Число заражений "омикроном" может достичь 10 000 в сутки, но ограничений пока не будет. 24 января: главное

Прогнозируется, что вскоре число ежедневных заражений Covid-19 удвоится. Но несмотря на это, новые "ковидные" ограничения пока вводится не будут. Возможно статус Covid-19 будет постепенно снижаться до уровня сезонного заболевания. Продолжает накаляться обстановка вокруг Украины — страны НАТО перебрасывают корабли и авиацию в Восточную Европу, западные страны спешно вывозят из Киева семьи дипломатов. Названы спортсмены, которым доверено стать знаменосцами Олимпийской сборной Латвии. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 24 января.

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Картина дня

За минувшие сутки выявлено 3 953 новых случаях Covid-19, получены сообщения о смерти четырех пациентов с коронавирусом. Традиционно в воскресенье делается мало тестов, однако доля позитивных — очень велика: 27,2%. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 2519 до 2682.1 случая.

В ближайшее время число заражений может достичь 10 000 случаев в сутки. Такой прогноз дала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. По ее словам, большинство пациентов болеют дома. Пока ситуация в больницах не свидетельствует о том, что необходимо стремительно принимать решения о новых ограничениях, подчеркнула медик. Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось на 6,4%.Были госпитализированы 80 пациентов с Covid-19, выписаны 17 человек. Общее количество пациентов в больницах увеличилось за сутки до 765 человек.

Критерием для установления "ковидных" ограничений будет влияние отсутствия работников на предпринимательскую деятельность, а не только загруженность больниц. Об этом заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Мерами по борьбе с Covid-19 должны стать индивидуальная ответственность и действия каждого. Так ответил на вопрос о том, будут ли вводиться новые "ковидные" ограничения премьер-министр Кришьянис Кариньш. Фактически это означает, что как минимум на этой неделе правительство не намерено рассматривать вопрос об ограничениях.

Решения об удаленном обучении школ и классов будут по-прежнему приниматься "на местах". Централизованного решения о переводе всех школ страны на "удаленку" не будет. Это связано с тем, что в стране ситуация с заболеваемостью Covid-19 очень разнится по регионам. По-прежнему вопрос о переводе конкретных школ и классах на дистанционный формат обучения остается в ведении самоуправлений и самих учебных заведений.

Ситуация вокруг Украины продолжает накаляться. НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию. Госдеп США отдал распоряжение семьям американцев, работающих в посольстве США в Украине, покинуть страну. качестве причины для их отъезда названа "сохраняющаяся угроза военных действий со стороны России". Позже аналогичное решение приняла Великобритания.

Прокуратура предъявила обвинения Ушакову по делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения. В январе 2019 года Управление по борьбе и предотвращению коррупции в рабочем кабинете тогдашнего мэра Риги Ушакова изъяло устройство для проведения специальных оперативных мероприятий, замаскированное под альбом. Ушаков свою вину отрицает, и выражает недоумение, почему он не проходит по этому делу как потерпевший.

В Даугавпилсе снизят температуру горячей воды и возьмут займ в 3,5 млн евро на покупку газа. Для всех городских потребителей теплоэнергии, кроме Даугавпилсской региональной больницы, в ночное время, с полуночи и до 5 утра, будет снижена температура горячей воды до 40 градусов. В остальное время суток вода будет достигать 52 градусов.

Названы знаменосцы сборной Латвии на открытии Олимпийских игр в Пекине. Честь нести флаг Латвии на Олимпийских играх доверена капитану хоккейной сборной Лаурису Дарзиньшу и саночнице Элизе Тируме, сообщил Латвийский Олимпийский комитет.

Известен состав латвийской олимпийской сборной по хоккею. Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш объявил состав команды на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Капитаном сборной будет 36-летний нападающий рижского "Динамо" Лаурис Дарзиньш.

В Риге сортируют менее четверти отходов. В 2021 году объем сортированного мусора в столице вырос с 20% до 24% — за год это позволило жителям Риги сэкономить 9,5 миллионов евро, на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее.

В рижских магазинах Lidl можно будет сдать на переработку старую бытовую технику. Экологическая организация Zaļā josta проведет акцию "Электросуббота" — в некоторых магазинах Lidl рижане смогут бесплатно сдать на переработку вышедшую из строя бытовую технику. Среди участников акции разыграют три подарочные карты в магазин Lidl стоимостью в 30 евро.

Что почитать?

"Лучшая зарплата в отрасли". Что скрывается за обещанием Lidl? В соседней Эстонии в ближайшее время откроются магазины сети Lidl, пока же идет кампания по набору персонала. Журналист эстонского портала Delfi поставила эксперимент, попробовав трудоустроиться в Lidl и проверить, какие карьерные возможности на самом деле сулит работа в этой торговой сети.

Как и зачем менять успешный IT-бизнес на сеть кофеен в Риге. Десять лет назад выпускник Московского физико-технического института и совладелец хостингового бизнеса Владимир Панфилович приобрел участок земли на окраине Риги и пригласил друзей отстроить поселок. Заодно сменил и предпринимательский профиль: из виртуальной сферы IT перебрался в теплый "ламповый" бизнес — кофейный. Свою сеть кофеен Cofyz Панфилович начал разворачивать в разгар пандемии. О том, к чему это привело, с бизнесменом поговорила журналист Кристина Худенко.

Из Исландии в Латгалию? История о том, как Марис и Лита начали новую жизнь. Это неправда, что все те, кто уехал из Латвии, не стремятся вернуться на родину. У наших героев в Исландии было все — даже дом с джакузи. А сейчас они живут на хуторе "Пруди" в Латгалии. С какими проблемами столкнулись Марис и Лита? Что они посоветуют тем, кто мечтает о возвращении в Латвию?

Пошел вон, "омикрон"! 5 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет и защититься от нового штамма. Спойлер — эти продукты мы употребляем и тогда, когда хотим защититься от обычной простуды. Без чеснока, конечно, не обошлось. О других продуктах — читайте в нашем материале.