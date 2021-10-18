Чемпион мира по "ковиду" в ожидании локдауна. 18 октября: главное

Министерство здравоохранения, эксперты и медицинские организации, несколько партий (в том числе и премьерское "Единство") говорят о том, что жесткие ограничения в Латвии нужно вводить как можно скорее. Однако в понедельник дискуссии в правительстве снова затянулись и на момент публикации этого дайджеста решение так и не было принято. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 18 октября.

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Картина дня

В больницах 1114 человек с Covid-19. Заболеваемость продолжает расти: кумулятивный показатель достиг 1307 случаев на 100 000 населения. Латвия вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid-19. 986 новых случаев за сутки выявлены у жителей страны, не сделавших прививку или не завершивших курс вакцинации. 267 человек были вакцинированы.

Анализы на Covid-19 теперь можно сдать без направления врача. Если у вас есть симптомы (признаки острой инфекции дыхательных путей, повышение температуры, нарушения обоняния и восприятия вкуса).

"Ковидная" коммуникация с русскоязычными провалилась. Представители двух крупнейших больниц — им. Паула Страдыня и Рижской Восточной больницы — подтвердили, что русскоязычная часть населения Латвии, скорее всего, хуже информирована о Covid-19, чем латышская. Тем не менее, нет данных о том, что нелатыши чаще попадают в больницы, нет.

Новые задержания за торговлю фальшивыми ковидными сертификатами. На прошлой неделе сотрудники Госполиции в Цесисе и Алуксне задержали еще троих подозреваемых. Двое из них задержанных являются сотрудниками медицинских учреждений. Цена за один сертификат составляла от 250 до 300 евро.

Электричество резко подорожало. Жители Латвии, выбравшие не фиксированный ежемесячный платеж, а оплату электричества по биржевым ценам, столкнулись с тем, что их счета резко выросли (в некоторых случаях вдвое). Кроме того, значительно сократился объем государственной поддержки для некоторых многодетных семей.

Akropole закрывает стоянку из-за стрит-рейсеров. Стоянка будет закрыта по ночам. На стоянке регулярно собиралось множество любителей экстремальных авторазвлечений. Рев двигателей создавал неудобства для жителей близлежащих домов и работников торгового центра.

В Видземе поймали медведей, которые бродили вблизи жилья. Сначала их планировалось отпугнуть световыми и шумовыми сигналами. Но в конце концов пришлось сначала заманить животных в клетки, затем усыпить, а затем разлучить пару и отпустить медведей на волю в разных лесах.

Полиция Вентспилса ищет жертв педофила. Есть основания полагать, что задержанный проявлял интерес к несовершеннолетним в соцсетях и совершал различные преступления сексуального характера. Не исключено, что он действовал по всей территории Латвии.

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