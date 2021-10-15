Балтийское ковидное единство и 30 лет негражданству. 15 октября: главное

Страны Балтии заняли первые три места в ЕС по распространению Covid-19. В Риге началась выездная вакцинация: на улицах появились автобусы с медиками. 30 лет назад Латвия решила разделить население на граждан и неграждан. ЛИД Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 15 октября.

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15 октября 1991 года, Верховный совет принял решение, которое разделило население Латвии на граждан и неграждан. 30 лет спустя каждый десятый латвиец по-прежнему не натурализовался. Тема неграждан выпала из повестки дня государства и СМИ. Означает ли это, что проблема разрешилась сама собой? Нет, пишет в статье "Возраст дожития и остановленный конвейер" Данута Дембовская.

В начале 2021 года в Латвии проживало около 190 тысяч неграждан. У них есть все возможности для того, чтобы сдать на гражданство. Однако начиная с 2014 года паспорта граждан получает менее тысячи человек в год.

Причин сразу несколько, от эмоциональной (многие не простили обиду, полученную в девяностых годах) и прагматической (паспорт негражданина позволяет ездить без визы как в ЕС, так и в Россию) до отсутствия мотивации.

Государство не собирается предпринимать никаких усилий для того, чтобы неграждане все же прошли процесс натурализации, говорит глава Комиссии Сейма по делам гражданства, миграции и сплочения общества Андрей Юдин ("Новое Единство"). Впрочем, в 2019 году Сейм все же остановил "конвейер производства новых неграждан". Все дети, родившиеся после 1 января 2020 года в семьях неграждан, автоматически, без заявления родителей, признаются гражданами Латвийской Республики.

"Если мы посмотрим на цифры, то станет очевидно: численность неграждан сокращалась в больше степени за счет смертности и отъезда в другие страны, а не за счет натурализации, — говорит Борис Цилевич ("Согласие"), председатель Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ. — Неграждан в Латвии не останется тогда, когда умрет последний негражданин".

Картина дня



Третьи сутки подряд в Латвии фиксируют более 2100 новых случаев Covid-19. В четверг скончались 12 пациентов с "ковидом". В больницах находятся 980 пациентов, 12,5% из них — в тяжелом состоянии.

Страны Балтии заняли первые три места в ЕС по распространению Covid-19. В конце прошлой недели в Литве кумулятивная заболеваемость достигла 972 случаев на 100 000 жителей, в Латвии — 864, в Эстонии — 859. На этой неделе показатели еще выше.

В Риге началась выездная вакцинация: на улицах появились автобусы с медиками. Три автобуса будут передвигаться по различным районам Риги и делать остановки в местах скопления народа. Вакцинация будет проходить по принципу живой очереди.

Поддержка бизнеса во время ЧС может обойтись в 60 млн евро в месяц. Точную сумму, однако, прогнозировать крайне сложно, отмечает министр экономики Янис Витенбергс. На данный момент режим чрезвычайной ситуации объявлен на три месяца.

Каждый четвертый молодой латвиец хочет уехать из страны. В опросе, проведенном летом 2021 года, приняли участие 4000 человек из стран Балтии. Три самые популярные страны, куда предпочли бы переехать молодые граждане Латвии, Литвы и Эстонии — США, Германия и Испания.

Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. Бывший президент находится в одной из больницы Калифорнии "в связи с инфекцией, не связанной с Covid-19". По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик "идет на поправку" и "находится в хорошем настроении".

Цена бензина приближается к рубежу 1,5 евро за литр. За неделю литр 95-го бензина в Латвии подорожал на шесть-семь центов и стоил в пятницу 1,45-1,47 евро. В нескольких регионах Финляндии в четверг стоимость литра бензина вплотную приблизилась к двум евро.

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