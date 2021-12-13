Акция Гобземса, бонус за ревакцинацию и отмена снижения НДС на газ и электричество. 13 декабря: главное

Оппозиционный политик Алдис Гобземс — вопреки запретам властей — провел в центре Риги массовую акцию протеста. Срок годности "ковидных" сертификатов будет зависеть от вида вакцины. В конце недели в Латвии начнется вакцинация детей 5-11 лет. Ревакцинацию старшего поколения предлагают стимулировать материально — выдачей подарочной карты в аптеку. А РТУ окончательно съехал из Старой Риги на Кипсалу — здание на улице Калькю опустело. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 9 декабря.

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Широко анонсируемая Гобземсом акция протеста "Рододендрон" у Президентского замка — состоялась. Здесь можно посмотреть фотогалерею и видео с мероприятия.

К 16.00 у Президентского замка собрались около 500 человек, а уже к 17.00 число участников перевалило за 1000. По положению дел на 18.40 полиция заявила, что число участников существенно не изменилось.

Одним из главных героев акции протеста стало пианино — этакий "рояль в кустах". Политический "символизм" этому музыкальному инструменту придают две истории. Во-первых, президентская канцелярия требовала выделить 200 тысяч евро на покупку рояля из госбюджета. Во-вторых, в интернете имеет хождение видео: министр здравоохранения Даниэль Павлютс — за инструментом, премьер Кришьянис Кариньш — поет. Приключения пианино у замка были занимательны: два инструмента на площадь протащили, а три полиция занести не дала.

Госполиция приступила к оценке деятельности группы людей в связи с "явным нападением на сотрудника полиции" во время несанкционированной акции. После 20.00 стало известно, что задержаны два человека за нарушение правил пилотирования дронов и передвижение с косой. Оба доставлены в участок для процессуальных действий. Мероприятие не было согласовано Рижской думой. Государственная полиция настоятельно рекомендовала жителям не участвовать в несанкционированной акции. Вероятно, позже еще появится информация о задержаниях и административных процессах.

Картина дня

В воскресенье в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, зарегистрирована одна смерть больного коронавирусом. Умерший, входивший в возрастную группу 90-99 лет, был вакцинирован. Среди тех, у кого диагноз Covid-19 был выявлен в воскресенье, 156 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 115 человек были привиты. Всего в воскресенье было сделано 4210 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.

Срок действия "ковидного" сертификата будет зависеть от полученной вакцины. В случае с однофазной вакциной Janssen бустерную дозу надо будет получить через два месяца после укола. После второй инъекции AstraZeneca — через пять месяцев, после второго укола Pfizer и Moderna —через шесть месяцев. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс надеется, что решение о сроке действия сертификатов о вакцинации будет принято правительством до Рождества.

Латвия получила первую партию вакцин от Covid-19 от Pfizer для детей. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал, что во второй половине этой недели может быть начата вакцинация против "Covid-19" детей в возрасте от 5 до 11 лет. Вакцинация этой возрастной группы проводится специально адаптированными вакцинами Pfizer/BioNTech со специальной этикеткой и более низкой дозой.

НДС на газ и электричество снижен не будет. В понедельник коалиционные партии не сумели договориться о применении сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на электричество и газ с 21% до 5%, как это анонсировалось ранее. Коалиция лишь пообещала снизить тариф услуги распределения электроэнергии, сообщил министр финансов Янис Рейрс. Глава Минфина пояснил, что снижение НДС чревато ростом инфляции дефицита госбюджета.

"Согласие" собирает подписи за отставку вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, ответственного за сферу сообщения в городе. Несмотря на то, что затяжной снегопад в Риге был с 29 ноября по 3 декабря, улицы Риги по-прежнему находятся в катастрофической состоянии, указывает фракция. Лед на проезжих частях сохранялся неделю после осадков, отмечает оппозиция.

Утром в понедельник возле Рои в канале затонуло судно, на поверхности воды образовалось нефтяное пятно. ЧП произошло в канале, после чего нефтяное пятно могло направиться в сторону моря. Прибывшие на место происшествия спасатели разместили по ширине всего канала ограничительные, абсорбирующие боны. Причины ЧП станут известны после того, как затонувшее судно поднимут при помощи водолазов.

РТУ окончательно съехал из Старой Риги на Кипсалу. Рижское самоуправление еще думает, что делать с освободившимся зданием РТУ на улице Калькю. Сценарий продажи здания пока не рассматривается. Пока предполагается, что здание будет использоваться для размещения столичных муниципальных учреждений, так как Рижскому самоуправлению сейчас не хватает площадей.

С осени нелегальные иммигранты больше не находятся у латвийско-белорусской границы постоянно и долго, сообщила министр внутренних дел Мария Голубева. Некоторые иммигранты, которые въехали в Латвию, по ее словам, вернулись в страны происхождения, такие как Ирак, или находятся в процессе возвращения.

Через российско-латвийскую границу не пропустили старинную саблю. Сотрудники таможенного поста "Убылинка" пресекли незаконный вывоз стальной сабли XIX века. Предмет оказался "шашкой кавказской, изготовленной в конце 19 века" и относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение. Вывозить такие предметы из России можно только с разрешения Министерства культуры.

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