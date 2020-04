"А за родину обидно!" Невероятная судьба "Гордости Латвии" Ланы Курашидзе

12 лет назад портал Delfi и другие масс-медиа Латвии и Ирландии собрали деньги на лечение Ланы (Саломе) Курашидзе, которой медики поставили страшный диагноз — глиобластома головного мозга. Такой же, как у Жанны Фриске. Лана сумела победить болезнь. Сегодня она живет в Ирландии, помогает людям с инвалидностью и работает моделью. Два года назад она получила звание Latvijas lepnums Īrijā. Девушка написала порталу Delfi о себе и жизни в период коронавируса — своей в Ирландии и бабушкиной в Латвии.

Люди, которым жертвовали деньги на лечение, крайне редко рассказывают о том, как болезнь была побеждена или, по крайней мере, остановлена. Читательница Delfi Лана (Саломе) Курашидзе решилась на такое письмо сама, чтобы в нелегкое время подбодрить соотечественников и рассказать, что нельзя сдаваться, даже если шансов на жизнь — не больше 5%.

Как рассказала Лана, в 21 год у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга — глиобластому: "Подобный диагноз был поставлен Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк. По моим сведениям, дольше пяти лет в такой болезнью живут не больше 5% людей. Надеюсь,что эта статистика меняется.

Я была против сбора денег на лечение. Но с подачи моей мамы и лучшей подруги обо мне написали на вашем портале, в латвийских и ирландских газетах, журналах, рассказали по радио. Клуб, в котором я работала, устроил вечеринку в мою пользу. Отзывчивость людей спасла мне жизнь. После третьей операции и длительного лечения в мае 2009 начался процесс восстановления. Спасибо за это всем неравнодушным. В это трудное для всех время хочу рассказать о позитивной части своей жизни…"

По словам Ланы, в 2013-ом году заболела ее мама, а ей самой отказали в дальнейшей реабилитации в Латвии. Девушка решила переехать в Ирландию, где несколько лет жила до болезни и даже работала в модельном агентстве.

"Сегодня я вице-председатель волонтерской организации, защищающей интересы людей с инвалидностью, — рассказывает Лана. — Я единственная в этой организации иностранка и единственный человек на коляске. Также я — профессиональная модель. К сожалению, в Ирландии не особо много работы в этой сфере, особенно для модели на коляске, поэтому меня приглашают в основном для участия в благотворительных съемках и показах".

Лана прислала фотографии своих наград за участие в разных конкурсах. В декабре 2018-ого года она была награждена как Latvijas lepnums Īrijā, в 2019-ом — как Diversity ambassador of Ireland, а в феврале этого года — как Inspirational model of the year.

Сегодня Лана, как и большая часть мира, сидит в карантине: "В Ирландии людям после 70 лет, а также беременным женщинам и тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем, запрещено выходить на улицу — мы считаемся в группе риска. Разные государственные и общественные организации помогают нам с доставкой продуктов и медикаментов. У меня дома есть свой мини-зал с беговой дорожкой (я фитнес-маньячка), а также свой сад, где я выращиваю зелень, ягоды и фрукты. Так что тренируюсь и хлопочу по дому-саду".

Больше всего Лана переживает за оставшуюся в Риге пожилую бабушку: "Я единственный ее родственник. Заказываю ей продукты и медикаменты, а также хозяйственные товары по интернету. Мы справляемся! Но меня возмущает, что никому в ее государстве до нее дела нет, а Latvijas Pasts запросил с нее четыре евро за доставку посылки… Обидно и стыдно за родину, что пожилой бабушке помогает внучка-инвалид из Ирландии. А ведь она проработала на Латвию более 55 лет. Мало того, что не заработала себе на гражданство, так еще и никому тут не нужна. Да, в Ирландии я тоже не как сыр в масле катаюсь. Мой единственный доход — это пособие по инвалидности, но я хотя бы могу на это прожить".