Еще три случая "омикрона", рост цен и выдача Адамсонса для уголовного преследования. 8 декабря: главное

Эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась: роста заболеваемости нет, но и ощутимый спад не наблюдается. Теперь все зависит от того, насколько опасен "омикрон". К среде в Латвии выявлено пять случаев заражения новым штаммом. Из школ уволились более 600 непривитых педагогов. Невакцинированные жители могут получить статус безработного, но сохранить его будет нелегко. За год потребительские цены в Латвии выросли аж на 7,5%. В четверг Сейм примет окончательное решение выдать депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 8 декабря.

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Картина дня



За минувшие сутки выявлено 796 новых случаев Covid-19, умерли 25 больных коронавирусом. Четыре скончавшихся человека входили в возрастную группу от 50 до 59 лет, пятеро — в возрастную группу от 60 до 69 лет. Остальные погибшие — старше 70 лет. Среди пациентов, чей диагноз Covid-19 был подтвержден во вторник, 438 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 358 были привиты. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 563,1 до 537,6 случая. Привиты уже 75% совершеннолетних жителей страны.

В Латвии, возможно, обнаружены еще три случая заражения "омикроном". До среды Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию из лаборатории о пяти образцах, в которых констатированы мутации, соответствующее подвиду коронавируса "омикрон". Таким образом число возможных случаев заражения "омикроном" возросло с 2 до 5. Все заболевшие прибыли в Латвию из-за заграницы — Норвегии, Швеции, Великобритании.

Эпидемиологическая обстановка стабилизируется, но "ковидные" ограничения отменять — рано. В Латвии нет необходимости вводить новые дополнительные "ковидные" ограничения, но и смягчать существующие было бы преждевременно, как бы этого ни хотелось обществу или предпринимателям, считает профессор Гиртс Бригис. "Нужно надеяться, что "омикрон" станет последней буквой греческого алфавита, с которой пришлось столкнуться в рамках пандемии Covid-19. И в следующем году мы сможем вернуться к более ли менее нормальной жизни", — заявила глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Вакцина Pfizer эффективна для защиты от нового штамма коронавируса после получения трех доз, заявили представители BioNTech. Лабораторное исследование подтвердило, что вакцина по-прежнему эффективна от коронавируса, в том числе и от "омикрона", но в случае с новым штаммом двух доз может быть недостаточно.

Депутат Сейма Янис Адамсонс будет выдан для уголовного преследования. Такое решение по просьбе Генеральной прокуратуры приняла Комиссия Сейма по мандатам. По неофициальной информации, Адамсонс подозревается в шпионаже в пользу России в течение последних четырех лет. С июня Янис Адамсонс находится под арестом. Окончательное решение о выдаче Адамсонса для уголовного преследования в четверг примет Сейм.

За год цены в Латвии выросли на 7,5%. Зафиксирован рекордный рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом — более 18% за год. Топливо подорожало почти на 40%. Продукты питания выросли в цене более чем на 5%, при этом картофель подорожал в два раза. Рост цен на содержание жилья связан с повышением тарифов на электроэнергию, газ, отопление. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, одежда, товары личной гигиены и косметика.

С 15 ноября работу в школах оставили более 600 непривитых и непереболевших учителей. Примерно столько же педагогов в школах не хватало и ранее. Проблему дефицита педагогов на местах решают самоуправление. Каждое — по-своему. Так, например, в некоторых школах расписание составляют таким образом, ученики осваивают один предмет несколько уроков подряд. Это нельзя считать нормальной ситуацией, и проблему нехватки педагогов нужно срочно решать, считает представитель Латвийского объединения самоуправлений Инара Дудуре.

Невакцинированные от Covid-19 жители смогут получить статус безработного, но у них будут сложности с сохранением этого статуса. Отказ от подходящего предложения работы из-за отсутствия сертификата — не оправдание, считает директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне. Все чаще агентство занятости получает от работодателей указания, что претендент на конкретную вакансию должен иметь сертификат.

Владельцам "ковидных" сертификатов надо разрешить предъявлять при входе в "зеленые зоны" не только паспорт или ID-карту, но и водительские права. С таким призывом Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции обратилась к правительству. Кабинет министров пока не отреагировал.

Большинство латвийцев против тотальной ассимиляции иммигрантов, четверть — против приезжих вообще. В пользу иммиграции убеждают только прагматические экономические аргументы. Упования на мультикультурализм и возможную ассимиляцию работают с точностью до наоборот. К таким выводам пришли ученые Института философии и социологии ЛУ.

Доставщики посылок просят жителей перед праздниками заказывать товары своевременно. Практически все компании отрасли доставки уже сталкиваются перед Рождеством и Новым годом со значительным увеличением количества посылок, в результате товары теперь доставляются дольше, чем обычно.

В Юрмале запрещено выходить на лед водоемов. С учетом замеров толщины льда и гидрометеорологических прогнозов на административной территории Юрмалы установлен период повышенной опасности на льду водоемов и запрет нахождения на льду водоемов, в том числе Рижского залива.

На дорогах Латвии появились особые знаки с изображениями животных. С каждым годом растет количество столкновений машин с животными и серьезность повреждений, нанесенных автотранспорту, рассказывает страховая компания Balta. Поэтому на шести государственных автодорогах появятся знаки с изображениями лосей, оленей, зайцев и лис.

В конце недели в Латвии резко потеплеет. Температура воздуха в пятницу повысится до нуля градусов, ожидаются осадки и гололедица. В пятницу вечером, а также в субботу и воскресенье температура воздуха на всей территории страны будет колебаться от минус 4 до плюс 4 градусов. С вечера пятницы установится пасмурная и влажная погода. В конце недели возможны дожди, снегопад и туманы.

Нам важно, чтобы сильные не перегорели!



Каждый год в декабре Delfi вместе с благотворительным фондом Ziedot.lv проводит акцию Stiprini Stipros ("Поддержи сильных!"). Мы собираем средства для тех, кто должен постоянно ухаживать за своими близкими. Это очень тяжелый, часто незаметный труд. Для тех, кто нуждается в уходе, близкие — это источник света, порой единственный. И для нас важно, чтобы они не перегорели.

Почитайте истории Илвии Ширяковой, Рейниса Рунциса и его мамы, Адриана Ото и семьи Лаукштейнсов. Каждый евро, который нам удастся собрать, сделает их жизнь чуть проще и светлее.

Выиграть нельзя проиграть





Что происходит за кулисами системы государственных и муниципальных закупок в Латвии. Как отслеживать конкурсы, подавать заявки и оспаривать результаты? Можно ли верить стереотипам об откатах, конкурсах "для своих" и невыносимой бюрократии? Проект "Выиграть нельзя проиграть" раскрывает тему госзакупок в Латвии.



Что почитать?



Библия от Мартиньша. Самый известный повар Латвии выпустил книгу — без рецептов, но с каминг-аутом. Рожденный в семье бежавших от советской власти латышей Мартиньш Ритиньш всю жизнь был "другим": в Англии — потому что его семья говорила на родном языке и придерживалась традиций, в Латвии — потому что молчал о своей ориентации, ведь "многие ставят знак равенства между геем и педофилом". Журналист Кристина Худенко побеседовала с Ритиньшем после выхода книги.

Спилить или сохранить: Что делать с опасными деревьями во дворе? Благодаря густой листве возле дома есть прохладная тень, которая спасает в жаркие дни. Но в грозу или при сильном ветре возникают проблемы — огромные ветки на ветру могут не только стучать по крыше, но и повредить ее. Рассказываем, как определить, является ли дерево возле дома опасным и куда обращаться в случае проблем.