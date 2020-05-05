"Допустим, на улице апокалипсис". Как бизнес и люди Латвии самоорганизуются на фоне Covid-19

Коронавирус закрыл почти все двери, но открыл множество новых возможностей, талантов и удивительных способностей людей приспосабливаться к ситуации. Не хватает масок? Сошьем сами, еще и шлемы "напечатаем". Страшно идти в салон красоты? Пришлем готовый набор красок и лаков. Все плохо с деньгами? Помогут добрые люди, покормят горячим обедом. Деньги есть, но нет желания готовить? Твоя еда уже в пути. Портал Delfi рассказывает о том, как чрезвычайная ситуация заставляет и предприятия, и жителей Латвии искать и находить решения для новых проблем.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В марте в доменной зоне .lv было зарегистрировано более 3000 новых названий: на треть больше, чем годом ранее. В апреле — еще почти столько же. "Люди думают, как приспособиться к ситуации, переориентировав свой бизнес, на что указывает использование в названиях слова "piegāde", "mājas", "video", "attālināts" и так далее," — говорит представитель регистра доменов NIC Катрина Сатаки.

С 9 по 13 марта, пока ситуация в стране была не очень ясна, было зарегистрировано около 600 доменов в зоне ".lv". Три десятка из них содержали в названии слова "covid", "corona" или "virus". К пандемии явно готовились не только киберсквоттеры, но и бизнес в целом.

От бандажей и бэби-боксов — к щиткам и дезинфекторам

В середине марта в Латвии за считанные дни были раскуплены маски и дезинфицирующие средства. Пока государство готовило централизованную закупку, отдельные люди и целые производства переориентировались на производство дефицитных средств индивидуальной защиты — масок, щитков, одноразовых комбинезонов, антисептиков. Маски начали шить в небольших мастерских и на производствах вроде лиепайского Tonus Elast, который до того занимался выпуском околомедицинской эластичной продукции — бинтов, бандажей, компрессионных колготок. Линии антисептиков запустили Latvijas Balzams, Spodrība, Madara, Stenders и другие.

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Компания Mechanika Engineering занималась разработкой роботизированных линий и автоматизацией производств под заказ. Именно они создали первые латвийские бэби-боксы и бобы для лучших бобслейных команд мира. Как рассказал глава компании Артур Жиприс, короновирусное время заставило срочно переориентироваться на более простую, но жизненно важную продукцию — открыть дочернюю фабрику FaceShields.eu по выпуску щитков для лица. Первый груз масок-щитков трех видов, способных обезопасить от Covid-19, уже отправлен в США. В начале мая стартует и выпуск автоматов для дезинфекции.

От бесплатных обедов до селедки под шубой на дом

В числе первых переориентировались на новые виды помощи благотворительные организации — они работают с самыми уязвимыми в коронавирусную эпоху группами населения. Оказалось, что не так просто объяснить пострадавшим людям, что кому-то еще хуже.

Бесплатные обеды

Волонтерской организации Svētās Ģimenes Māja, которая занимается помощью паллиативным больным, шесть лет. На ее основании в прошлом году создан hospiss.lv, который до пандемии проводил акцию "Праздничный стол" — привозил вкусную еду из ресторанов паллиативным больным, которым осталось жить меньше полгода. 18 марта собирались с очередным "столом" в больницу, но попасть туда не смогли из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации. И тогда глава организации Илзе Неймане решила отвезти еду врачам, которые оказались на передовой борьбы с Covid-19.

"Сначала казалось, что это будет разовая акция, — вспоминает Илзе. Сама она не медик, а предприниматель, hospiss.lv для нее — дело души. — Но возникла какая-то невероятная волна доброты: люди начали активно жертвовать, рестораны предлагать свою помощь — готовить еду всего по 3,50 за порцию. Процесс пошел, развозили по 900-1000 порций в день. Акция идет уже больше месяца, число порций перевалило за 30 000. Разные люди и компании пожертвовали более 100 000 евро — невероятно!"

Неймане разъяснила, почему эта акция так необходима, несмотря на то, что в Латвии относительно немного госпитализированных с Covid-19: "Около 70 процентов порций еды уходят персоналу 27 пунктов неотложной помощи — тем, у кого, в связи приостановкой работы амбулаторных учреждений, больничных плановых обследований и операций, работы стало намного больше, чем было. Сегодня все на них — и Covid-19, и остальное. Они заранее не знают, едут к зараженному человеку или нет.

Медики вынуждены быть все время изолированными в своих семьях, сократить все нерабочие контакты с внешним миром, не ходить в магазин, не готовить. Работа-сон-работа.. Для них с любовью приготовленный обед очень важен. Это не акция благотворительности, а акция солидарности! Нас ни один медик ни о чем не просил. Также мы везем еду работникам приемного покоя в больницах и в лабораториях — они тоже принимают удар на себя… Это важно понимать. Медики работают в "скафандрах", что физически очень изматывает!" — говорит Неймане. Пожертвования принимаются здесь.

Благотворительное общество Caur visam grūtībam kopā уже пять лет помогает семьям с детьми и одиноким людям. Общество работает на пожертвования, которые поступает как в виде денег, так и в виде вещей — от одежды, белья и продуктов до бытовой техники и мебели… Добрые люди привозят их в арендованный обществом на Кандавас, 41а склад, там все сортируется и приводится в порядок, а в Дни открытых дверей приходят мамы с детьми (зачастую они только вышли из кризисного центра или из мест заключения), берут все, что им надо.

"Сейчас Дни открытых дверей мы не проводим, — говорит руководитель общества Алла Танева. Сама она в прошлом бухгалтер, сейчас на пенсии, бабушка трех внуков. — Но наше общество по-прежнему помогает отдельным людям и семьям. На складе есть и одноразовые маски, и перчатки, и дезинфекторы. Организовываем также поставку продуктов нуждающимся семьям — овощи, "молочку", курицу и т.д. Еще мы участвуем в программе бесплатных горячих обедов по предварительной записи — по средам и воскресеньям. Предприниматели в сфере питания выделяют продукты и деньги, чтобы нуждающиеся (в том числе без справок из соцслужбы) могли все получить". Подробная информация — здесь

Доставка еды, и не только

Никогда еще жителю Латвии не было так легко заказать еду на дом. Wolt и Bolt сегодня — самые популярные клиенты рижских ресторанов, баров и кафе. Они резко расширили свои возможности по доставке, и теперь завтрак, обед и ужин в Риге можно организовать в любое время. Срочно развернула сеть интернет-магазинов продуктов по всей Латвии Maxima (работает под брендом Barbora), запустились Stockmann и Top!

Активизировались и поставщики продуктов из местных крестьянских хозяйств и из-за границы. После принятия закона расцвела онлайн-торговля алкоголем: свою продукцию уже в начале апреля была готова привезти пивоварня Labietis, запустил интернет-магазин крафтового пива из небольших латвийских пивоварен Nurme. Заказы через Facebook принимает популярный бар BeerFox, где собрана одна из самых богатых в Риге коллекций крафтового пива со всего мира. Любителей бельгийского пива поит-кормит с доставкой на дом бар Kwakinn — к отдельным сортам пива привозятся специальные бокалы, из которых вкуснее пить.

"Король коктейлей" бармен Balzāmbars Андрис Рейзенбергс лично готовит селедку под шубой и холодный суп и сам же развозит еду по клиентам. Этот список можно продолжать бесконечно.

Туризм умер — да здравствует репатриация!

Туристическая отрасль погрузилась в глубокую депрессию, однако кое-где жизнь все еще есть. Например, компания Atlantic Travel в марте и апреле сумела организовать внушительное количество репатриационных рейсов, чтобы вернуть застрявших за рубежом латвийцев домой.

"Первая волна репатриации прошла в марте — это были в основном, туристы, которые из-за закрытых границ не смогли вернуться на родину. Их вывозом занимались туроператоры, практически за свой счет, — говорит председатель правления компании Юлия Римлина. — В апреле вывозили, по большей части тех, кто зимует в теплых местах. У них сезон заканчивался, а оставаться в тех странах и на островах в ситуации пандемии достаточно нервно. К нам стали обращаться не только наши клиенты, но и другие "застрявшие" за рубежом люди, которые узнавали про наши репатриационные рейсы. Никакого маркетинга мы не проводили".

"Теперь мы время от времени организуем новые рейсы, — говорит Римлина. — Первый делали с Канарских островов вместе с airBaltic, и это получилось довольно дорого (в один конец самолет летел пустым). Затем начали работать со SmartLinx — на самолетах другого типа, где себестоимость дальних перелетов ниже. Впоследствии на направлениях, где осталось мало латвийцев, чтобы цена на билеты не зашкаливала, стали добавлять посадку в Копенгагене и Стокгольме — это позволяло перевозить пассажиров, которым нужны стыковки с международными рейсами, а латвийцы потом летели в Ригу, где мы их развозили к местам самоизоляции.

Например, на днях был рейс из Ларнаки. С Кипра в Латвию хотели попасть всего 50 человек. Если бы мы везли только их, билет стоил бы 1200-1400 евро, но поскольку взяли еще пассажиров до Копенгагена, билет обошелся в 429 евро. Все пассажиры на входе в самолет обеспечиваются масками и в каждом пункте посадки производится дезинфекция салона самолета". Работой с людьми, которые потеряли по 3-4 билета (им выписали ваучеры и сказали ждать), занимаются несколько человек. "Конечно, эта деятельность несопоставима по масштабам с нашими туристическими "мирными временами", когда на компанию трудилось по 15-18 человек. Надеемся скоро возобновить продажу путевок на любимые нашими клиентами курорты", — говорит Римлина.

От "Вишневого сада" для всех до тоста дяди Валеры





Театр сейчас тоже практически полностью переместился в интернет: при желании можно найти множество записей лучших спектаклей известнейших режиссеров мира. Творчески подошли к процессу и латвийские театралы. О том, как Рижский Русский театр им. М. Чехова переживает карантин, Delfi рассказывал здесь. На 29 мая намечена премьера онлайн-спектакля Владислава Наставшева "Черновики" по пьесе современного драматурга Сергея Уханова.

Еще два рижских театра уже запустили онлайн-проекты. Театр улицы Гертрудес каждую неделю играет в формате zoom спектакль "День рождения Тани" (подробно об этом опыте — в интервью с актрисой Яной Лисовой), а Dirty Deal teatro выпустил несколько серий спектакля "Izrādes instrukcijas".

Компания любителей театра, постоянных слушателей программы о театре "Без антракта" на радио Baltkom и участников театральных мероприятий компании KatlZ под руководством продюсера Евгении Шерменевой устраивают онлайн-читки пьес. Любительские, но с приглашением профессиональных актеров. Вместе с желающими Шекспира и Чехова читают известные актрисы Яна Сексте и Елена Новикова. Например, недавно создавали аудиоверсию "Вишневого сада".

Арт-платформа Stadia перевела в онлайн репетиции и занятия актерским мастерством и сценической речью. На странице в Facebook проходят читки — от Аркадия Аверченко ("Муха" с продолжениями) до русской рок-поэзии… "В общем, мы за все живое, потому что мы все живые. Это наши мантры во спасение", — поясняют выбор руководители арт-платформы Татьяна Черковская и Андрей Гаркави. Сейчас актеры занимаются созданием инсценировок Топа самых коротких рассказов, впереди — Топ самых маленьких сказок…

Не сидят без дела комики объединения Riga Stand Up. Александр Марголин вышел в Twitter, где публикует короткие шутки. Артур Крахмалев с друзьями снял клип на злободневную тему "Коронарэп". Антон Герасимов подбил остальных участников проекта на съемку шуточного ролика о жизни комиков на самоизоляции. Антон и Александр запустили онлайн подкаст, первым гостем которого стал известный блогер Стас Давыдов ("ThisIsХорошо").

Foto: screenshot

Резиденты Riga Stand Up приняли участие в открытии новой онлайн-платформы, где за два часа в прямом эфире можно послушать музыкальную группу, диджея, пройти викторину или посмеяться над стендапами на латышском, русском и английском языках. Ребята провели несколько корпоративов, онлайн открытых микрофонов и стримов через платформы Streamyard и Zoom, в которых приняли участие латвийские комики и их "гости" из российского и европейского стендапа. Все записи — на YouTube-канале Riga Stand Up.

Несколько актуальных шуток от Riga Stand Up

Преимущества дня рождения в Zoom: во время тоста дяди Валеры можно выключить звук.

Традиция петь на балконах в Кенгарагсе не прижилась, потому что не каждый готов получить в пузо из "воздушки".

Играл на ps4 в Бэтмена, забыл про все… Спустя 3 дня выключил приставку и осознал, что этой грязной квартире нужен герой!

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Комики объединения Comedy Latvia дважды в неделю развлекают поклонников рассказами и комментариями на своем YouTube-канале. По вторникам в свободном формате проводят "Закрытый микрофон", по пятницам — постановочную передачу "Jameson dīvāna eksperti". За время одной из передач комики собрали пожертвования 720 евро для организации "Paēdušai Latvijai", а в пятницу в передаче "Dīvāna eksperti" деньги собирали для приюта животных "Labās mājās". Как утверждают комментаторы, латышские песни хорошо отражают ситуацию — "Viņi dejoja istabā vienu vasaru", а композицию группы А-Eiropa "Meitenes Rīgā" теперь надо петь как "Meitenes mājās".

(Bunkurs) под руководством Алекса Добровольского до ЧС проводилась вживую, но с началом пандемии успешно ушла в подполье онлайна — на платформу Zoom. Карточки ведущий рандомно вытаскивает сам и отправляет в WhatsApp игрокам по предварительной записи участников.

Правила игры: "Допустим, на улице апокалипсис. Какой именно, определяется в начале игры. Все участники на пороге бункера, куда сможет попасть лишь половина из них. Участникам дают роли — профессия, хобби, фобии, человеческие качества, состояние здоровья, биологические характеристики, дополнительную информацию, багаж и специальные условия. Надо убедить остальных, что именно ты должен попасть в бункер, чтобы быть полезным остальным и продолжить человеческий род после апокалипсиса". Игра развивает навыки убеждения и аргументации и помогает интересно провести время… Ближайшая игра 10 мая — здесь. Тот же организатор проводит курсы-онлайн разговорных английского и латышского языков.

Пока варится гречка, надо выглядеть красиво

Свои решения находят и специалисты в сфере красоты. Кто-то через пакоматы рассылает комплекты для снятия гелиш-лака (видео-инструкция от мастера прилагается), кто-то собирает для клиентов специальные ColorBox, чтобы они могли покрасить волосы дома и "не портили бытовыми красителями то, что мы создавали вместе".

Несколько друзей — дизайнеры, специалисты по общественным отношениям и интернет-маркетологи — придумали линию Quarantino. Одежды для тех, кто сидит дома. Принты на майках и худи отражают реалии дня "Пока варится гречка, можно 60 раз помыть руки", "Я пережил кризис 2008 года. Пошла ты, корона!", "Нигде не бывает так хорошо, как дома". Один из самых ходовых товаров — носки с рулонами туалетной бумаги. 10% с каждого заказа уходит в фонд Всемирной Организации Здравоохранения.

"Сперва страничку на торговой платформе открыли, забавы ради, но вдруг стали поступать заказы из США, — рассказала дизайнер Юлия Домбровская. — Сейчас идут переговоры со швейным производством о масштабном проекте". Следом, в качестве творческого эксперимента, друзья опубликовали серию "латвийских логотипов в свете актуальных событий" — тоже "выстрелило" и привело несколько клиентов, заинтересованных в услугах дизайнера. На днях удачно стартовавшая команда объединилась в дигитальное агентство полного цикла Match.

Если уж сидеть дома, то со вкусом

Гостиницы и частные арендаторы жилья оказались в первых рядах жертв пандемии. Отсутствие туристов принудило их разрабатывать новые формулы выживания. Некоторые закрытые сегодня отели продают ваучеры со скидкой на будущее.

Абоненты платформы AirBnb временно предлагают аренду своих квартир в самых элитных местах буквально по расценкам коммунальных услуг — от 100 евро в месяц. За жилье для вынужденных изолироваться медиков и спасателей платформа не берет даже сборов. Например, долгосрочная аренда роскошных апартаментов на Домской площади обойдется в 756 евро в месяц, романтическая квартира дверь в дверь с Дворцом президента — в 486 евро в месяц, а в престижном посольском районе — за 274 евро.

Кстати, AirBnb в этот время также запустил опцию "Впечатления". Например, за 29 евро в час можно провести время онлайн в компании с олимпийской медалисткой по бобслею из США, за 18 евро — полтора часа осваивать волшебство с британскими фокусниками, за 16 евро готовить вегетарианское блюдо с индонезийскими стряпухами, обучаться испанскому танго или обсуждать апартеид в ЮАР можно всего за 10 евро в час, за 48 евро час погулять онлайн с чернобыльскими собаками, а за 14 евро — по Праге с чумным доктором… Очень не хватает там латвийских впечатлений — предложений по приготовлению, к примеру, хлебного супа, путешествиям по улочкам обезлюдевшей Риги, общению с директором Музея истории Риги и мореходства или урокам пения с Максимом Буселом.

Велосипеды и зумба-онлайн спасут мир

Тренеры всех видов спортивных активностей мобилизовались и предложили перейти на занятия онлайн. Некоторые записали серии видеотренировок, другие предпочитают живое общение с постоянными подопечными на разных платформах.

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Сеть клубов MyFitness Latvia развернули в соцсетях компанию Stay active, stay healthy, stay positive,в рамках которой дают инструкции, как приспособить свое меню и физическую активность к необходимости сидеть дома. В интернете появилось и много бесплатных опций: занятия от клубов Squad Hour, People Fitness, MyFitness Latvia, тренировки для людей с нарушениями физической активности ParaFit, физиотерапевтические занятия Fizzio, тренировки для молодых мам в Instagram. Рижские инструктора Zumba ведут занятия для своих подопечных на разных платформах каждый день. На выходные приглашают всех участвовать в бесплатных международных онлайн-марафонах с лучшими инструкторами мира.

Рижские активисты городского планирования вышли на Рижскую думу с предложениемпоследовать примерам Берлина, Будапешта, Парижа и других городов, которые начали строительство временных велополос. Рижане зарисовали 32 километра таких дорожек, которые требуют проложить "быстрыми и дешевыми решениями". Например, установить столбики, резиновые барьеры или бетонные блоки для ограничения части дорог. По подсчету обществ на это потребуется около полумиллиона евро.

Одаренным ребенком может стать каждый



Образование ушло онлайн поспешно, хаотично и с разной степени успешности. Языковые курсы, школы программирования, кружки и онлайн-лекции, возможность подключения к программам топовых вузов мира… Тем временем латвийские высшие школы, которые все последние годы испытывали нехватку новых студентов, воспрянули духом: вирус запер латвийскую молодежь на родине — появилась надежда, что многие из собиравшихся уехать, этой осенью поступят в Латвии. Дни открытых дверей срочно перешли в онлайн и зазывают выпускников на свои программы.

Не остались в стороне от кризиса и живущие в Латвии студенты: 230 учащихся из 15 местных вузов и колледжей приняли участие в объявленной программе "CrisisLab" — по заказу разных местных компаний, организаций и госинститутций они разрабатывают креативные решения по преодолению 25 проблемных ситуаций, связанных с Covid-19.

Например, Министерство образования запросило создать виртуальную платформу, на которой были бы доступны онлайн обучение, консультации по разным предметам от преподавателей, выполнение дипломных работ вузов, отслеживание концентрации внимания школьников и др. Клинической больнице Страдыня нужны онлайн-инструменты, чтобы качественно проводить врачебные консультации и обследования с соблюдением врачебной тайны. Компания "Marine Digital System" нуждается в информационной платформе, в которой была бы обобщена актуальная информация по находящимся в море и на суше морякам… Результаты своих трудов студенты презентуют 8 мая.

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Популярная у сознательных родителей Школа одаренных детей ABFS перешла на дистанционное обучение, выдавая ученикам весь материал, запланированный для изучения в обычном режиме. Задания формулируются в виде инструкций (видео, текст, задания) для работы с родителями (это один из принципов работы школы). Многое нужно делать своими руками.

В очном режиме мощности школы позволяли принять около 150 учащихся после жесточайшего конкурсного отбора, который оставлял в запасе около 600 желающих. Новая виртуальная реальность дала возможность пригласить всех желающих (учеников 5-7-х, 3-4-х и 2-х классов) к развитию творческого и логического мышления, освоению навыков исследования, осмыслению картины мира и процесса его познания — от Древних греков через Полярную звезду к высоким технологиям.

Последний путь — в прямой трансляции





Похоронное агентство Atvadas запустило новую услугу — похороны онлайн. Оператор, со всеми мерами предосторожности, приходит на кладбище и снимает процесс прощания, чтобы родные и близкие по всему миру могли поддержать семью усопшего…

По счастью, на сегодня потребности в этой услуге практически нет — Латвии удается успешно справляться с пандемией при минимальном числе жертв.