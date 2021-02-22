Дело Лембергса: судебная мыльная опера близка к финалу?

Утром 14 марта 2007 года латвийские СМИ одно за другим начали сообщать о событии, которое казалось невероятным: на шоссе Рига-Вентспилс остановлен автомобиль мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Сам политик задержан. Приговор по делу Лембергса будет оглашен через 5095 дней — 22 февраля 2021 года, сообщает Delfi.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За это время в деле мэра Вентспилса менялись составы суда, судьи и адвокаты. Трое обвиняемых продолжают настаивать на своей невиновности.

Роль Лембергса в Вентспилсе



Лембергс был избран на пост главы местного самоуправления, которое тогда еще называлось городским исполнительным комитетом, в 1988 году. Фактически, он до сих пор занимает этот пост, хотя с 2007 года к нему применена мера пресечения: запрет исполнять функции председателя думы. Это не помешало Лембергсу в декларации должностного лица за 2019 год в качестве занимаемого поста указать "Председатель Вентспилсской думы". В декларации, правда, указано, что зарплату он получал в качестве депутата.

При правлении Лембергса Вентспилс стал серьезным игроком на рынке транзита нефти и химикатов. На территории города работали крупные транзитные предприятия Ventspils Brīvosta, Ventbunkers, Kālija parks и т.д., и это приносило городу большие доходы. Как минимум часть этих средств была вложена в благоустройство города, в организацию мероприятий для жителей, возведение новых зданий и рекламу Вентспилса.

В конце 2019 года США включили Айвара Лембергса в санкционный список (так называемый "список Магнитского"). В соответствующем решении Лембергса называют олигархом и уточняют, что в список он попал в качестве должностного лица, связанного с коррупцией. Американское Управление по контролю за иностранными активами полагало, что Лембергс контролирует четыре структуры: Вентспилсский свободный порт, Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса.

После введения санкций супруга Лембергса Кристине Красовска, которая занимала пост заместителя исполнительного директора Вентспилсской городской думы, жаловалась, что не может оплатить счета и купить продукты. При этом в ее декларации должностного лица за 2018 год указаны наличные накопления в размере 87 000 евро. Сам Лембергс, согласно декларации, накопил наличными 70 000 евро.

Дело Гринбергса



Дело, которое сейчас рассматривает суд — не первое, по которому Лембергс проходит в качестве обвиняемого. Ранее все три инстанции оправдали его по так называемому "делу Гринбергса". Согласно материалам обвинения, Лембергс злоупотребил служебным положением и не позволил представителю государства Ояру Гринбергсу действовать в правлении Вентспилсского свободного порта. Лембергс в свою защиту заявил, что Кришьянис Кариньш, который на тот момент занимал пост министра экономики, в своем распоряжении не указал персональный код Гринбергса. В 2011 году Верховный суд принял решение в пользу Лембергса и взыскал с государства 7257 евро в качестве компенсации морального ущерба.



Дело Лембергса



Этот уголовный процесс был начал 3 октября 2005 года. В марте 2007 года Лембергс был задержан и к нему в качестве меры пресечения был применен арест. Под стражей он провел почти четыре месяца, и 10 июня был отправлен под домашний арест. Эта мера была отменена 22 февраля 2008 года.

10 лет спустя, в марте 2007 года, в деле Лембергса было уже 550 отметок о заседании суда, которые были либо проведены, либо отменены. К тому времени суд трижды оштрафовал Лембергса за уклонение от дачи свидетельских показаний по существу. На ряд объектов имущества Лембергса был наложен арест.

Управлял этими объектами швейцарский адвокат Рудольф Мерони, который и ранее был связан с вентспилсскими предприятиями — в том числе представлял интересы крупнейшего на тот момент акционера AS Ventbunkers, компанию Yelverton Investments B.V. В 2019 году Мерони решением суда был освобожден от этой должности, поскольку появились подозрения в его недобросовестных действиях. Сам Лембергс несколько раз настаивал на таком решении, поскольку полагал, что Мерони разбазаривал имущество.

Фактически, дело против Лембергса состоит из двух отдельных уголовных дел, которые позже объединили в одно. По первому обвиняются сам Лембергс, его сын Анрийс и предприниматель Ансис Сормулис. Лембергсу инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах, легализацию средств, полученных незаконным путем, злоупотребление служебным положением, подлог и противозаконное для должностного лица участие в имущественных сделках.

По второму делу Лембергс обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, которое связано с вымогательством взятки, подделке документов и действиях в ситуации конфликта интересов.

Пострадавшими признаны предприниматели Валентин Кокалис, Айнарс Гулбис и Юлийс Круминьш. Сам Лембергс ранее признавал, что с ними у него есть разногласия, но утверждал, что бизнесмены пытаются решить их с помощью Генпрокуратуры. Согласно материалам обвинения, Лембергс вымогал у потерпевших акции нескольких предприятий.

В целом в рамках этого процесса было объявлено 971 заседание суда, из которых состоялось 737. Об объеме процесса свидетельствует уже то, что объем дебатов превышает 5000 страниц.