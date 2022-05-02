АУДИО. 15 жителей Латвии — о том, легко ли быть русским после 24 февраля

Приказ начать военное вторжение в Украину был отдан на русском языке. Но первыми под бомбежками оказались украинские города, жители которых тоже, в основном, говорили по-русски. Как носители русского языка в Латвии живут в этой новой жуткой реальности? Что они чувствуют, о чем думают, с кем себя ассоциируют? С какой реакцией на русскую речь сталкиваются? Портал Delfi поговорил с 15 жителями Латвии о том, как их изменила война в Украине. Послушайте, что они говорят.

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