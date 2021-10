ЧС в медицине: что это значит? Что особенного в Lidl? 7 октября: главное

В латвийских больницах уже 703 пациента с Covid-19, и это самый высокий показатель с мая этого года. Уровень заболеваемости побил январский рекорд. Прогноз на конец октября: 3400 случаев в день, 1900 "ковидных" пациентов в больницах. На этом фоне Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в медицине. А Lidl наконец открыл первые 15 магазинов. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 7 октября.

Чрезвычайная ситуация в медицине: что нужно знать?

Руководство больниц сможет оперативно распоряжаться своими ресурсами: привлекать к работе персонал, который раньше не работал в инфекционных отделениях; менять графики работы и отпусков, планировать в первую очередь оказание неотложной помощи. Сейчас ситуация в больницах сложная .

Все это будет происходить за счет плановых медицинских услуг. Врачи должны связаться со стоящими в очереди пациентами о сообщить о том, что их процедура отложена. Пациент при этом сохраняет место в очереди.

Часть услуг будет оказываться по-прежнему: речь об онкологии, пересадке органов, гематологии и т.д.

Решение об ограничении услуг будет принимать сама больница — с учетом конкретной ситуации.

В среду представители скорой помощи заявили , что эта служба теперь будет выезжать только на критические для жизни вызовы. Это ситуации, когда каждая упущенная минута может стоить человеку жизни (это потеря сознания, остановка сердца, инфаркт, инсульт, обширные ожоги, дорожно-транспортные происшествия, тяжелые травмы взрослых и детей). Бригады скорой не будут выезжать на такие ситуации, как роды без осложнений, ожог размером меньше ладони, травма руки или ноги без сильного кровотечения, включая перелом кости, или боль в животе, не сопровождающаяся сильной рвотой или диареей.

Что особенного в "Лидле"?



Эпопея с выходом розничной сети Lidl на латвийский рынок наконец завершилась (все новости о Lidl в Латвии можно найти здесь). В четверг по всей стране открылись 15 магазинов, и везде у входа выстроились очереди. В Риге покупателям пришлось ждать у дверей несколько часов. Если потребительский ажиотаж и банановая война в соцсетях и на прилавках вам наскучили, то у нас есть краткий пересказ книги "Retail Disruptors. The spectacular rise and impact of the hard discounters" — она о том, что особенного в бизнес-модели таких дискаунтеров, как Lidl. Вот ее краткое содержание (полная версия):

Во-первых, дискаунтеры ставят на высокие объемы продаж каждого отдельного вида товара. Они очень хорошо изучают покупателя, и понимают, что многие желают максимально облегчить для себя процесс шоппинга. Поэтому в каждой товарной категории продают наиболее востребованные товары. Ассортимент подобран так, чтобы не было ощущения ограниченного выбора.

Во-вторых, это соотношение цены и качества товаров. Дискаунтеры делают очень большой акцент на товары собственных брендов (private label). Сравнительно низких цен при нормальном уровне качества удается добиться благодаря установлению долгосрочных отношений с поставщиками. Цена такого товара privat label может быть на 50% ниже стоимости точно такого же товара в обычном магазине.

В-третьих, экономия на всем. В каждом магазине требуется меньше работников, поскольку ассортимент не так широк, и продаются товары в крупных упаковках. Ограниченный ассортимент также позволяет уменьшить расходы на логистику. Дискаунтеры и стараются не держать лишних офисных сотрудников. Экономит в Lidl даже на чеках: например, чек на две позиции оказался самым коротким среди британских ритейлеров, — всего 88 мм (например, в Tesco — 151 мм, а в Sainsbury’s — 112 мм). В итоге в Британии Lidl экономит 83 тонны бумаги в год (150 тысяч фунтов).

Картина дня



Covid-19: Латвия достигла пика. Кумулятивный показатель заболеваемости за последние две недели достиг максимально высокой отметки: 732,1 случая на 100 000 жителей. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2021 года (693,9).

1752 новых случаев Covid-19 за сутки, скончались 10 пациентов. Все умершие старше 50 лет. Из всех выявленных за сутки случаев 1406 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации.

Скорее всего, вакцинированных попросят носить маски и в "зеленых зонах". Сейчас правительство обсуждает ограничения "совершенно другого масштаба", заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Они будут похожи на те, что действовали прошлой зимой и весной. Новые ограничения должны вступить в силу с понедельника.

В рижских микрорайонах появилось 500 новых парковочных мест. Городские власти вложили 1,4 млн евро в обустройство парковок в Золитуде, Иманте и Плявниеки. Если проект будет признан удачным, новые парковки появятся и в других районах столицы.

Прохожая помогла спасти женщину от суицида. Инцидент произошел во вторник на Вантовом посту. Случайная прохожая успела схватить за одежду женщину, собиравшуюся прыгнуть в Даугаву.

Что почитать?



Автомафия из Румбулы, тихие дачи и громкие преступления Дарзини и Кенгарагс: сложный, непредсказуемый район с богатой криминальной историей. Это последний из 15 материалов журналистов Дианы Чучковой и Ольги Петровой о криминальном прошлом и настоящем правобережья Риги. Получилась настоящая энциклопедия, по которой можно изучать последние 30 лет истории города.

Отопление в Латвии подорожало. Или нет? Почему в Резекне или Саласпилсе оно станет дешевле? Насколько рост тарифов на природный газ отразится на экономике в целом? А на финансовом состоянии домохозяйств? Экономисты обсуждают новый отопительный сезон.

Открыточные виды. Тропа через тростник на озере Каниерис хоть и не самая длинная, но точно одна из самых необычных в Латвии. И особенно красиво она выглядит осенью.