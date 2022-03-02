"Давайте вывозить живых!" Застрявший в Киеве гражданин Латвии просит организовать гуманитарный конвой

С редакцией Delfi связались застрявшие в Киеве гражданин Латвии Александр (имя изменено из соображений безопасности) и его жена. Как сообщил Delfi представитель МИД Латвии, эвакуацию могут организовать только изо Львова. Последний автобус — в пятницу утром. За шесть дней такой возможностью воспользовалось около 200 латвийцев. Но супружеской паре выбраться из украинской столицы до сих пор не удалось. Они взывают о помощи — оставаться в Киеве все более опасно.

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Если у кого-то есть варианты для эвакуации двух латвийцев из Киева, призываем писать на почту rus.redakcija@delfi.lv или на мессенджер фейсбука rus.delfi.lv.

Александр: "Прошу Латвию организовать безопасный выезд из Киева!"

Александр с супругой гостили у родственников в Киеве. Билеты на самолет в Ригу у них были на 27 февраля. Но вмешалась война. Семья застряла в Киеве.

"Тут у врага агония! Бомбят так, что нормальным людям лучше этого не видеть, не слышать и не знать, — рассказывает Александр. — Это уже не военная схватка, а прямое уничтожение мирного населения. Бомбят жилые кварталы, детские сады, школы — об этом говорят все, кто со мной сидит. Город вымер. И некоторые пользуются случаем: кто-то сражается за родину, а кто-то идет с оружием грабить квартиры… В убежища проникают диверсанты. Начинается гуманитарная катастрофа: продукты gaļa и piens в магазинах отсутствуют, пока еще можно найти крупу и хлеб. Город готовится к круговой обороне".

В первый день войны Александр связался с латвийским МИД — там сказали, что в Киеве застряли около 300 граждан Латвии. Предложили искать возможность добраться до Львова, откуда посольство организовало эвакуацию. "Но это больше 500 км — как туда добраться?" — недоумевает Александр. По его словам, даже мост переходить сейчас опасно.

В Риге Александр ждет дочь. Каждый день она звонит в МИД и пытается найти способ вернуть папу. В какой-то момент ей удалось раздобыть номер латыша, который как раз собирался ехать на машине из Киева в Латвию. По словам Александра, когда он связался, тот ехать побоялся и решил остаться. В МИД Александру сообщили, что есть автобус Ecolines из Киева во Львов, но, по его словам, этот транспорт отходит в 7 утра, а в это время только заканчивается комендантский час: "Нахождение на улице раньше этого часа приравнивается к мародерству или диверсии!". Сервис такси — тоже недоступен.

В соцсетях организовали чат помощи латвийцам, которые застряли в Украине, но туда, по словам Александра, протоптали дорожку явные мошенники, если не бандиты. "Дочери предлагали отвезти нас во Львов за тысячу евро с человека! — возмущается он. — А когда начал спрашивать "шофера", кто он и откуда, человек попросту пропал. Предлагали и за 200 евро, но деньги вперед — и неизвестно, появится ли он потом. Люди нам рассказали, что это падальщики, которые берут деньги и хорошо, если вывозят людей за город и отнимают чемоданы, а не жизнь…"

Александр опасается за свою жизнь, настаивает, что передвигаться по Киеву самостоятельно в поисках транспорта — очень опасно. А выходить самому за пределы города — тем более, Киев осажден. "Уже обстреляли ракетами телецентр. Скоро не станет мобильной связи и интернета, чтобы началась паника. Давайте вывозить живых!" — призывает Александр. Он просит Латвию организовать гуманитарный охраняемый конвой и вывезти своих граждан.

МИД Латвии: "Мы вывезли около 200 человек, но идет война — надо быть решительным!"

"Латвия — фактически единственная страна, которая вообще помогает своим людям выбраться. По моим сведениям, на сегодня около 30 латвийцев не могут физически никуда выехать — они решили остаться. Кто-то попал в оккупацию, — сообщил Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис. — Но одновременно каждый день из Украины, в том числе из Киева, выбирается много людей. В том числе и с левого берега. Вчера я сам две семьи я отправил поездом. Автобусные рейсы до сих пор есть — место стоит 60 евро, если не ошибаюсь. Надо искать, смотреть, хоть на велосипедах. И понимать, что идет война — дополнительных автобусов не может быть… Одно время Киев был почти закрыт — сейчас есть возможность выбраться".

Бекерис предлагает задаться вопросом, почему эти люди вообще отправились в Украину, притом что всех предупреждали, насколько это опасно. "Мы задолго до начала войны обзванивали всех латвийцев, кто там был — нам многие грубо отвечали, что мы понапрасну тревожим людей. Потом с начала войны мы всем высылали смс. И вывезли около 200 человек. Даже 92-летнюю женщину мы вернули в Ригу. Все выбирались как могли. Кто-то даже пешком шел через страну. Кому-то помогали сами украинцы. Только вчера оттуда приехал дипломат. И сейчас у нас на поезде приехали шесть человек из Киева — их разместили в пункте поддержке, хостеле "Сакура".

Foto: F64

Поток беженцев на грнице с Польшей.

Я хорошо понимаю, что в Европе не было 80 лет войны — люди растерялись. Но если человек за шесть дней войны не покинул город — это было очень неправильное решение. Наш последний (скорей всего) автобус изо Львова отходит в четверг вечером, самое позднее (если латвийцы дадут знать о себе - их подождут) — в пятницу с утра. Они еще могут успеть".

Бекерис рекомендует созвониться с консульским отделом МИД Латвии по телефону 371-26337711 и отправляться в путь. "Если не успеют — нам трудно будет помочь. Придется им присоединиться к потоку беженцев. Уже сейчас на границе люди стоят по несколько дней, зачастую без теплой одежды и еды… А если продолжать ждать в Киеве еще, то через какое-то время может появиться очень охраняемый конвой… россиян".

По словам Бекериса, в списке латвийцев, которые, возможно, находятся на территории Украины, — максимум 50 человек.

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"Возможно, скоро тут отрубят связь, и мы останемся без поддержки. Давайте загадаем желание пожать в Риге друг другу руки" — предлагает Александр. Очень хочется на это надеяться.