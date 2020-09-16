Домбровский vs "Согласие". Кто станет новым политическим лидером для русскоязычных Латвии?

Решение правления партии "Согласие" исключить из своих рядов двух депутатов Сейма — Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову — породило волну слухов о начале развала некогда культовой для русскоязычного электората политической организации. Более того: Домбровский уже успел заявить, что обдумывает возможность создания собственной партии. DELFI попробовал оценить, от чего зависит успех потенциального политического проекта и какие перспективы имеются у старого бренда "Согласия"?

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Конфликт между Вячеславом Домбровским и руководством партии (иными словами, с Янисом Урбановичем и Нилом Ушаковым) возник задолго до обмена публичными упреками по итогам муниципальных выборов в Риге, ставшего формальным предлогом для вчерашнего решения правления. Известный экономист с докторской степенью, двумя министерскими постами в биографии и знаниями языков был приглашен в "Согласие" в 2018 году как лидер списка на парламентских выборах. Домбровский тогда собрал рекордно большое число личных плюсов, а партия получила 23 мандата, сохранив самую крупную фракцию в парламенте.

В течение следующего года Домбровский официально назывался партией и как главный кандидат на должность евродепутата, и как основный претендент на пост председателя партии, однако в Брюссель в итоге полетел Нил Ушаков, а партию возглавил ее многолетний лидер Янис Урбанович. На партийном конгрессе в октябре прошлого года Домбровский призывал к радикальным реформам в партии (к оценке коррупционных скандалов, пересмотру и конкретизации идеологических установок), а Урбанович — вернуться к истокам и базовым ценностям. По неофициальной информации, в ходе внутрипартийных дискуссий Домбровского позже рассматривали как возможного претендента на пост мэра Риги, но выбор был в итоге сделан в пользу другой кандидатуры — лидером списка на недавних провальных для "Согласия" досрочных выборах в столице стал начинающий политик Константин Чекушин.

Нежелание Ушакова и Урбановича видеть Домбровского на более высокой должности внутри партии наблюдатели объясняют его независимым характером и отказом следовать спускаемым сверху решениям. Поддержку внутри фракции Домбровскому демонстрировала Любовь Швецова, бывшая замдиректора Финполиции СГД, которую также вчера исключили из партии.

Решение об исключении Домбровского было сделано заочно, то есть его "персональное дело" товарищи по партии разбирали в его отсутствие. Представители "Согласия" публично заявили о том, что политик проигнорировал приглашения на заседание, сам Домбровский утверждает, что приглашения не получал.

Новая партия?

Вячеслав Домбровский в интервью Латвийскому телевидению заявил, что обдумывает возможность создания новой партии. В качестве своих идеалов он назвал "амбициозный экономический рост" и "нетерпимость к этническим красным линиям в отношении третьей части жителей страны".

Для того, чтобы в нынешних условиях запустить жизнеспособный политический проект, потребуется выполнить немало условий. Первое — найти спонсоров: госфинансирование полагается партии, только если она набирает хотя бы 2% на парламентских выборах. Второе — партийное строительство: Домбровский известен как политик-интеллектуал, а для того, чтоб набрать команду, создать структуру партии и региональные отделения, нужен опытный политический менеджер. Третье — люди: кадровый голод, который много лет испытывает "Согласие", не позволит Домбровскому переманивать кадры из этой партии. Новых людей придется привлекать в политику извне, и это может оказаться проблемой. Четвертое — идеологическая платформа: дабы не повторять ошибок "Согласия", новой партии потребуется сразу четко сформулировать свою позицию по самым чувствительным вопросам — нацменьшинства, отношения с Россией, права ЛГБТ, "школьная реформа", будущее Латвии в контексте федерализации ЕС и т.д. Пятое — заявка на власть: главным преимуществом партии Домбровского может стать ее гипотетическая способность войти в правительственную коалицию, ведь сам Домбровский — один из немногих русскоязычных политиков, с кем латышские партии готовы общаться и работать.

По неофициальной информации, партнерами Домбровского по созданию новой партии могут стать независимые депутаты Алдис Гобземс и избранная по спискам "Согласия" Юлия Степаненко. Однако этот союз вряд ли окажется успешным с точки зрения идеологического позиционирования: Гобземс использует откровенно популистскую риторику, Степаненко исповедует консервативно-семейные ценности, а сам Домбровский — по крайне мере до сих пор — считался левым либералом.

В любом случае, времени на создание партии остается немного. По закону, в парламентских выборах могут участвовать только те политические организации, которые учреждены не позднее, чем за 12 месяцев до дня голосования. Очередные парламентские выборы пройдут осенью 2022 года. Таким образом, на всю подготовительную работу, включая поиск обязательной полтысячи однопартийцев, у Домбровского остался ровно год.

Что будет с "Согласием"?

Уход Домбровского и Швецовой кардинально на работу фракции "Согласия" в Сейме не повлияет: партия находится в глухой оппозиции, и потеря двух мандатов никак не отразится на ее деятельности, если не считать некоторое сокращение ресурсов, выделяемых на работу фракции. На региональном уровне столичные политики Домбровский и Швецова тоже не имеют большого авторитета, поэтому нет оснований прогнозировать волнений на местах. Янис Урбанович надежно контролирует регионы и партийные финансы. Он же обещает организовать широкие дискуссии о будущем организации на декабрьском конгрессе партии.

Тем не менее, решение об исключении диссидентов может все же сказаться на судьбе "Согласия". И речь не только об угрозе появления конкурирующей партии. Руководство "Согласия" на примере Домбровского фактически официально запретило любое инакомыслие внутри организации, а это создает риск деградации и будущего раскола.

Прецеденты были. В 2003 году из Партии народного согласия (ПНС, предтечи "Согласия") за критические заявления в адрес руководства был исключен популярный политик Сергей Долгополов. Он довольно быстро смог создать партию "Новый Центр", которая уже на следующих муниципальных выборах получила фракцию в Рижской думе. Примечательно, что впоследствии "Новый Центр" наладил отношения с ПНС, создав вместе с ней и Даугавпилсской городской партией объединение "Центр согласия". Впрочем, для ПНС такое слияние означало потерю лидера: многолетний председатель партии Янис Юрканс покинул ее ряды, а локомотивом "Центра согласия" вскоре стал молодой журналист Нил Ушаков. Вчера депутат Европарламента Ушаков никак не прокомментировал ситуацию с Домбровским, хотя именно он в свое время позвал известного экономиста в партию.