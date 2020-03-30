Агентство беженцев ООН: вернувшимся из-за границы в Латвию беженцам нужна поддержка государства

Соискателям убежища, которые получили в Латвии статус беженцев в рамках международной программы защиты, потом уехали из страны, но их вернули, должны получать поддержку от государства. Об этом порталу Delfi рассказала представитель Агентства беженцев ООН (UNHCR) в Латвии Элизабете Арнсдорф Хаслунд. Месяц назад также омбудсмен Юрис Янсонс обратил внимание премьер-министра Кришьяниса Кариньша на то, что "в государстве нет единого системного подхода к решению таких и схожих случаев".

Ответа на запрос омбудсмена пока не последовало. Пресс-секретарь Кабмина Сабина Спурке рассказала Delfi, что "премьер перепоручил найти решение министрам внутренних дел, благосостояния, культуры и экономики".

Несколько лет назад в кульминацию кризиса беженцев в Латвию приехали сотни соискателей убежища, но после получения статуса (беженца или альтернативного) и крошечного пособия, которого не хватало на жизнь, практически все они покинули страну. Большинство переместилось в Германию. Но за последних пять лет в добровольном или принудительном порядке 51 человек вынужден был вернуться.

На днях Delfi опубликовал историю одного из таких беженцев, который в Латвии оказался в безнадежной ситуации — ему не дали ни госпособия, ни оплаченного государством ментора, ни возможности пожить какое-то время в центре "Муцениеки". "Они оказались реально на улице", — рассказал порталу Delfi руководитель общества "Gribu palīdzēt bēgļiem" Эгил Грасманис, который актуализировал вопрос.

Несправедливость — с самого начала

По словам представителя Агентства беженцев ООН Хаслунд, уже изначально в Латвии было введено несправедливое различие статуса беженца и альтернативного. С первым статусом пособие можно было получать 10 месяцев, со вторым (а его присваивали в большинстве случаев) — всего семь.

Да и само пособие было мизерным: 139 евро на совершеннолетних и 97 евро на каждого члена семьи. Это не покрывало даже основных потребностей — покупки необходимых товаров и продуктов, аренды жилья и транспортных расходов. Вот им и приходилось искать работу, толком не освоив язык. А в итоге — уезжать.

Единственный выход — ночлежка?

В своем письме омбудсмен указал, что к нему обратилась семья беженцев с детьми, которым Латвия присвоила статус, но они переселились в другую страну ЕС, откуда их вы итоге выселили. Поначалу, благодаря частным пожертвованиям, семья жила в гостинице типа общежития. Когда пожертвования закончились, была найдена возможность поселиться в центре беженцев Mucenieki, но без какой либо помощи и пособий от государства.

"Единственная возможность в этом случае — использовать услуги убежища или ночлежки", — указал Янсонс. А поскольку у вернувшихся беженцев нет задекларированного адреса, они не могут и просить помощи самоуправления (в Риге его размер 56,91 евро плюс пособие на жилье). Правда, после пяти ночей в убежище можно задекларировать свой адрес и там. Еще одна беда убежища в том, что там нельзя жить семьей: мать с ребенком отдельно от отца. До сих пор вернувшихся беженцы получали возможность провести первое время в "Муцениеки", но нормативными актами это не предусмотрено — все зависит от загруженности убежища.

Министр благосостояния: Латвия ничего не должна

Представитель Фонда общественной интеграции (SIF) Карина Дзене указала порталу Delfi, что услуги социального работника и ментора беженцам оплачиваются лишь 12 месяцев — этот срок необходимо продлить.

"Мы много раз пытались инициировать продление этих услуг до 24 или 36 месяцев. Одновременно мы понимаем, что только этими услугами проблемы не решишь — нужны и другие инструменты поддержки", — считает Дзене.

В то же время ответственная за социальную сферу министр благосостояния Рамона Петравича считает, что проблему решать не надо: "Моя установка, что мы абсолютно ничего не должны делать в связи для тех, кто нарушил правила. Мы им дали возможность, они ее не использовали".

Общество "Gribu palīdzēt bēgļiem" опасается, что число вернувшихся беженцев будет расти, и может не хватать собираемых пожертвований, которые для этих людей на сегодня единственная поддержка.

Прошлым летом общество и центр общественной политики "Providus" отправил письмо на эту тему премьеру и омбудсмену. Они призвали дать возможность вернувшимся пожить в "Mucenieki" и отменить штрафы, которые многие из беженцев получили за несоблюдение условий своего статуса. Также общество просит позволить беженцам в сложной ситуации получать услуги ментора и после 12 месяцев и обращаться за социальным пособием без декларации места жительства.