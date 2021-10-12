Чего ждать от бюджета-2022, ограничения для непривитых не работают в общественном транспорте. 12 октября: главное

Кабинет министров утвердил проект госбюджета-2022, предусматривающий повышение зарплат медиков, учителей, работников систем внутренних дел. Rīgas satiksme не удается поделить пассажиров-льготников на привитых и непривитых, чтобы отнять у невакцинированных скидки на проезд. Все привитые жители Латвии 60 лет и старше будут с ноября по март получать ежемесячное пособие в размере 20 евро. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 12 октября.

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Госбюджет-2022: с повышением зарплат и без налоговых потрясений





С точки зрения государственных доходов 2022-й год обещает быть более успешным чем нынешний — поступления возрастут более чем на миллиард евро. Расходы по-прежнему превысят расходы.

Максимально кратко о госбюджете-2022:

Выделены средства на повышение зарплат медикам, педагогам и работники системы внутренних дел.

Вопрос об увеличении минимальной зарплаты в стране (сейчас составляет 500 евро "на бумаге") отложен на 2023 год. Причина — большой объем теневой экономики, зарплаты "в конвертах".

Самое большое дополнительное финансирование получит здравоохранение, в том числе — сфера онкологии.

С 1 июля до 500 евро будет повышен необлагаемый дифференцированный налоговый минимум и необлагаемый налоговый минимум пенсий.

Будет снижена с 12% до 5% ставка НДС на книги и периодику, возрастут акцизные ставки на табачные изделия и электронные сигареты, безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара.



Более подробно о госбюджете-2022 и прогнозе макроэкономического развития Латвии — читайте здесь.



Рига не может заставить непривитых платить за проезд



В пакет одобренных Кабинетом министров на прошлой неделе ограничений входит в том числе и намерение лишить льгот на проезд в общественном транспорте тех, кто не сделал прививку от Covid-19. Но рассмотрение "ковидных" ограничений в общественном транспорте было отложено, поскольку практическая реализация идеи вызывала вопросы.

До сих пор было неясно, позволяет ли действующая в Риге система э-талона поделить льготников на привитых и непривитых. Rīgas satiksme хранило молчание три дня, а во вторник сообщило: на данный момент это нереально. Проблема в том числе и в том, что у Rīgas satiksme нет данных о том, кто конкретно привит, а кто нет. Во вторник вечером правительство решило, что Национальная служба здоровья имеет право передать эту информацию Rīgas satiksme.

Сейчас теми или иными льготами на проезд в общественном транспорте пользуются около 440 тысяч жителей. Среди них все рижане-пенсионеры, которые ездят в общественном транспорте бесплатно.

Картина дня



Выявлено 1376 новых случаев Covid-19, скончались 13 пациентов. Большинство — 1056 инфицированных — не были привиты. Доля позитивных тестов — 8,8%. В больницах уже 835 "ковидных" пациентов. Эпидемиолог Юрий Перевощиков прогнозирует, что в конце октября в сутки будет выявляться от 1900 до 3500 новых случаев Covid-19.

Медики считают, что правительству пора в отставку. Врачи и медсестры уверены: принятые "ковидные" ограничения не приведут к улучшению ситуации с Covid-19. Нерешительность правительства медработники называют преступной и считают, что отставка кабинета министров была бы закономерной.

Все привитые жители 60 лет и старше будут получать пособие в размере 20 евро на погашение возросших расходов на оплату коммунальных платежей. Пособие будет выплачиваться с ноября по март. Такое решение принял Кабинет министров.

Все больше классов в школах переходят на удаленное обучение. Фактически полностью или частично удаленно учится каждый десятый класс. Чаще всего классы переходят на дистанционную форму обучения в Риге и Даугавпилсе.

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