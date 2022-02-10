Бронза саночников на Олимпиаде, миллионы для еврейской общины и сортировка пациентов. 10 февраля: главное

В Латвии количество случаев Covid-19 за сутки снова превысило 11 тысяч. Пациентов в больницах делят на категории. Латвийские саночники взяли серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Читатели Delfi собрали тяжелобольным латвийцам более 106 00 евро. Носить или не носить маски в школах — правительство еще не решило. Еврейской общине возместят ущерб, за имущество, утерянное в Холокост. Курьер Bolt Food рассылал клиентке неприличные сообщения. Будущее Сигулдской санно-бобслейной трассы под вопросом. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 10 февраля.

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Картина дня

За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 599 новых случаев Covid-19, скончались девять пациентов. Из всех заболевших 4354 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 7245 инфицированных прошли вакцинацию. Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, шесть — от 70 до 79 лет, один — от 90 до 99 лет.

"Ковидная" нагрузка на больницы: пациентов делят на три категории. Первая группа — это пациенты, заболевшие коронавирусом и чье состояние ухудшилось до такой степени, что их госпитализировали. Вторая категория — люди, имеющие клинические симптомы Covid-19, но обратившиеся в больницу по другим причинам. Третья — пациенты, которые были госпитализированы по медицинским показаниям и не имеющие симптомов Covid-19. Однако в больнице анализ выявляет заражение коронавирусом, которое регистрируется как побочный диагноз.

Конкретное соглашение о ношении масок в школах пока не достигнуто. Министр образования и науки Анита Муйжниеце отметила, что маски — самое простое средство защиты от Covid-19, и отменить их в учебных заведениях достаточно просто, однако по данным Всемирной организации здравоохранения, они служат очень хорошей защитой от инфекции.

Читатели Delfi пожертвовали семьям тяжелобольных людей 106 тысяч евро. В этом году проект Stiprini stipros собрал рекордную сумму. На эти деньги родственники тяжелобольных людей смогут нанять им сиделок и оплатить медицинские расходы. Дорогие читатели, спасибо вам за доброту, сострадание и милосердие!

Латвия взяла на Олимпиаде в Пекине бронзу в эстафете по санному спорту! В этот раз от Латвии стартовали Элиза Тирума, Кристерс Апарьодс и Мартиньш Ботс / Роберт Плуме. В эстафете выступали 14 команд. Главными фаворитами считались немцы, которые на нынешней Олимпиаде забрали все золото в личных соревнованиях.

Сборная Латвии дала бой шведам, но не спаслась после трех пропущенных шайб. Команда Харийса Витолиньша сделала все возможное, чтобы отыграться со счета 0:3, но сотворить впечатляющий камбэк после трех пропущенных шайб все же не удалось. Сборная Латвии следующий матч проведет 11 февраля против финнов, а двумя днями позже сыграет со словаками.

Курьер Bolt Food ночью присылал клиентке неприличные сообщения. Некая женщина опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала, что курьер после доставки заказа сохранил ее номер телефона и потом начал звонить ей по ночам и присылать неприличные фото. В компании подтвердили этот факт и подчеркнули, что курьер заблокирован, а предприятие готово сотрудничать с полицией.

Сейм принял закон о добровольном возмещении еврейской общине Латвии. В течение десяти лет предусмотрена выплата компенсации в размере 40 млн евро за имущество, утерянное во время Холокоста. Компенсация будет выплачиваться с 2023 года до 2032 года, ежегодные выплаты составят 4 миллиона евро.

Конец легенды — в Риге сносят ларьки рынка Latgale. Демонтаж блошиного рынка начался 10 февраля. На этом месте планируется разместить новые стенды. Торговцы оптимистично оценили происходящие перемены и заверили, что создание современных торговых мест не означает, что на рынке повысятся цены.

Топ-10 самых популярных имен для девочек и мальчиков в Латвии за 2021 год. Управление по делам гражданства и миграции представило список самых популярных имен для новорожденных. Лидеры второй год не меняются, но есть и что-то новое.

Что почитать?

Что делать с Сигулдской трассой и во сколько она нам обходится? О Сигулдской санно-бобслейной трассе нередко говорят как о наследии прошлого, которое стало тяжелым бременем для государства и налогоплательщиков. Разумно ли будет ее демонтировать? Снос такого уникального объекта сопряжен с различными трудностями, которые приведут к увеличению расходов. Но сможет ли кто-нибудь предложить бизнес-план, благодаря которому на трассеможно будет зарабатывать 300-400 тысяч евро в год?

Эстонский стартап Starship про будущее роботов-курьеров. У компании более тысячи роботов в США, Англии, Германии и в других странах, а бизнес в Эстонии — лишь малая часть всего процесса. Из-за быстрого развития индустрии, по всему миру пересматриваются правила, регулирующие сферу робототехники. Например, Эстония стала первой страной в мире, разрешившей роботам ездить по тротуару. Почти в половине США уже приняты похожие законы и изменения происходят каждый день.