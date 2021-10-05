Банановые войны и "драматичный доклад", который не привел ни к чему. 5 октября: главное

На фоне стремительного роста заболеваемости Covid-19 в стране продолжается жизнь. Торговые сети вступили в "банановую войну" с Lidl. Генпрокурор Юрис Стуканс предложил конфисковывать машины за превышение скорости. В Риге меняются правила уборки и содержания дворов. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 5 октября.

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Lidl открывается на последней неделе перед введением новых "ковидных" ограничений. С 11 октября будут действовать новые правила. Для розничной торговли ограничения остаются прежними — маски, двухметровая дистанция, лимит на число покупателей в зале. Но пускать в магазины будут всех — включая непривитых.

Так будет, если правительство, конечно, в ближайшую неделю не примет иные, более жесткие ограничения, как на этом настаивают эксперты. Но политические события вторника свидетельствуют о том, что внутри правящей коалиции, состоящей из четырех партий, единой позиции по этому поводу пока нет.

Картина дня



1010 новых случаев Covid-19, 14 пациентов скончались. Доля позитивных тестов — 6,6%. По прогнозам Министерства здравоохранения, к середине октября количество новых случаев Covid-19 в сутки может удвоиться, достигнув 2000. К 23 октября число госпитализаций может достичь 120 эпизодов в сутки, к 24 октября в больницах могут находиться уже 1200 "ковидных" пациентов.

Политики не договорились о новых "ковидных" ограничениях. Совет по кризисному управления заслушал драматичный доклад о прогнозах ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако никакие решения приняты не были. Предполагается, что новый пакет "ковидных" ограничений может быть подготовлен и принят на этой неделе. Ранее президент Латвии Эгилс Левитс допускал, что правительство уже сегодня объявит чрезвычайную ситуацию.

Сокращен срок карантина для детей. Поскольку у детей заболевание Covid-19 протекает быстрее, чем у взрослых, инфицированный школьник сможет сделать тест на седьмой день с начала карантина. Если результат тест будет отрицательным, учащийся сможет вернуться в школу. Такое решение приняло правительство.

Из-за грядущего открытия магазинов Lidl началась "банановая война". Уже действующие сети розничной торговли отреагировали на приход конкурента скидками. Подешевели бананы, и не только. Lidl откроет магазины 7 октября. Немецкая сеть магазинов позиционирует себя как дискаунтер.

Генпрокурор предлагает конфисковывать машины у превышение скорости. Такая жесткая мера сейчас действует в Дании. "Если человек едет в состоянии опьянения, с 1,5 промилле алкоголя в крови, немедленно должно быть возбуждено уголовное дело и сразу же конфискован автомобиль", — подчеркнул генпрокурор Стуканс.

Трети кафе и ресторанов в Латвии грозит банкротство. Предстоящей зимой могут закрыться 36% предприятий общепита, прогнозирует Латвийское общество ресторанов. Таковы последствия пандемии Covid-19 для отрасли.

В Риге запретят посыпать тротуары чистой солью. Кроме того, разрешат реже косить траву. Новые правила по уборке и содержанию территорий готовится принять Рижская дума.

Facebook назвал причину глобального сбоя. Вечером во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp не смогли получить доступ к соцсетям и мессенджеру. Глобальный сбой был связан с изменения магистральных маршрутизаторов, сообщила команда инженеров Facebook, принеся пользователям извинения.

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