"Это глобальный сбой в системе". Исследование показало, как Covid-19 изменил жителей Латвии

Больше всего от ограничений, связанных с пандемией Covid-19, в Латвии пострадали семьи с детьми и люди с низкими доходами. К такому выводу пришли исследователи Рижского Университета им. П. Страдиня, проанализировав социальные и экономические последствия антикризисных решений правительства.

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Прошло уже девять месяцев, как Латвия пытается остановить распространение эпидемии Covid-19. Однако серьезных исследований с оценкой эффективности официальной политики до сих не было. Единственным исключением стала работа исследователей Рижского Университета им. П. Страдиня, выполненная в рамках Государственной программы исследований. Портал Delfi изучил этот документ.

Над исследованием объемом в 150 страниц трудились 12 докторантов и профессоров вуза. В качестве источников были использованы как официальная статистика, так и социологические опросы населения, что позволило детально оценить реакцию общества на происходящее.

"Наш опрос показывает, что речь идет о глобальном сбое в системе: правительство уверено, что само знает, что для народа лучше, и ломает через колено. Мы показываем, что ситуации у людей очень разные и сами люди разные", — отметил в беседе с Delfi один из авторов исследования профессор, доктор наук в области информационных и коммуникационных наук Сергей Крук. По словам эксперта, правительство в своих решениях ориентируется преимущественно на одну группу: рижане с нормальными доходами и хорошим образованием.

Чего не видит правительство?

Согласно результатам опросов, пандемия больше всего повлияла на доходы семей с детьми, самозанятых и людей в возрасте 45-54 лет. В региональном разрезе сложнее всего пришлось жителям Латгале и Видземе — примерно каждый третий потерял там часть заработка. Ситуацию усугубляет еще то, что у жителей Латвии практически отсутствуют сбережения на черный день: более 80% респондентов имеют очень низкий уровень накоплений или его нет вообще.

Однако проводимая государством программа поддержки населения, по сути, не достигает своих целевых групп. Например, в первую волну пандемии, с 12 марта по 30 июня, пособия по простою, как следует из исследования, преимущественно получали жители со средними и высокими доходами, чаще всего живущие в Риге. Меньше всего госпособий дошло до Латгале, хотя, как указано выше, там в них нуждались больше всего.

Про чиновников и нелатышей

Оценивая психологические настроения общества, эксперты отметили, что в период ограничений большую стабильность по многим позициям чувствовали те, кто работает на государственной или муниципальной службе. Эти люди чаще, чем занятые в частном секторе, ощущали поддержку коллег и гордость за свою профессию.

В целом, исследователи не обнаружили статистически значимых различий в оценках влияния кризиса на латышей и представителей других национальностей. Однако в ходе опроса латыши реже признавались, что их уровень жизни в результате пандемии ухудшился (14% против 20%). Нелатышам также чаще отказывали в выплате пособий по простою. Представители нацменьшинств в большей степени недовольны тем, как организован процесс дистанционного обучения.

Сценарий на третью волну

Помимо анализа сложившейся ситуации ученые подготовили целый список рекомендаций для правительства. Среди них: оказать поддержку предпринимательству, в том числе новым предприятиям и семейному бизнесу; увеличить размер выплаты пособий; расширить программу поддержки семей с детьми и людей с низкими доходами; улучшить диалог с социальными партнерами; распределять поддержку молодым специалистам в сотрудничестве с работодателями; повысить эффективность информационной кампании; вовлекать общество в принятие решений; понизить налоговые ставки и т.д.

"Анализируя действия правительства по смягчению последствий Covid-19, следует отметить, что в настоящее время не предлагается никакой последовательной и соответствующей кризису государственной политики в области занятости и доходов (…). Виды поддержки и условия их предоставления очень часто меняются. Неясно, какие критерии используются для установления потолка финансовой поддержки и какие принципы лежат в основе системы. Общественность не была проинформирована о конкретных целях и принципах системы поддержки, основанных на различных сценариях развития", — говорится в исследовании. Эксперты считают, что правительство уже сегодня должно разрабатывать план действий для возможной третьей волны эпидемии, привлекая к работе работодателей и профсоюзы.

По словам профессора Крука, текст исследования передан правительству. Какие оргвыводы там были сделаны, ученым пока не известно.