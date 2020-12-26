Что теперь? Рижанин Олег Резник: бывшая колония Курляндии стала "Covid-free зоной"

В июне-2020 портал Delfi рассказал историю 45-летнего рижанина Олега Резника, которого неудачи в бизнесе и личной жизни закинули из Латвии в Гамбию, бывшую в 17-м веке колонией Курляндии. Там он начал жизнь с нуля, добравшись до поста коммерческого директора крупнейшей сети отелей Djeliba Leisure Group. В декабре Олег рассказал Delfi, как складывается жизнь рижанина в обстоятельствах, когда отельный бизнес большинства стран умирает.
- Захватывающую историю Олега Резника, сына композитора Бориса Резника, можно прочитать — "Африка для начинающих. Как рижанин Олег Резник обжился в бывшей колонии Курляндского герцога Екаба".
"А у нас все хорошо! — радостно отреагировал на звонок Delfi Резник. — Вот открываю новости Латвии — волосы дыбом. Цифры такие, что страшно за родителей. Нелогичные ограничения. В Гамбии ничего такого нет".
По словам Резника, в октябре в Гамбии, как и положено, начался туристический сезон. Конечно, не так активно из-за бушующей в мире пандемии, но вполне бодро: "Мы оставили в рабочем состоянии нашу самую крутую гостиницу Tamala Beach Resort с пятью бассейнами. Если раньше в это время там было занято 600 номеров, то сейчас — сто. Но у конкурентов все намного плачевнее — многие даже не открылись, другие стоят пустыми. Я бы сказал, мы всех победили, потому что приспособились и "бомбим" на фейсбуке с инстаграмом. Работаем так напряженно, что я спать почти не успеваю.
Половина туристов — местный рынок, я научился с ним работать: страна небогатая, но я знаю, как делать предложения, которые интересны даже в дорогом сегменте. Также к нам прилетают самолеты из Бельгии, Англии, началась Испания: в неделю по 2-3 регулярных рейса в Банжул. Мой партнер из Латвии спокойно долетел через Варшаву и Брюссель".
Если в августе-сентябре в Гамбии был зафиксирован всплеск заболеваний, то на сегодня, как утверждает Олег Резник, вытянувшаяся вдоль океана курортная зона превратилась в "ковид-фри зону":
По статистике мы видим несколько случаев в день на всю страну, но тут мы этого не видим и не чувствуем. Все работает, все живут свободно. Конечно, те, кто выжил без туристов.
Когда наши гости из Европы прилетают, они поначалу все в масках и всего боятся — их на ресепшене встречают наши работники в масках и объясняют, что тут "ковид-фри зона". Уже в первый вечер гости снимают свои маски, а в ресторанах масок нет ни у кого… В случае необходимости мы можем в любой момент организовать анализы — тут все для этого есть. Но таких случаев не было. Я понимаю, что страна бедная, и если тут рванет, вряд ли справимся, но пока вижу большой шанс проскочить".
Неделя отдыха в Tamala Beach Resort с завтраками стоит 400 евро на двоих. "Главное, добраться. На Рождество мы делаем роскошный барбекю-буфет, в меню — от гриль-лобстера в шафрановом соусе и цельно запеченной барракуды до баранины в мятном соусе и новогодних профитролей. Стоимость ужина 50 евро на одного, 80 евро — на пару.
На Новый год приглашаем из Сенегала легендарную рок-группу "Оркестр Баобаб" — будет концерт на тысячу человек со столиками вокруг бассейна. Билеты от 50 до 100 евро на человека. В общем, сам себе завидую!"