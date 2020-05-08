"Допустим, у человека была зарплата 3000 евро…" 14 важных ответов VID про налоги, пособия и нарушения

Сколько людей остались без помощи от государства и почему? Почему работники расплачиваются за нерадивых работодателей? Как Служба госдоходов (VID) отслеживает теневые доходы в кризис и что ждет после? На актуальные вопросы по налогам и пособиям ответила директор Управления по взысканию налогов VID Санта Гаранча, которая пришла в передачу "Действующие лица" на LR-4 к ведущей Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристины Худенко.

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Пособия по простою, которые задумывались как поддержка попавшим в кризис предпринимателям, стали для многих предметом споров и разочарования. Выжить хочется всем, в том числе и тем, чьи предприятия не платили налогов. Правительство попыталось сгладить несправедливость, но не во всех случаях это получилось. В большинстве люди оказались сами виноваты.

На 6 мая было выплачено около 11 млн евро пособий, которые получили более 33 000 работников предприятий и самозанятых. В VID поступило около 16 000 заявлений на выплаты. Большинство заявившихся пособия в том или ином виде получают, но далеко не все.

1. Кому и почему отказывают в пособии?



Правительство несколько раз расширяло круг тех, кто может претендовать. Сегодня причины отказа в пособии только серьезные. Например, самый распространенный повод для отрицательного ответа: предприятие за прошлый год не заплатило налогов даже на 200 евро. Чтобы уплатить такую сумму, на предприятии должно трудиться полтора работника. Это очень мало, но почти тысяча предприятий получили отказ именно из-за невыполнения этого условия. Были и другие налоговые нарушения. И тут уже надо говорить о теневой экономике. Ну как может быть, чтобы целый бизнес-центр в месяц платил за двух работников около 20 евро налогов? На какую помощь от государства они теперь надеются?

Также препятствиями по выплате пособий были долги предприятий по налогам. Если поначалу было условие, что долг мог быть не больше 150 евро, то потом нарастили до 1000 евро, но даже и для больших задолженностей может быть составлен график выплат — в том случае он уже не становится препятствием для получения помощи.

2. Откуда взялись микросуммы пособий от 5 евро?



- Обнародованные нами маленькие суммы за первый месяц кризиса иногда были связаны с тем, что, к примеру, простой за март у предприятия был заявлен всего за один день, а до того оно пыталось продолжать работу. Тогда и пособие рассчитывалось за день. Были случаи, когда человек работал в нескольких местах. В одном — считаные часы, в другом — более полноценный рабочий день. При этом ни в одном не держал налоговой книжки. Тогда, по Правилам Кабмина, рассматривалось заявление от предприятия, которое первым подало заявку.



3. Если работник не знал, что предприятие не платит налогов — как быть?



В большинстве случаев он все же знал, на что идет, но поскольку таких предприятий немало, правительство нашло способ поддержать жителей. Если предприятие не прошло критериев VID, его сотрудники, а также не прошедшие критерии самозанятые лица получат денежную помощь от Госагентства социального страхования (VSAA) — до 180 евро в месяц. Если пособие по простою работникам предприятий не начисляли из-за того, что спад доходов предприятия был меньше 30%, тогда и такого пособия не будет.



4. Получат ли доплаты люди, которые уже получили очень мало?



Да, все могут претендовать на доплату до 180 евро в месяц. Но надо иметь ввиду, что в марте простой был не больше полмесяца — с 14 числа. А за апрель минимум, который люди получат от нас и VSAA, 180 евро. Для этого человек сам не должен делать ничего. Мы подадим свои данные в VSAA, а они рассчитают и автоматически выплатят разницу за март и апрель…



5. Почему VID раньше не боролось с неплательщиками?



Меры мы принимали, но нас столько, сколько есть. И нормативная база такая, какая она есть. Доказать, что предприятие платит "в конвертах", это юридический административный процесс. Мы призывали людей быть активными и не соглашаться на такие условия, но раньше люди рассуждали так: какая мне польза от уплаченных налогов, доживу ли я до той пенсии? Никто не ждал ситуации, когда уплаченные налоги сыграют такую важную роль.

В этом году вступила в силу новая трехлетняя стратегия VID, направленная на искоренение зарплат в конвертах. Если сборы НДС в этом году шли очень хорошо, а объем теневой экономики снижался, то с зарплатами все было сложне. Сейчас возьмемся за этот сектор. Также примем во внимание и все, что вскрыл кризис. Минфин и Минблаг работают над тем, чтобы система налогов стала проще и понятнее, но и действеннее.

6. Если доход есть, но резко упал — можно получить пособие?



Самозанятые лица могут обращаться за пособием по простою, если их деятельность приостановлена полностью. Предприятие, чьи работники ушли в простой, может продолжать работать, но конкретные сотрудники, получающие пособие, работать не имеют права вообще.



7. Если человек в простое, но подработал где-то или получил гонорар — как быть?



Мы контролируем, чтобы люди в простое не работали. Делаем проверки на местах. Выявлены предприятия, которые недобросовестно выполняют условия — работы проводились, или работники заявили, что их заставляют работать. В частности, нам помогает чековая лотерея, которая в кризис не закончилась. Люди отправляли нам чеки от предприятий, которые заявили VID о полном простое. Мы собираем эту информацию. Правительство установило серьезные наказания за нарушения. В том числе и для самозанятых лиц.



8. Как долго будут платить пособие по простою?



Пока в Правилах написано, что эта мера до 12 мая. Но министерство экономики предложило продлить срок.



9. Как пособия по простою отразятся на будущих отпускных, декретных, пособии по безработице и т. д.?



Если человек в простое и получает пособие от государства, то формально его зарплата сохраняется в прежнем объеме — суммы простоя никак не повлияют на отпускные, стаж, декретные, возможную последующую безработицу. Трудовые отношения продолжаются по прежнему графику.

Допустим, у человека была зарплата 3000 евро. Если он сам не договорился с работодателем, что его зарплата уменьшается, то по трудовому договору его зарплата так и остается 3000 евро. Даже если он в простое. Мы ему платим 700 евро, об остальном он может договориться с работодателем. Если в мае он решил уволиться, то его зарплата считается 3000 евро, из нее будут считать и пособие по безработице.

10. Как вынужденное сокращение зарплаты отразится на отпускных, декретных, пособии по безработице и т. д.?



Сокращение зарплаты (в том числе и временное, в связи с кризисом) может произойти только по взаимной договоренности работника и работодателя. В этой договоренности можно отразить и все будущие шаги. Если работник не согласен с предложением, он имеет право уволиться и получать пособие по безработице.



11. Сколько людей остались без помощи государства?



До кризиса, по нашим подсчетам, около 18% предприятий и работников вело деятельность в зоне теневой экономики. Надо думать, они не могли получить поддержку. Обобщенных данных по тем, кто оказался без поддержки по иным причинам, пока нет.



12. Не вырастет ли "теневая экономика" после кризиса?



Анализ кризиса 2008-2009 годов показал, что часть предприятий в такой ситуации выбрали путь в "тень". Надеюсь, что после нового кризиса мы будем к этому готовы. С 5 мая начало работу новое управление, которое анализирует поведение налогоплательщиков…



13. Что будет с декларациями за 2019 год?



Правительство продлило срок подачи — не так скоро они к нам поступят.



14. Как быть, если СГД насчитало долг по подоходному налогу, а денег нет?



Срок выплат недоплаченного подоходного налога государству — декабрь 2020 года. К этому моменту все должны или заплатить, или запросить график выплат. Если человек самозанятый или получатель авторских гонораров, то он должен платить в июне, но если возможности нет, то обратиться в СГД за графиком погашения. Если на его финансовую ситуацию повлиял именно кризис Covid-19, то выплаты можно растянуть на срок до трех лет. Это хорошее предложение.

