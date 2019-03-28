"Это грабеж!" Строительные специалисты возмущены: государство втрое подняло плату за свой надзор

В конце марта сертифицированные строительные специалисты Латвии — прорабы, строительные инженеры, руководители сантехнических, электрических, вентиляционных проектов и др. — безо всякого предупреждения и обсуждения получили счета за свои сертификаты, которые в разы превышали прошлогодние. Срок оплаты — 1 апреля. На требование пояснений министерство экономики сообщило, что намерено тщательнее отслеживать работу самостоятельных сертифицированных специалистов. За их же счет.

Обратившиеся в редакцию портала Delfi строительные специалисты показали выставленные им счета. "В прошлом году за два сертификата — по руководству строительным проектом и технадзор — с меня брали 134 евро. Теперь — 390 евро. И никаких объяснений — плати до 1 апреля или закрывай лицензию. Я что, в три раза больше стал зарабатывать?! Нет, нас просто поставили раком! Мне за день позвонили около тридцати коллег — все едины во мнении, что это грабеж", — не скрывает возмущения прораб Александр.

В замешательстве и его коллега Николай, который около 30 лет осуществляет руководство и технадзор по установке водопроводно-канализационной и теплово-вентиляционной систем — с него за четыре сертификата потребовали 720 евро. В прошлом году за тот же "набор" брали около 250 евро. "Они что думают, канализация — это золотое дно?" — иронизирует Николай.

Строительные специалисты: новые поборы и никакой помощи

По словам прораба Александра, за 25 лет его опыта работы в строительстве ежегодная плата "за сертификаты" если и повышалась, то ненамного — не быстрее инфляции.

"Уже стало традицией, что про все изменения в отрасли мы узнаем задним числом. Вот и на этот раз с нами никто не советовался, ничего не объяснял и не показывал расчетов. За свои новые бешеные поборы государство никаких дополнительных услуг не предлагает — просто хочет больше денег за "подтверждение сертификата", — поясняет Александр. — Мало того, от строительных специалистов требуют регулярно повышать квалификацию, прослушивая обязательные лекции-курсы по профессии стоимостью порядка 60 евро за час. А не наберешь нужное количество пунктов за учебу — лишат лицензии! Мое мнение: бороться с "черным строительством" государство не в состоянии, вот и решили обложить честных специалистов данью — пусть платят за "белых" и за "черных".

При этом, что хорошего мы от нашего Министерства экономики имеем? Они хоть раз прислали нам сообщение об открытии конкурса на большие строительные подряды, в которых мы можем принять участие?! Например, пригласили поучаствовать в возведении или ремонте моста? Никогда в жизни! Такую информацию мы всегда должны сами искать. Да и результат этих конкурсов всем известен. Есть прикормленные прорабы и строительные компании, которые становятся генподрядчиками всех серьезных объектов. Маленькие же фирмы в лучшем случае могут претендовать на роли "субчиков" (субподрядчиков) — собирать объедки, недоплачивая рабочим или используя самые дешевые материалы.

Понятно, что новые расценки для крупных компаний, победителей госконкурсов — копейки. Но это новый удар по независимым специалистам! В дополнение к введенным ранее многочисленным страховкам. Шутка ли, сегодня, на небольшом объекте высшей категории (к таким относится любой дом выше пяти этажей) даже за установку дверного проема надо оформить три страховки — на прораба, строительную фирму и архитектора. Страховая сумма доходит до полумиллиона, а взнос — до 400-500 евро. В итоге небольшая работа на 500 евро выливается для заказчика в оформление на 1500 евро. Но все мало! Придумали новый побор.

А "судьи" у нас кто? По моим сведениям, сами чиновники Строительных управлений, которые выдают нам дорогостоящие разрешения, зачастую никакого отношения к реальному строительству не имели никогда и сертификатов не получали. Когда слушаешь их рассуждения о строительном процессе, другой раз, смешно становится. И эти люди решают наши судьбы! В итоге часть из независимых специалистов и небольших честных фирм просто передохнет. Конкуренция будет ниже, а цены на строительные услуги снова вырастут. Может, это и есть цель нашей экономики?".

Минэкономики: обещаем лучше следить за качеством работы строителей

Поднятая строительными специалистами волна возмущения привела к тому, что Министерство экономики прислало объяснение своим действиям.

По словам представителей министерства, рост платы за надзор над работой независимых строительных специалистов связан с тем, что государство решило бороться за повышение качества и безопасности строительных работ. Теперь будут тщательнее оценивать компетентность занятых в отрасли специалистов, что требует дополнительных затрат. Планируется повысить требования к экзаменам, а также усилить контроль за независимой практикой и повышением квалификации специалистов.

В том числе каждый год будут углубленно тестировать работу 1% сертифицированных специалистов в отрасли — как по документам, так и непосредственно по ситуации на стройплощадке. Будут рассматривать по существу жалобы на строительных специалистов — проводить углубленные экспертизы и расчеты. Также министерство распорядилось раз в пять лет проверять практику каждого специалиста и его работу над повышением квалификации.

По утверждению министерства экономики, счета за 2019 год выставили в последний момент, потому что соответствующее постановление Кабмина № 100 "Прейскурант по надзору за строительством и оценкой компетенций" вступило в силу лишь 9 марта, после чего начались переговоры с исполнителями надзирающих функций о новых ценниках: 180 евро за мониторинг самостоятельных практик каждой сферы деятельности и 240 евро за экзамен по повторной оценке компетенции. (С полным прейскурантом можно ознакомиться на likumi.lv).

"Нельзя утверждать, что новые тарифы не согласованы со строительными специалистами, — пояснили представители минэкономики порталу Delfi. — Все разрабатывалось в сотрудничестве с "Latvijas Būvinženieru savienība"; "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība"; "Latvijas Dzelzceļnieku biedrība"; "Latvijas Elektriķu brālība"; "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija"; "Latvijas Jūrniecības savienība"; "Latvijas Melioratoru biedrība". Так что Министерство тут вроде как и ни при чем.

Тем не менее оплатить счета надо до 1 апреля, иначе специалистам нельзя вести деятельность. Впрочем, можно не платить за те сферы деятельности конкретных специалистов, которые будут ими приостановлены на период 01.04.2019-31.03.2020 (например, если спец по канализации и вентиляции будет весь год заниматься только вентиляцией, — прим. ред).

Не меньше новых тарифов за надзор, строительных специалистов возмутила еще одна позиция нового счета — "сниженная абонентская плата" за пользование онлайн-читальней Латвийских стандартов на сайте www.lvs.lv — 30 евро в год.

"Ни в какую читальню стандартов мы никогда и не обращались, — сообщил прораб Александр. — За 25 лет работы я даже не слышал о ее существовании. Все постановления Кабмина — в открытом доступе Интернета. Так что еще один грабительский побор".

Но и тут Министерству экономики есть что сказать. По их словам, нормативные акты строительства ссылаются на примерно 1000 стандартов. Сегодня в отрасли применяются также гармонизированные ЕС еврокоды, значительная часть которых обязательна к использованию, а другие хоть и не обязательны, но их берут в расчет в случае спорных ситуаций. Правила Кабмина обязали всех участников строительной сферы содержать "читальню": "Строительный специалист не может качественно исполнять свои обязанности, обеспечивая выполнение всех требований Закона о строительстве, если в их распоряжении нет стандартов и технормативов". По утверждению представителей министерства, пойдя навстречу строителям, они постановили о "сниженной плате" — то есть специалисты сразу в нескольких сферах могут платить 30 евро всего один раз.

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"Министерство экономики твердит свою мантру, что от повышения качества и безопасности строительства выиграют все. Нет сомнения, лучше быть здоровым и богатым, — подытоживает разговор Александр. — Только ведь получится наоборот. Опытные и качественные строительные специалисты из Латвии очень востребованы за рубежом. А тут останутся новички, нелегальные шабашники, круговая порука крупных компаний и ноль конкуренции".