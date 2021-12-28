Более 200 случаев "омикрона", срок годности ковид-сертификатов и ликвидация "Мемориала". 28 декабря: главное

В СМИ прозвучала информация о том, что в Латвии в скором времени у ковид-сертификатов появится срок годности. Однако сертификаты, полученные после бустерной дозы вакцины, будут бессрочными. Большинство зараженных "омикроном" латвийцев были привиты. Тем временем, Верховный суд в России ликвидировал историко-просветительское общество "Мемориал". Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 28 декабря.

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Картина дня

Выявлено 211 случаев "омикрона", 75% зараженных привиты от Covid-19. В 122 выявленных случаях заражения "омикроном" люди заболели за границей. 78 заболевших заразились в Латвии. 34 случая из местных являются вторичными контактами. В свою очередь, в 42 случаях источник заражения не установлен.

Срок действия ковид-сертификата может отличаться в зависимости от вакцины. Дело в том, что уровень защиты от "омикрона", который дает каждая вакцина, может отличаться. Тем временем, сертификат, полученный после бустерной вакцинации, будет бессрочным. Предположительно, решение о сроке действия ковид-сертификатов будет принято в начале 2022 года.

За сутки выявлено 1186 новых случаев Covid-19, умерли 22 человека. Все скончавшиеся — старше 50 лет. 13 из них были не привиты, девять человек были вакцинированы. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился с 504,5 до 518 случаев. Из выявленных вчера инфицированных Covid-19 — 506 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 680 человек были вакцинированы. Доля положительных результатов — 12%.

Нужно помнить, что сильные снегопады могут быть в январе и даже в марте. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил мэр Риги Мартиньш Стакис. По его словам, он ежедневно оценивает город как пешеход и автомобилист. Стакис согласился с тем, что при передвижении по городу нужно быть осторожным, но если бы улицы были вычищены "до асфальта", весь зимний бюджет уже был бы израсходован.

Клиенты жаловались на сбои в работе электронных услуг Swedbank. Проблемы с мобильным-приложением, интернет-банком и платежными картами возникли у жителей уже с утра, а днем сбои стали более заметными. В социальных сетях появились жалобы на сбои. В 14.10 проблемы с электронными услугами были устранены.

В Пардаугаве произошло два пожара. В Ильгюциемсе горел подвал пятиэтажного дома, из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов. Еще до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, а после спасатели вывели еще 29 человек из задымленных помещений. В результате пожара пострадали шесть человек. В Агенскалнсе также произошел пожар — на третьем этаже дома загорелись бытовые предметы. Еще до приезда пожарных жильцы вынесли одного пострадавшего и передали медикам.

Профсоюз медиков понемногу готовится к забастовке, не исключая возобновления переговоров с Минздравом. Забастовка состоится в ближайшие месяцы. Будет учтена эпидемиологическая ситуация в стране при организации пикета, жители не останутся без медицинской помощи.

Clean R не смогла вывезти более 3500 мусорных контейнеров из-за проблем с доступом. Во многих случаях мусорные баки находились на закрытых территориях. Также Clean R сообщает, что вывозу мусора мешают необдуманно припаркованные автомобили прямо перед контейнерами и неубранный снег.

Верховный суд России ликвидировал "Международный мемориал". У здания суда находились не менее 100 человек, некоторых из них задержали за попытки развернуть плакаты в поддержку организации. Как указано в иске Генпрокуратуры РФ, поводом для обращения в суд стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" российских законов, в частности закона об "иноагентах". Во время судебного процесса "Мемориал" обвинили в создании "лживого образа СССР как террористического государства и реабилитации нацистских преступников". В защиту организации уже выступили лауреаты Нобелевской премии — Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов.

Министр культуры Наурис Пунтулис призвал самоуправление Зедельгема с уважением отнестись к памятнику латышским легионерам. Монумент "Латвийский улей свободе" посвящен памяти жертв Второй мировой войны и заслуживает уважительного отношения, пишет Пунтулис в своем письме. Памятник посвящен 12 тысячам латышских военнопленных, он был открыт в Зедельгеме в 2018 году. "Улей" подвергся публичной критике, летом в бельгийском городе прошли акции протеста.

В среду ожидается мороз до -14 градусов, облачность усилится. В Курземе возможен небольшой снег. В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет ветрено. Температура воздуха ночью составит -8 градусов.

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Как рестораны фастфуда наращивают обороты в пандемию? Традиционные хиты латвийского общепита в последнее время сдали позиции бургерам, суши и пиццам. Фастфуд в нынешних эпидемиологических условиях становится все более популярным. Журналист Delfi Ольга Петрова попыталась выяснить, как крупнейшие игроки на рынке фастфуда — сети McDonalds, Hesburger и открывшийся недавно Burger King — извлекли пользу из локдауна и "ковидных" ограничений.

Местный бизнес на сухофруктах думает о переезде в Эстонию. Компания Alis Co была основана 27 лет назад — она занимается продажей сухофруктов и орехов. Пандемия пошла торговле только на пользу. Однако предприятие думает полностью обосноваться в Эстонии. Портал Delfi решил разобраться, какие на то могут быть причины.