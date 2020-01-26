"А я свой партбилет храню!" Плакатист Юрис Димитерс совершил самолюстрацию

Известный смелыми политическими плакатами художник Юрис Димитерс открыл в подвальчике возле церкви св. Яна выставку своих работ и изделий своей супруги Кристины — коллекции платьев с принтами акварелей легендарной Джеммы Скулме, матери Юриса. По такому торжественному случаю неутомимый "плакатор-провокатор" совершил самолюстрацию — исповедовался перед гостями в "страшных грехах".

Мама Юриса Димитерса, народная художница ЛССР, потомок знаменитой династии художников Скулме, ушла из жизни 9 ноября 2019 года — ей было 94. Большая выставка Джеммы Скулме откроется 8 февраля в Национальном художественном музее.

Элегантное платье красно-черной королевы, которое в прошлом году невестка Кристина Димитере сшила Джемме для церемонии вручения приза Вильгельма Пурвитиса за пожизненный вклад в искусство, стало эталоном для создания целой коллекции нарядов — с принтами по мотивам акварелей художницы.

Foto: LETA

Легендарная художница Джемма Скулме в платье работы своей невестки Кристины Димитере на вручении премии Пурвитиса в апреле 2019 года.

Foto: Kristina Hudenko

Кристина Димитере, ее муж Юрис Димитерс и экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене (справа) на выставке. Платья - от Кристины Димитере с принтами от Джеммы Скулме.

Сын Джеммы Юрис Димитерс тоже времени даром не теряет и работает в свойственном ему эпатажном ключе. Разбирая бумажные завалы, он нашел два натуральных свидетельства своих "грехов" в 1984 году — партбилет с уплаченными взносами и счет за поход в ресторан, где с компанией хорошо отобедал после партсобрания. "Год 1984 мне особенно нравится — это же чистый Оруэлл! — смеется Юрис. — Я назвал эту работу self-lustration. Так на английский переводится "исповедь".

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Партбилет-1984: доход от 0 до 1100 рублей

"В 90-х все коллаборационисты покидали свои партбилеты на помойку, а я свой храню (на фото - слева). Из партии я формально и не выходил — могу заполнить оставшиеся пустые страницы, хоть до этого года. Последним партсекретарем, кстати, была Рамона Умблия (министр культуры 1997-1998 годов, - прим. ред.) — она нас потом в Европу и затащила…

Зарабатывал я в советское время, как видите, очень неплохо — получал гонорары за плакаты, выставки, сценографию… Доходы были нестабильными, но жить можно. Зато сейчас — все стабильно: пенсия 130 евро в месяц, и живи, как знаешь". По мнению Юриса Димитерса, художники всегда были слугами власти, но честные художники при этом кусают ее то в ногу, то в руку. Чем он всю жизнь и занимался, при любом режиме.

Счет из ресторана-1984: угри, фанта, виски

"В августе 1984 года, как раз после партийного собрания, мы впятером отправились в ресторан гостиницы "Ридзене" и очень хорошо отобедали. В этом счете (на фото - справа) все записано — съели по ростбифу, четыре порции угря, салаты из помидоров, огурцов, мясная нарезка, бифштексы, оливки… Пили, заметьте, виски — не водку. Мы уже тогда были такие, буржуазные. Запивали "фантой", ее к тому времени уже выпускали на заводе в Москве. И закончили обед кофе".

Музей Джеммы Скулме: быть или не быть?

После смерти легендарной художницы министерство культуры озвучило инициативы — превратить ее дом в Межапарке в музей. Эта все подвисло в воздухе. На 130 евро в месяц Юрису проект не потянуть. "Мы-то идею охотно поддержали, но будущее музея, как и наше, в тумане. У нашего министерства культуры на такое нет денег. Это возможно, только если европейский проект подать. Надо идти вот таким способом (показывает на свою работу), тогда шансы есть. Я сам так не умею, но есть у нас профессионалы.

Foto: DELFI

Так, по сведениям Юриса Димитерса, ходили за деньгами в Москву, а теперь ходят в Брюссель.

Сегодня все работает примерно так же, как в 1984 году. Только тогда в Москве выбивали финансирование, теперь — в Брюсселе. В Москве все же полегче было добиваться своего — там работала "коррупционная схема": привозили бальзамчики, косметику "Дзинтарс", шоколад "Лайма". В Брюссель с этим не поедешь — там сидят люди-автоматы и люди-компьютеры, никаких эмоций. Надо сперва убедить кого-то из наших представителей там, а они помогут убедить тех… А пока время уходит. Умерла легенда Джемма Скулме, пресса побушевала, и информационный поток унесся дальше. Надо все время напоминать…"

Тем временем новое платье от Кристины Димитере с принтом Джеммы Скулме примерила очередная гостья бывшая министр здравоохранения врач-гинеколог Ингрида Цирцене. Выставка-продажа в подвале магазинчика на ул. Яня, 12 продлится еще месяц.