Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: Māris Morkāns

В галерее-витрине Alma проходит персональная выставка Woof, Woof! — художница Кристиана Димитере создала памятники трем своим любимым собакам — Арро, Джану и Брине — чьи чистые души в мир иной унесла прекрасная чудо-птица. Ковидные ограничения на эту экспозицию не действуют — ее может видеть любой прохожий с улицы Тербатас. А удивительные истории своих верных спутников жизни, которые никогда не обманывали и не предавали, Кристиана рассказала порталу Delfi.

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Белоснежные скульптуры собак замерли в переходном пространстве между мирами — одновременно живые и характерные, но уже призрачные и холодные. Как будто высеченные из снежных пластов внезапно расщедрившейся зимней природы.

К началу выставки белая чудо-птица еще не прилетела за новыми пилигримами в небеса обетованные — ее появления ожидают со дня на день. А пока бесцветные собачьи души, как диковинные объемные раскраски, задают поле для воображения, которым живущая в аскезе латвийской глубинки художница Кристиана Димитере заменила суетность городского существования и фальшь эмоций в соцсетях.

Ковидная изоляция никак не отразилась на жизни обитательницы затерявшегося в прекрасном саду домика в Мурьяни, доставшегося Кристиане от родителей — актеров Артура Димитерса и Вии Артмане. Когда-то выходные на природе были для семьи возможностью отдохнуть подальше от мира искусства и искуственности в мире полной безыскусности, своеобразной меркой подлинности которого были животные — честные и любящие не за что. У Кристианы два мира гармонично слились в один, где все по-настоящему и все, как в дивной сказке…

Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: Māris Morkāns

"Сколько себя помню, в доме всегда были животные, — рассказывает Кристиана. — Кот моей няни дрался с забравшимися в сарай лесными хорьками, которые были с ним почти одного размера и жутко воняли. Как-то муж няни подобрал в лесу и выходил сову, которая потом прилетала в гости со своим избранником. А благовоспитанный кот Мукс ("монах"), которого я привезла из монастыря в Пюхтице, почти каждое утро приносил мне на порог вырванное из мыши или крысы сердце — в знак своей верной службы. Но главными спутниками моей жизни стали собаки — они меня встречали и провожали, не давали закиснуть в трудную минуту и разделяли со мной скромные деревенские поводы для радости".

Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: Māris Morkāns

Именно этим верным спутникам посвящена выставка Кристианы Димитере Woof, Woof!, чья идея принадлежит галеристке Астриде Риньке — подруге Кристианы, которая была знакома со всеми тремя собаками.

Художница поделилась реальными историями трех своих нереальных собак.

Арро. Своя кровать и кофе со сливками по утрам


Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: Māris Morkāns

- Папа купил боксера Арро, когда мой старший брат Каспарс был еще ребенком. Когда я родилась, он уже был полноправным членом нашей семьи. Отец водил его в собачью школу. В юности Арро был атлетического сложения — очень интеллигентным и воспитанным псом. Как рассказывала няня, она всякий раз с ужасом наблюдала сцену, как я поднимала песью губу и чистила щеткой огромные зубы. А пес терпел — ничего не предпринимал. Я водила Арро на реку — он был настолько послушным, что мог идти без поводка. Наверное, он мог бы запросто участвовать в спектаклях, но в то время животных не было принято выводить на сцену.

Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: No Kristiānas Dimiteres prīvatā arhīva

Сперва он жил в Риге, а когда няня с мужем окончательно переехали на нашу дачу в Мурьяни, Арро перевезли туда, чтобы жил на природе. Он был очень серьезным сторожем: всех впускал, но никого просто так не выпускал. Няня его холила и лелеяла — по утрам он пил кофе со сливками, который оставался от няниного мужа. У Арро была своя кровать, специально под него сбитая. Откормили его так, что он стал похож на английского бульдога. Несмотря на не совсем здоровое питание, Арро прожил солидную жизнь — 12 лет. Умер от какой-то собачьей болезни. Похоронили его в Мурьяни — в большой могиле, куда поместилась вся его кровать целиком.

Когда я заказывала у моего друга детства — дизайнера по металлу — проволочный каркас для скульптуры, он сказал, что прекрасно помнит Арро в юности — 45 лет назад. Мне было очень приятно.

Джаниc. Благородный вор с головой в подарок


Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: Māris Morkāns

- Когда моя дочка Берта пошла в школу, одноклассница подарила ей чернявого щенка-метиса — он был единственным сынком своей матери. Назвали мы его Джаном, что по-армянски означает "любимый".

Я старалась с Джаником побольше гулять — все надеялась, что его маленькие лапки окрепнут и вырастут, но они так и остались тонкими и изящными. Джаник был невероятно сообразительным, дружелюбным и заботливым. Например, если кто-то, проезжая мимо моего дома, оставлял мне на ручке калитки что-то вкусненькое, Джаник никогда не покушался на лакомство. Мое сегодняшний дружок Айвариньш в таких случаях оставляет лишь пустой кулек.

При этом Джаник был вором. Точнее — благородным разбойником. Как-то он утянул у соседей с уличного стола оставшийся с праздника камамбер в упаковке — притащил его мне, в целости и сохранности. У сельского магазине он поджидал машину с товаром и воровал кур. Однажды утянул целых три — одну принес мне в упаковке, другую я сама нашла в саду, слегка покусанную. Пришлось оплатить и пожарить ему лакомство. На другой день он притащил еще одну — судя по всему, она была основательно прикопана им про запас. Для меня. Сам он на десерт предпочитал бутерброды с паштетом и макароны с сыром.

Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: No Kristiānas Dimiteres prīvatā arhīva

Однажды соседка позвонила: жди, Джаник несет тебе рыбу. Судя по всему, он стащил ее из ведра зазевавшегося у речки рыбака. Как-то Джан вытащил из речки мешок, в котором кто-то утопил щенков — пытался их спасти и дотащить до нашего дома по обрыву, но не получилось, пришлось бросить на полпути…

Как-то в день рождения меня заехали поздравить знакомые и стали свидетелями невероятного зрелища. Гости рассказывали о лесных зверях и птицах, которые выскакивают на дорогу и попадают под колеса проезжающих автомобилей. Джаник дремал на диване с приподнятым ухом. А потом встал, попросился на улицу и через пятнадцать минут вернулся, неся в зубах… окровавленную голову косули с рогами. Одна из дам так перепугалась, что почти упала в обморок от такого подарка.

Вечером я не нашла в себе силы убрать голову. На другой день даже подумала, что это был жуткий сон. Оказалось, нет — голова лежала на месте, хорошо, что глаза закрыты. Позвонила соседу-охотнику, может, у него хватит духа? Но тот уехал. И тогда я обратилась к Джанику: конечно, я тебе очень благодарна за подарок, но прошу тебя унести голову — он так и сделал, больше я ее не видела.

Через какое-то время после этого Джаник сам попал под машину. Тогда мне удалось его выходить. Как и Арро, он прожил до 12 лет. Все страдания перед уходом он переносил с невероятным мужеством. В последний вечер, когда мы приехали от врача, он даже пошел проводить до калитки родственницу, которая нас подвозила. Очень хороший пес.

Брина. Дикарка из сказочного домика


Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: Māris Morkāns

- После ухода Джаника мне было сложно завести еще кого-то. Но случилось так, что моя подруга Мара Лининя для съемок фильма арендовала домик в Юрмале. Там на улице в будке на цепи жила дворняга Брина — большая и с толстой шубой, чем-то напоминающая Волчка из "Ежика в тумане". Ее старый хозяин умер. А Брина не годилась для содержания в городской квартире, поэтому сын хозяина оставил ее в будке и приезжал кормить. Так она прожила три года — на цепи.

Мара обратила внимание, что несмотря на довольно жуткие условия жизни, Брина очень доброжелательна: она неплохо ладила с детьми, которые снимались в картине. И тогда Мара вспомнила, что я живу одна в деревне, и решила привезти мне новую собаку. Спросила разрешения у хозяина дома — тот с радостью согласился.

Брина была счастлива, что она снова нужна, и очень волновалась, чтобы прийтись ко двору… Но одинокая жизнь на цепи отучила ее от навыков жизни в доме и в обществе — Брина не умела даже проситься в туалет. Шуба у нее отросла такая плотная, что в доме ей было все время жарко. Мара предложила сделать для собаки отдельный домик в саду. Мы построили будку и просторный вольер. Новая избушка, которую я выкрасила и обрисовала лилиями, очень понравилась ее обитательнице — Брина была счастлива.

Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: No Kristiānas Dimiteres prīvatā arhīva

Я заново учила Брину общаться с людьми. У нас появилась традиция: раз в два дня я выводила ее "в свет" — по соседям. Я заметила, что Брине очень нравится смотреть телевизор. Другая наша традиция: по вечерам я приглашала Брину ужинать в дом и кормила с руки бутербродом с маслом. Она всегда очень ждала этого момента. Обычно собаки не терпят подвыпивших людей, а Брине такие очень даже нравились. Так по крупицам я собрала образ ее старого хозяина, который по вечерам пропускал по стаканчику у телевизора, угощая верную подругу бутербродами.

Как-то мы с соседской девочкой выгуливали Брину вдоль реки. Она увидела сидящих на льду рыбаков и рванула к ним. Выскочила на середину реки, которая по весне уже начала таять. Мы замерли от ужаса, когда на обратном пути лед треснул, и Брина с головой ушла под воду. Я уже вытащила телефон, чтобы звонить спасателям, но тут голова Брины всплыла из-подо льда. Собака передними лапами оперлась на край проруби и инстинктивно начала так мастерски выкарабкиваться, что, наверное, пособие по спасению утопающих можно с нее было писать. Все закончилось хорошо, но Брина так перепугалась, что два дня потом отогревалась у печки. Прожила она у меня три года — умерла от опухоли.

Айвариньш. Новый дружок


Аристократ, разбойник и дикарка. Три теплые истории собак Кристианы Димитере, украсивших улицу Риги
Foto: No Kristiānas Dimiteres prīvatā arhīva

Айварс зашел погостить в домик Брины.

- Когда Брина умерла, друг Берты привез мне из Латгалии нового щенка, которого назвал Айварс. Вообще-то, так зовут папу Берты (художник Айварс Вилипсонс). Есть противники того, чтобы собакам давать человеческие имена, но я не из их числа — по-моему, очень подходящее имя. Это мой новый дружок.

Выставка Кристианы Димитере Woof, Woof! в галерее Alma на ул. Тербатас, 64 проходит до 15 марта.

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Кристиана Димитере Вия Артмане
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