Что теперь? Как живет девочка, которой Латвия не хотела выдавать персональный код

Историю рожденной в Риге девочки, которой Латвия больше двух лет не присваивала персонального кода, портал Delfi рассказал в начале года. Ребенка не могли прописать с родителями, зарегистрировать у семейного врача и в детском саду, а мама не получала пособий. Ситуация привлекла внимание правозащитников, которым удалось добиться восстановления справедливости. Портал Delfi узнал, как сегодня живет Элизабете.

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Полную историю девочки Элизабете ди Стефано, чья мама — негражданка Латвии, а отец — гражданин Швейцарии, можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.



Решать вопрос с присвоением персонального кода, семья начала сразу после рождения дочери. Однако, бюрократические требования загнали супругов в тупик, в какой-то момент они просто перестали понимать, что от них хотят. "Ситуация абсурдная, — негодовал супруг Елены, Сальватор Ди Стефано. — Больше всего пугает, что если что-то случится, непонятно, получит ли ребенок медицинскую помощь. Я предлагал сразу после рождения оформить дочери швейцарское гражданство, но Елена не захотела. Я не стал настаивать, в конце концов мы собираемся жить в Латвии".

После вмешательства портала DELFI с семьей связался сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, бывший депутат Сейма Владимир Бузаев и представители министерства внутренних дел.

4 апреля в семье Елены и Сальватора произошло пополнение — у Элизабете родился еще один младший брат. А 28 апреля, прямо в свой день рождения, Елена Борисевич получила долгожданный подарок: ее дочери, родившейся в Латвии и, с точки зрения латвийского государства, как будто не существовавшей, присвоили персональный код.

"Сначала Элизабете получила статус негражданина, а в июне нам прислали официальное извещение о том, что ей присвоено гражданство Латвийской Республики. Для этого нужно было собрать кое-какие документы, в том числе заявление от нас с мужем и справку от семейного врача о наличии у дочери прививок, — рассказывает Елена, добавляя, что в этот раз все прошло быстро и гладко. — Слава богу, что все так обернулось, потому что в какой-то момент показалось, что это вообще никогда не закончится".

Радостное событие они отметили в тихом семейном кругу. "Я тут же записалась на прием в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы сделать паспорта сразу всем троим детям. Пока, правда, только на два года, потому что они маленькие. Но все равно! Теперь у всех троих есть паспорта и я спокойна!" — смеется Елена.

В августе маленькая Элизабете, которую дома ласково зовут Элизавета, вместе с братом впервые пошла в детский сад. "Это частный детсад у нас в Марупе, — рассказывает многодетная мама. — Сначала думала ее отправить в сентябре, но мне предложили пойти пораньше, чтобы она обвыклась. Я согласилась. Как это часто бывает, поначалу мы часто болели. Первые четыре дня походили и заболели. И потом: неделю в садике, две — дома. Сейчас она уже привыкла, все нормально.

Уже успели посидеть и в карантине. Получилось так, что брат был дома по состоянию здоровья, а мы с Элизаветой — за компанию. И как раз в это время из детсада сообщение, что в садике кто-то заболел — вся группа уходит на карантин. Думаю, хорошо, что мы в опасное время никуда не ходили".

"Новый год тоже проведем дома — тихо, по-семейному. Если ситуация с коронавирусом улучшится, может, летом слетаем к бабушке в Швейцарию. Она еще ни разу не видела внуков", — делится планами на будущее Елена.