Бесконечный снегопад, недовольный Левитс и возобновление работы крупных центров вакцинации. 22 декабря: главное

Ригу снова заметает снегом — в столице действует оранжевое предупреждение. Планируется возобновить работу крупных центров вакцинации от Covid-19, а прививку от гриппа можно будет сделать одновременно с вакциной от коронавируса. Президент Эгилс Левитс недоволен решением правительства разрешить работу ресторанов и других заведений в Новогоднюю ночь, а у школьников начались зимние каникулы. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 декабря.

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Картина дня

В Риге снег шел почти десять часов подряд и продолжится, движение затруднено. В связи с погодными условиями в столице объявлено оранжевое предупреждение. Толщина снежного покрова составляет 15-20 сантиметров. Рижская дума призывает жителей по возможности работать из дома и выделить больше времени на привычный маршрут, а водителей — быть особенно осторожными на дороге.

За сутки выявлено 748 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек. 389 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 359 инфицированных были привиты. Все умершие – старше 50 лет. Среди них трое были привиты, а остальные восемь человек не были вакцинированы. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей снизился c 530,2 до 527,6 случая.

Президент недоволен решением правительства смягчить ковид-ограничения в праздники. Принятое решение позволит жителям посещать бары, магазины, развлекательные заведения и церкви в праздничное время. Эгилс Левитс считает, что штамм "омикрон" более заразен, поэтому следовало ввести более строгие ограничения.

У школьников сегодня начались зимние каникулы. Они продлятся до 5 января. Минобразования призывает перед возобновлением учебы вечером 4 января или утром 5 января сделать антигенные тесты на Covid-19. Также сообщается, что те дети, которые продолжат посещать занятия во время зимних каникул, должны делать тест на Covid-19, если они не привиты.

Министр среды и регионального развития приостановил решение Кекавского края о запрете азартных игр. По словам Артурса Томса Плешса, у самоуправления нет достаточных доказательств для оправдания запрета на азартные игры. Политик указал, что общее негативное отношение населения к азартным играм не может служить критерием для введения запрета.

Планируется вновь открыть крупные центры вакцинации от Covid-19. Два из них будут открыты в Риге, в регионах таких центров будет до 20. Будет также изменено время работы прививочных пунктов в торговых центрах и мобильных контейнерах.

Rīga Plaza будет дезинфицировать поручни. Оборудование для дезинфекции поручней установлено в декабре. Оно работает непрерывно. Также в декабре в торговом центре были введены ручные сканеры QR-кодов. Они работают быстрее, чем использовавшиеся ранее приложения для мобильных телефонов.

Прививку от гриппа можно будет сделать в центрах вакцинации от Covid-19. Также вакцинация от гриппа будет доступна в пунктах вакцинации в торговых центрах и передвижных контейнерах, где обычно делают прививки от коронавируса. По-прежнему вакцинироваться от гриппа можно у семейных врачей. Прививка от гриппа бесплатна для ряда лиц, например, пожилых людей, беременных женщин, жителей с хроническими заболеваниями и медиков.

Латвия сможет не присуждать взяточникам гранты международной помощи. Поправки к закону приняты Сеймом в первом чтении. Изменения предложены с целью соответствия конвенции OECD о борьбе со взяточничеством среди иностранных чиновников в международных сделках. Конвенция предусматривает, что можно не присуждать грант проекту, в котором участвуют осужденные за взяточничество.

Еврокомиссия одобрила увеличение основного капитала airBaltic на 45 миллионов евро. Финансирование выделено с целью компенсации убытков, вызванных пандемией. Ожидается, что с планируемым началом котировки акций airBaltic на бирже эти инвестиции вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.

Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность. Общая численность подразделений составляет 40 000 военнослужащих, сообщило немецкое издание Die Welt. Группа повышенной готовности НАТО должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде.

В Швеции предлагают вживить микрочип с ковид-паспортом. Как свидетельствуют данные аналитиков, микрочип вживили себе уже около 6000 человек. Микрочип представляет собой имплант с сертификатом о вакцинации. Разработчики уверяют, что технология безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. На чипе можно также хранить другие документы.





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Оборот сферы ритуальных услуг достиг 11 миллионов евро. За два года в Латвии существенно выросло количество смертей. У похоронных компаний стало больше работы, однако общая прибыль сектора за последний год немного снизилась. Портал Delfi решил разобраться, как обстоит ситуация в сфере похоронных услуг в Латвии.