Елгава, Юрмала, Лиепая, Резекне, Вентспилс, Рига, Екабпилс, Огре и Валмиера.

В свою очередь, в июне состоялись муниципальные выборы и во многих местах к власти пришли новые руководители.

В Риге выборы не проходили — в столице дума была избрана в 2020 году. О том, как выросли доходы мэра Риги, Delfi сообщал здесь. Декларацию о доходах за 2021 год мэра Резекне Александра Барташевича ("Согласие") Служба госдоходов еще не опубликовала.

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Доходы Элксниньша упали
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