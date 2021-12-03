ЧП в аэропорту, оштрафованные снегоуборщики и почему рухнул потолок на вокзале. 3 декабря: главное

На Латвию обрушился снегопад: опаздывают общественный транспорт и поезда, без электричества остались тысячи людей, компанию Clean R оштрафовали за нечищенные тротуары, а в Рижском аэропорту из-за плохой видимости со взлетно-посадочной полосы съехал самолет. Латвия впервые с сентября больше не является лидером по уровню заболеваемости Covid-19. Строительные инспекторы рассказали, почему в кафе на вокзале рухнул потолок. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 3 декабря.
В Латвии третий день продолжается снегопад. В пятницу утром толщина снежного покрова в центре Риги и на наблюдательной станции Даугавгрива составила 21 сантиметр. Самый глубокий снег в сети наблюдений - 30 сантиметров в Звейниекциемсе и 31 сантиметр в Сигулде и Резекне. Обильные снегопады уже привели к серьезным проблемам.
- В Риге из-за снега поезда задерживаются почти на час, до 20 минут задерживается общественный транспорт. На автодорогах по всей Латвии работает более 180 единиц снегоуборочной техники, несмотря на это движение все равно затруднено.
- Еще хуже ситуация обстоит с тротуарами. За их чистоту в зимний период отвечает компания Clean R. Выяснилось, что компания очищает менее, чем половину указанных в договоре улиц. В итоге Рижская дума решила оштрафовать предприятие - за плохую очистку улиц Clean R будет платить 900 евро в день. В случае повторного нарушения штраф увеличится до 1500 евро, а если качество работы не станет лучше в ближайшие дни, Рижская дума расторгнет договор, действующий до конца декабря. Как оказалось, предприятие халтурит не только в столице. Предприятие Clean R, отвечающее за ежедневное содержание городских улиц и тротуаров в Резекне, не выполнило обязательств по договору и оштрафовано на 10 500 евро.
- В международном аэропорту "Рига" из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus, возвращавшийся из Стокгольма. ЧП произошло около полудня. На борту находилось 44 пассажира, среди них - министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Все пассажиры в полной безопасности были доставлены в терминал аэропорта. Пострадавших нет. Из-за происшествия аэропорт пришлось временно закрыть для вылетов и посадок. Cамолеты перенаправляют в Вильнюс и Таллин. Инцидент повлиял на планы сотни пассажиров.
- Из-за сильных снегопадов сегодня утром перебои в электроснабжении были у трех тысяч клиентов Sadales tīkls. Электроснабжение нарушается из-за деревьев, которые ломаются под тяжестью снега и повреждают линии электропередачи.
С учетом того, что снегопад в Риге оказался сильнее, чем ожидалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу уже второй раз повысил уровень предупреждения для столицы - впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремальном снегопаде. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером температура воздуха опустится до -10 градусов. В ночь на субботу возможен мороз до -15 градусов. Во второй половине следующей недели станет теплее, снег начнет таять. В середине месяца ожидается оттепель, и до Рождества, снег, возможно, растает.
Картина дня:
Выявлено 723 новых случая коронавируса, умерли 16 человек. Из выявленных зараженных - 407 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 316 человек были вакцинированы. В числе умерших - 12 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы. Было выполнено 10 106 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.
Из-за ухудшения ситуации в других странах Латвия впервые с сентября больше не является лидером по уровню заболеваемости Covid-19. В настоящее время Латвия находится на 18-м месте среди 30 стран Евросоюза и Свободной экономической зоны. Самый высокий уровень заболеваемости за последние две недели отмечен в Словакии - более двух с половиной тысяч случаев Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 2000 случаев также превышен в Чехии, Бельгии и Австрии.
Смертность с диагностированным Covid-19 в Латвии также постепенно снижается, но в конце прошлой недели она все еще была почти в четыре раза выше, чем в среднем по Европе.
Названа причина обрушения потолка в кафе на Рижском вокзале. Строительные инспекторы установили, что в подсобном помещении кондитерской Sala имелась вентиляционная шахта. Она была демонтирована, а отверстие в перекрытии закрыто металлическими листами и засыпано грунтом. Металлические листы сломались под колесом трактора. Начат уголовный процесс.
Государственный Совет по иммунизации объяснил, почему для детей установлен трехмесячный интервал между вакцинами от Сovid-19. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Вакцина должна вводиться с интервалом в три недели. Латвийские специалисты по иммунизации решили увеличить этот интервал до трех недель. Это сделано по двум причинам: крайне редкие поздние побочные эффекты и неясность об эффективности вакцин против нового штамма. Кроме того, есть дети, которые уже переболели Covid-19, и им две дозы вакцины вообще не нужны.
Тысячи латвийцев старше 50 лет не смогли попасть к врачу из-за пандемии. Люди либо сами отменяли визит к врачу из-за страха перед Covid-19, либо визит отменяло медицинское учреждение. Фактически чрезвычайное положение, объявленное весной 2020 года, повлияло на доступность медицинской помощи для каждого четвертого пожилого человека. Это может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения в целом, говорится в исследовании Рижского университета им. Страдиня и Латвийского университета.
Айвар Лембергс в тюрьме заразился Covid-19. Лембергс чувствовал себя больным уже несколько дней. Вчера он получил позитивный результат теста. Политик и его адвокат несколько раз направляли руководству Рижской центральной тюрьмы заявления с просьбой провести ревакцинацию. Ответ получен не был.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первые очные переговоры с мая этого года. На встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме они обменялись жесткими заявлениями в отношении ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Москва собирает войска около украинских границ и может готовить вторжение. А российские власти говорят, что не допустят нового расширения НАТО на восток, и обвиняют Киев в намерении решить конфликт в Донбассе силой.
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Генпрокурор Стуканс о делах Адамсонса, Бурака, Алексеева, Магониса, Римшевича. Что будет за поддельные сертификаты? Почему в Латвии так часто задерживают шпионов? Что происходит с "громкими" уголовными делами? Почему судей все больше, а дела расследуются все дольше? Генпрокурор Юрис Стуканс ответил на эти и другие вопросы.
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Чем заняться на выходных?
ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные. Почти два месяца назад Тургид уже рассказывал о десяти местах около Риги, куда можно поехать, если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от дома. Но вокруг столицы есть намного больше тех десяти мест, о которых мы писали. Поэтому нам пришлось составить еще один топ, чтобы вместить те места, о которых мы не упомянули в первый раз.
Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли. Если в ваши планы на выходные входит прогулка у моря, то забудьте на секунду про Юрмалу, Саулкрасты и прочее побережье и отправляйтесь в Вакарбулли. По приезду вас ждет то ли выставка, то ли мастерская художника прямо под открытым небом – работы Паула Яунземса стоят прямо на берегу Булльупе и посмотреть на них можно совершенно бесплатно.
В Литве проходит фестиваль "Большие китайские латерны". В Пакруойской усадьбе, между Шяуляем и Ригой, стартовал традиционный, уже четвертый по счету, Фестиваль китайских фонарей. На этот раз темой яркого шоу выбрана сказка Льюиса Кэррола "Алиса в Стране Чудес". В результате по территории одной из самых больших усадеб в странах Балтии сейчас важно прохаживается Чеширский Кот, способный, как известно, исчезать в любой момент.
Риебиньское поместье, где раньше творили художники, а потом сделали склад. Оказавшись в Латгалии, обязательно побывайте рядом с Прейли: помимо Прейльского замка и парка, имеет смысл доехать до Риебини и погулять по Риебиньскому поместью. Усадьба с парком, где в начале XX века собирались художники, музыканты и скульпторы, расположена всего в шести километрах от Прейли.