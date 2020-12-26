Что теперь? Рижанин Олег Резник: бывшая колония Курляндии стала "Covid-free зоной"

В июне-2020 портал Delfi рассказал историю 45-летнего рижанина Олега Резника, которого неудачи в бизнесе и личной жизни закинули из Латвии в Гамбию, бывшую в 17-м веке колонией Курляндии. Там он начал жизнь с нуля, добравшись до поста коммерческого директора крупнейшей сети отелей Djeliba Leisure Group. В декабре Олег рассказал Delfi, как складывается жизнь рижанина в обстоятельствах, когда отельный бизнес большинства стран умирает.

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Захватывающую историю Олега Резника, сына композитора Бориса Резника, можно прочитать — "Африка для начинающих. Как рижанин Олег Резник обжился в бывшей колонии Курляндского герцога Екаба".



"А у нас все хорошо! — радостно отреагировал на звонок Delfi Резник. — Вот открываю новости Латвии — волосы дыбом. Цифры такие, что страшно за родителей. Нелогичные ограничения. В Гамбии ничего такого нет".

По словам Резника, в октябре в Гамбии, как и положено, начался туристический сезон. Конечно, не так активно из-за бушующей в мире пандемии, но вполне бодро: "Мы оставили в рабочем состоянии нашу самую крутую гостиницу Tamala Beach Resort с пятью бассейнами. Если раньше в это время там было занято 600 номеров, то сейчас — сто. Но у конкурентов все намного плачевнее — многие даже не открылись, другие стоят пустыми. Я бы сказал, мы всех победили, потому что приспособились и "бомбим" на фейсбуке с инстаграмом. Работаем так напряженно, что я спать почти не успеваю.

Половина туристов — местный рынок, я научился с ним работать: страна небогатая, но я знаю, как делать предложения, которые интересны даже в дорогом сегменте. Также к нам прилетают самолеты из Бельгии, Англии, началась Испания: в неделю по 2-3 регулярных рейса в Банжул. Мой партнер из Латвии спокойно долетел через Варшаву и Брюссель".

Если в августе-сентябре в Гамбии был зафиксирован всплеск заболеваний, то на сегодня, как утверждает Олег Резник, вытянувшаяся вдоль океана курортная зона превратилась в "ковид-фри зону":