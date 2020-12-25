666 зараженных, Чичваркин в карантине Юрмалы и бдительная полиция. Главное о Covid-19 на Рождество

Рождественское число зараженных только кажется скромным: доля положительных тестов рекордная — 16,5%. Сколько из 666 заражений приходится на долю нового, более заразного, "британского" штамма, узнаем после праздников. А пока выходных нет ни у медиков, ни у полицейских, которые неусыпно отлавливают нарушителей режима ограничений и возбуждают десятками административные дела. С понедельника Евросоюз начинает вакцинацию, а накануне Папа Римский в своем Рождественском обращении призвал делиться вакцинами с бедными.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 666 новых случаев Covid-19, а 16 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Одна из смертей приходится на возрастную группу от 45 до 50 лет, три- от 55 до 65 лет, четыре — от 70 — 80 лет, шесть — от 80 до 90 лет, а еще две — старше 90 лет. Анализов в четверг было сделано немного — всего 4029, но доля положительных результатов составила 16,5%.

Число размещенных в больнице пациентов с коронавирусом достигло 936 человек, в том числе у 885 заболевание средней тяжести, у 51 состояние тяжелое. За последние сутки из больниц выписано 58 пациентов.

У балтийских соседей тенденции прежние: за прошедшие сутки в Литве был выявлен 2691 новый случай Covid-19, скончались 19 человек. В Эстонии — 575 новых случаев, скончались шесть человек.

Штрафы. Полиция в праздничные дни трудится сверхурочно — проводит превентивные проверки и реагирует на вызовы бдительных граждан. За прошедшие сутки возбуждено 107 административных процессов о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

В том числе начато 56 административных процессов о нарушении ограничений на собрания и проведении частных мероприятий, пять процессов о несоблюдении требований самоизоляции, 29 — о незаполнении анкеты "covidpass.lv", а еще четыре — в связи с другими нарушениями.

Британский акцент. Королева Великобритании законопослушно проводит праздник без детей и внуков, следуя правилам локдауна. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объясняет, почему Латвия проигнорировала призыв Еврокомиссии и не отменит запрет на авиаперелеты с Великобританией — свой ответ на распространение в королевстве новой формы коронавируса.

Тем временем фейсбук-страница Евгения Чичваркина сообщает о том, что живущий в Лондоне российский бизнесмен вчера прилетел в Юрмалу и вместе с семьей проводит карантин на берегу Рижского залива, "беря энергию прямо из зефираxbx Laima".

Интервью с Чичваркиным, в котором он рассказывает, что его связало с Юрмалой, и как он переболел Covid19 — ЗДЕСЬ.

Российский акцент. Реальное количество жителей России, заболевших Covid-19, в 5-6 раз превышает показатели официальной статистики, утверждают аналитики "Сбериндекса". Это происходит за счет случаев легкого и бессимптомного течения болезни, которые остаются не выявленными из-за отсутствия сплошного тестирования. Прогноз сколько россиян переболеет к концу года — ЗДЕСЬ.

Тем временем русская служба BBC разобралась, почему так важно, что к исследованиям вакцины "Спутник V" перестали привлекать добровольцев, несмотря на то, что исследования эффективности препарата не закончены.

Рождество. Папа Франциск в своем традиционном рождественском послании призвал делиться вакцинами от COVID-19, потому что пандемия не знает границ. Понтифик обратил внимание католиков на то, что надо поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.