Больницы, маски, карантин. Как Латвия готовится к возможной вспышке коронавируса

Коронавирус COVID-19 зафиксирован уже в двух странах Балтии — в Литве и в Эстонии. Инфекционисты говорят, что появление болезни в Латвии — это лишь вопрос времени. Портал DELFI выяснил, что произойдет, если в Латвии произойдет вспышка заболеваемости коронавирусом. Готовы ли больницы? Возможен ли карантин, и как он будет выглядеть?

Больницы



Центр инфектологии расположен между Пурвциемсом, Тейкой и Межциемсом, почти в лесу. На территории центра находятся несколько зданий, в каждом из которых размещены пациенты с определенными заболеваниями. Некоторые из них, в халатах, напоминающих стеганые одеяла, курят под высокими соснами.

У 15-го корпуса стоит машина Службы неотложной медицинской помощи. Скучающий водитель за рулем одет в ярко-желтый костюм индивидуальной защиты. На календаре 26 февраля. Последние три дня в "неотложку" регулярно поступают звонки от приболевших жителей Латвии, побывавших на севере Италии или в других зонах распространения коронавируса. Всем им крайне не рекомендуется самостоятельно ехать в больницу. Если анализ на коронавирус окажется положительным, человек по пути может заразить других.

Медики на такие вызовы выезжают в костюмах индивидуальной защиты. Пациентов привозят прямо в 15-й корпус, в обход приемного отделения центра, чтобы не заразить пациентов с другими заболеваниями. Все это здание в случае необходимости будет отведено исключительно для больных коронавирусом, заявил Delfi член правления Восточной университетской больницы Алексей Вишняков.

Разговор с Вишняковым состоялся 26 февраля. Уже на следующий подтвердился случай заражения коронавирусом у мужчины, который прибыл в Ригу из Стамбула, а затем отправился на автобусе в Таллин. В тот же день Министерство здравоохранения изменило алгоритм реагирования на сообщения о возможных случаях заражения COVID-19.

Теперь пациентов, прибывших из регионов распространения вируса и имеющих лишь легкие симптомы заболевания, не будут везти в Центр инфектологии, а возьмут анализы на дому. Это пока относится только к жителям Риги и близлежащих городов. Пациентов с более выраженными симптомами по-прежнему будут доставлять в 15-й корпус.

"Мы осознанно приняли решение всех больных со всей Латвии везти в Центр инфектологии. Потому что там находится лаборатория, которая позволяет в течение шести часов установить наличие коронавируса. Параллельно с этим мы берем анализы на другие вирусы. То есть, человек узнает еще и о других возможных вирусах. В этой ситуации до получения результатов пациент находится в изоляции", — рассказал Вишняков. Пациенты с положительным результатом будут госпитализированы.

Сейчас Центр инфектологии может одновременно принять 100 пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако у больницы есть план и на случай более серьезного развития событий: "Если поток пациентов будет очень большой или одномоментно будет очень много пациентов, то прекращается любая плановая помощь и вся диагностика. Вся больница превращается в госпиталь для коронавируса. Это уже совсем другая история", — говорит Вишняков. Речь идет не только о стремительном распространении болезни среди населения, но и, например, о прибытии сразу нескольких самолетов с больными инфекционной болезнью. В таком случае Восточная больница и Минздрав будут действовать согласно плану катастроф.

Уже сейчас задействован один из пунктов плана — Минздрав созвал Государственную оперативную медицинскую комиссию. В стране объявлен режим готовности. Это значит, что у государства достаточно ресурсов, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. Повышенная готовность значит, что доступных ресурсов недостаточно, а чрезвычайная готовность значит, что ситуация требует огромных ресурсов.

COVID-19 опаснее всего для пожилых людей. Дети и молодые люди переносят его легче, отмечает главврач Детской университетской больницы Вилнис Гринбергс. Детей с подозрением на COVID-19 будут доставлять именно в Детскую больницу, и, по словам Гринбергса, она также готова к приему пациентов с новой болезнью. Чтобы привести медучреждение в полную готовность, медперсоналу и администрации потребовался один день. "Если будет много пациентов, то мы один из корпусов больницы всецело посвятим этой болезни", — рассказал Гринбергс.

Что касается региональных больниц и Больницы имени Страдиня в Пардаугаве, то их задача — оперативно отправить подозрительного пациента в Восточную или Детскую больницу, заявил инфекционист Уга Думпис. На данный момент ни одна другая больница не должна пытаться лечить такого больного самостоятельно.

Хирургические маски



Сообщения о раскупленных хирургических масках стали поступать уже после первых новостей о распространении COVID-19 в Китае. В Восточной больнице DELFI пояснили, что такие маски не являются средством защиты от вирусных заболеваний. "Если речь идет о масках, в которых ходят китайцы, это самый яркий пример социальной ответственности и заботы об общественном здоровье и нераспространении инфекции. Потому что маска, которую носят люди, не предохраняет человека в маске от заболевания или заражения. Она предохраняет окружающих от распространения инфекции", — отмечает Вишняков.

Не исключено, что людей с легкой формой коронавируса в какой-то момент начнут отпускать домой, отметил член правления больницы. Им надо будет до полного выздоровления находится дома, а если возникнет необходимость выйти, например, в магазин за едой, то они смогут это сделать в хирургических масках.

Чтобы защитить себя от вируса за пределами дома, человеку нужен респиратор класса PP3, а также плотно прилегающие очки. "Вирус попадает не только через рот и нос, но и через слизистую глаз, и тогда вам надо носить и очки специальные, плотно прилегающие. Это становится немножко смешным. Поэтому в принципе [хирургические] маски не рекомендуется носить как средство защиты от вируса. Надо ясно понимать, что они не защищают", — говорит Вишняков. Эффективными мерами профилактики могут быть соблюдение дистанции, регулярное и тщательное мытье рук, а также самоизоляция в случае симптомов заболевания, считают специалисты.

В случае эпидемии вполне могут опустеть офисы и предприятия. Министерство здравоохранения рекомендует сотрудникам, которые прибыли из регионов распространения вируса по возможности две недели работать удаленно. Если такой возможности нет, но нет и симптомов болезни, то сотрудник может продолжать работать в обычном режиме. Главное: если симптомы появятся, не игнорировать их и связаться со Службой неотложной медицинской помощи.

Карантин



"Меня поразила жесткость карантина — в некоторых домах жильцам разрешают выходить только два раза в неделю по специальным талонам. Тех, кто прилетает из других стран, запирают дома на две недели, опечатывают дверь, а за покупками для них ходят помощники", — рассказала изданию "Медуза" фотожурналистка Кира Голикова. Она живет в китайском городе Чжэнчжоу. По ее словам, многомиллионный город с начала вспышки COVID-19 опустел, закрылись все кафе и рестораны, а на улицах редкие прохожие не снимают масок, даже если вблизи никого нет.

Латвийские инфектологи сомневаются, что Ригу или любой другой город в этом регионе может постигнуть та же участь. "Мы часто можем придумать какую-то меру, и нам кажется: вот как здорово, мы сейчас все закроем. А потом окажется, что это был удар по экономике, и реально это никому не помогло", — говорит директор Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

Любое решение объявить карантин должно быть обоснованным. Согласно закону об эпидемиологической безопасности, карантин может объявить самоуправление или Кабинет министров по предложению министра здравоохранения. Карантин не значит, что город или территорию сразу же окружат военные с автоматами, а въезд и выезд будет только по пропускам. Это могут быть ограничения посещения учреждений или отмена крупных общественных мероприятий.

"Никто сейчас серьезно не смотрит на то, чтобы продолжать делать карантины, как в Китае — изолировать города и страны. Это вряд ли произойдет", — говорит Перевощиков.

То, что в той или иной стране был зафиксирован случай заболевания не значит, что город или район уходит на карантин, отмечает специалист. Если эпидемиологам известно, от кого больной заразился и кто еще был с ним в контакте, то ситуация под контролем. Карантин нужен в случае, если происходит неконтролируемое распространение инфекции. "Когда больные не знают от кого они заразились, это значит, что инфекция распространяется в обществе и распространяется без контроля. Тогда принимается решение закрыть школы, дома или территории, чтобы максимально сдержать инфекцию и выиграть время. Для чего? Чтобы не было очень много заболевших, тогда больницы не выдержат", — говорит Перевощиков.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис отметил, что у инфекционных болезней есть период, когда они становятся заразными для окружающих. Но с момента факта заражения до начала такого периода могут пройти дни. За это время инфекционисты могут разыскать всех возможных больных и предупредить. "Мы точно знаем, что самыми заразными являются люди с клиническими симптомами. Но до начала развития клинических симптомов проходит от 5 до 14 дней, это довольно существенный период", — отметил Думпис.

Сейчас главная задача инфекционистов и общества в целом — своевременно найти людей, побывавших в регионах распространения вируса и имеющих симптомы болезни. Не исключено, что в будущем где-то может быть введен карантин, но Латвия находится еще достаточно далеко от этого момента, сказал Думпис.