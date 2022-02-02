Более 10 000 случаев Covid-19, оберег Кариньша и новый Lidl. 2 февраля: главное

За сутки в Латвии зафиксировано рекордное количество случаев Covid-19 — их больше 10 тысяч. Заболеваемость продолжает расти, увеличивается и количество повторных заражений. Однако в этом месяце правительство все же рассмотрит вопрос об использовании ковид-сертификатов. В свою очередь, в Риге появится новый магазин Lidl, но только в следующем году. Также стало известна возможная причина того, почему Кришьянис Кариньш по-прежнему находится на посту премьер-министра. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 2 февраля.

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В Латвии за сутки выявлено рекордное число заражений Covid-19 — 10 610 новых случаев. Большинство заболевших были вакцинированы от вируса. Доля положительных результатов тестирования составила 39,1%. Также сообщается о 23 умерших, из которых 20 человек не были привиты от Covid-19.

В связи с большим количеством инфицированных в Латвии страдают и торговые центры. Так, некоторые из них вынуждены сократить время работы или временно закрыть отдельные магазины. Причина — Covid-19 болеют многие сотрудники торговых центров.

Кроме того, продолжает расти число случаев повторного заражения коронавирусом. По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, из людей, у которых был выявлен Covid-19, фактически каждый десятый уже перенес это заболевание.

Картина дня

Об изменениях в использовании сертификатов можно будет говорить только при полной волне "омикрона". Такое мнение выразила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня. По ее словам, в этом месяце будет рассмотрен вопрос об использовании ковид-сертификатов в "зеленых" и "красных" зонах.

Государство предоставит поддержку в 50 евро для детей и молодежи. Эту сумму родители могут получить за одного ребенка, также на нее могут претендовать учащиеся в возрасте до 23 лет. Кроме того, запланирована выплата пособия в 200 евро для некоторых жителей.

В Кенгарагсе появится магазин Lidl. Однако для его строительства снесут торговый центр Gauja. Новый Lidl откроет свои двери для покупателей в следующем году. Lidl также собирается озеленить пространство вокруг магазина: компания посадит около 500 кустарников и саженцев деревьев, в том числе декоративных сосен, грабов и рябин.

Ушел из жизни многолетний глава полицейского участка "Браса" Иварс Чеверс. Ему был 51 год. Чеверс долгое время был руководителем участка "Браса", после выхода на пенсию он начал работать с детьми-беспризорниками. Чеверс — младший брат бывшего министра внутренних дел Латвии Зиедониса Чеверса.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш носит галстук с оберегом. Об этом сообщила фирма Karels, которая создала аксессуар. Как отмечают представители компании, галстук обладает защитной силой. Галстук Кариньш надевает на различные протокольные мероприятия.

Швея из Риги выиграла в моментальную лотерею Pērle 250 000 евро. Рижанка уже давно участвует в лотереях, обычно покупает билеты SuperBingo и Simtgades. Лотерейный билет Pērle женщина купила на выигрыши от других лотерей. Полученные деньги швея собирается потратить на ремонт дачи.

В Пекин вылетела третья группа латвийских спортсменов. В нее вошли хоккейная сборная, а также биатлонистка Байба Бендика, ее тренер, лыжница Патриция Эйдука и горнолыжник Микс Звейниекс. В целом от Латвии в Олимпиаде-2022 будут участвовать 57 спортсменов.

Детская больница запретила посещения пациентов из-за Covid-19. Тем, кому требуется плановые операции, необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. С 7 февраля результат лабораторного теста должен будет также предъявлять сопровождающий юного пациента. Кроме того, пациенты и родители пациентов теперь могут выходить из палат только для проведения обследований и процедур.

Для размещения Национального концертного зала рекомендован Дом Конгрессов. Это здание подходит для реализации проекта больше всего. Мэр Риги Мартиньш Стакис подтвердил, что столица готова к строительству нового концертного зала. Градоначальник также считает, что в случае одобрения проекта государство должно погасить расходы Rīgas nami в связи с обновлением Дома Конгрессов.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова приостанавливает карьеру. Она хочет привести в порядок свое здоровье и неизвестно, когда Севастова планирует вернуться в спорт. Ранее лиепайчанка уже временно прерывала карьеру — это было в 2013 году, Севастова пропустила два сезона.

Дания первой в Европе отменила все ограничения — уже второй раз. Даже в общественном транспорте больше не потребуются маски. Однако некоторые эпидемиологические меры останутся в силе для туристов.





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