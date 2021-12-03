ЧП в аэропорту, оштрафованные снегоуборщики и почему рухнул потолок на вокзале. 3 декабря: главное

На Латвию обрушился снегопад: опаздывают общественный транспорт и поезда, без электричества остались тысячи людей, компанию Clean R оштрафовали за нечищенные тротуары, а в Рижском аэропорту из-за плохой видимости со взлетно-посадочной полосы съехал самолет. Латвия впервые с сентября больше не является лидером по уровню заболеваемости Covid-19. Строительные инспекторы рассказали, почему в кафе на вокзале рухнул потолок. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 3 декабря.

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В Латвии третий день продолжается снегопад. В пятницу утром толщина снежного покрова в центре Риги и на наблюдательной станции Даугавгрива составила 21 сантиметр. Самый глубокий снег в сети наблюдений - 30 сантиметров в Звейниекциемсе и 31 сантиметр в Сигулде и Резекне. Обильные снегопады уже привели к серьезным проблемам.

В Риге из-за снега поезда задерживаются почти на час, до 20 минут задерживается общественный транспорт. На автодорогах по всей Латвии работает более 180 единиц снегоуборочной техники, несмотря на это движение все равно затруднено.

Еще хуже ситуация обстоит с тротуарами. За их чистоту в зимний период отвечает компания Clean R. Выяснилось, что компания очищает менее, чем половину указанных в договоре улиц. В итоге Рижская дума решила оштрафовать предприятие - за плохую очистку улиц Clean R будет платить 900 евро в день. В случае повторного нарушения штраф увеличится до 1500 евро, а если качество работы не станет лучше в ближайшие дни, Рижская дума расторгнет договор, действующий до конца декабря. Как оказалось, предприятие халтурит не только в столице. Предприятие Clean R, отвечающее за ежедневное содержание городских улиц и тротуаров в Резекне, не выполнило обязательств по договору и оштрафовано на 10 500 евро.

В международном аэропорту "Рига" из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus, возвращавшийся из Стокгольма. ЧП произошло около полудня. На борту находилось 44 пассажира, среди них - министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Все пассажиры в полной безопасности были доставлены в терминал аэропорта. Пострадавших нет. Из-за происшествия аэропорт пришлось временно закрыть для вылетов и посадок. Cамолеты перенаправляют в Вильнюс и Таллин. Инцидент повлиял на планы сотни пассажиров.

Из-за сильных снегопадов сегодня утром перебои в электроснабжении были у трех тысяч клиентов Sadales tīkls. Электроснабжение нарушается из-за деревьев, которые ломаются под тяжестью снега и повреждают линии электропередачи.



С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы - впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером температура воздуха опустится до -10 градусов. В ночь на субботу возможен мороз до -15 градусов. Во второй половине следующей недели станет теплее, снег начнет таять. В середине месяца ожидается оттепель, и до Рождества, снег, возможно, растает.

Картина дня:



Выявлено 723 новых случая коронавируса, умерли 16 человек. Из выявленных зараженных - 407 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 316 человек были вакцинированы. В числе умерших - 12 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы. Было выполнено 10 106 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.

Из-за ухудшения ситуации в других странах Латвия впервые с сентября больше не является лидером по уровню заболеваемости Covid-19. В настоящее время Латвия находится на 18-м месте среди 30 стран Евросоюза и Свободной экономической зоны. Самый высокий уровень заболеваемости за последние две недели отмечен в Словакии - более двух с половиной тысяч случаев Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 2000 случаев также превышен в Чехии, Бельгии и Австрии.

Смертность с диагностированным Covid-19 в Латвии также постепенно снижается, но в конце прошлой недели она все еще была почти в четыре раза выше, чем в среднем по Европе.

Названа причина обрушения потолка в кафе на Рижском вокзале. Строительные инспекторы установили, что в подсобном помещении кондитерской Sala имелась вентиляционная шахта. Она была демонтирована, а отверстие в перекрытии закрыто металлическими листами и засыпано грунтом. Металлические листы сломались под колесом трактора. Начат уголовный процесс.

Государственный Совет по иммунизации объяснил, почему для детей установлен трехмесячный интервал между вакцинами от Сovid-19. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Вакцина должна вводиться с интервалом в три недели. Латвийские специалисты по иммунизации решили увеличить этот интервал до трех недель. Это сделано по двум причинам: крайне редкие поздние побочные эффекты и неясность об эффективности вакцин против нового штамма. Кроме того, есть дети, которые уже переболели Covid-19, и им две дозы вакцины вообще не нужны.

Тысячи латвийцев старше 50 лет не смогли попасть к врачу из-за пандемии. Люди либо сами отменяли визит к врачу из-за страха перед Covid-19, либо визит отменяло медицинское учреждение. Фактически чрезвычайное положение, объявленное весной 2020 года, повлияло на доступность медицинской помощи для каждого четвертого пожилого человека. Это может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения в целом, говорится в исследовании Рижского университета им. Страдиня и Латвийского университета.

Айвар Лембергс в тюрьме заразился Covid-19. Лембергс чувствовал себя больным уже несколько дней. Вчера он получил позитивный результат теста. Политик и его адвокат несколько раз направляли руководству Рижской центральной тюрьмы заявления с просьбой провести ревакцинацию. Ответ получен не был.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первые очные переговоры с мая этого года. На встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме они обменялись жесткими заявлениями в отношении ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Москва собирает войска около украинских границ и может готовить вторжение. А российские власти говорят, что не допустят нового расширения НАТО на восток, и обвиняют Киев в намерении решить конфликт в Донбассе силой.

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Генпрокурор Стуканс о делах Адамсонса, Бурака, Алексеева, Магониса, Римшевича. Что будет за поддельные сертификаты? Почему в Латвии так часто задерживают шпионов? Что происходит с "громкими" уголовными делами? Почему судей все больше, а дела расследуются все дольше? Генпрокурор Юрис Стуканс ответил на эти и другие вопросы.

Вышел ежегодный календарь с девушками airBaltic. В этом году календарь призван вдохновить женщин присоединиться к авиационной отрасли в качестве пилотов, техников, бортпроводников, руководителей предприятий и других экспертов в своих областях.

Чем заняться на выходных?

ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные. Почти два месяца назад Тургид уже рассказывал о десяти местах около Риги, куда можно поехать, если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от дома. Но вокруг столицы есть намного больше тех десяти мест, о которых мы писали. Поэтому нам пришлось составить еще один топ, чтобы вместить те места, о которых мы не упомянули в первый раз.

Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли. Если в ваши планы на выходные входит прогулка у моря, то забудьте на секунду про Юрмалу, Саулкрасты и прочее побережье и отправляйтесь в Вакарбулли. По приезду вас ждет то ли выставка, то ли мастерская художника прямо под открытым небом – работы Паула Яунземса стоят прямо на берегу Булльупе и посмотреть на них можно совершенно бесплатно.

В Литве проходит фестиваль "Большие китайские латерны". В Пакруойской усадьбе, между Шяуляем и Ригой, стартовал традиционный, уже четвертый по счету, Фестиваль китайских фонарей. На этот раз темой яркого шоу выбрана сказка Льюиса Кэррола "Алиса в Стране Чудес". В результате по территории одной из самых больших усадеб в странах Балтии сейчас важно прохаживается Чеширский Кот, способный, как известно, исчезать в любой момент.

Риебиньское поместье, где раньше творили художники, а потом сделали склад. Оказавшись в Латгалии, обязательно побывайте рядом с Прейли: помимо Прейльского замка и парка, имеет смысл доехать до Риебини и погулять по Риебиньскому поместью. Усадьба с парком, где в начале XX века собирались художники, музыканты и скульпторы, расположена всего в шести километрах от Прейли.