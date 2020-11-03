"Фильтровали 25%". Латвия купила почти миллион некачественных респираторов: их запрещено использовать

Национальная служба здравоохранения на этой неделе отправила медучреждениям письмо с призывом немедленно прекратить использование респираторов KN95, поставленных предприятием SIA "TITLED". Речь идет о почти миллионе респираторов, поставленных в Латвию весной этого года. Они были признаны не соответствующими требованиям польской лабораторией Central Institute of Labour protection — National Research Institute.

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Что это за респираторы?

Респираторы KN95, произведенные китайским предприятием Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd. были поставлены в Латвию 1 мая предприятием SIA "TITLED". Они прибыли без документов, подтверждающих происхождение респираторов и их соответствие стандартам качества — документы были выписаны на другого производителя. Поставщик сообщил, что это предприятия одного концерна, но Центр по защите прав потребителей все равно запросил проверку товара в аккредитованной лаборатории ЕС.

Почему респираторы были приняты, если не было уверенности в их качестве?

В тот момент в Латвии был дефицит средств индивидуальной защиты, о чем сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Из-за этого правительство решило, что средства индивидуальной защиты должны пройти упрощенную проверку качества. Основываясь на этом решении, 13 мая были приняты 999 540 респираторов, которые были выданы медучреждениям, центрам социального ухода и другим пользователям.

Министерство обороны, ответственное за закупку, в своем письме указало, что респираторы были проверены в неаккредитованной лаборатории в Эстонии, так как аккредитованные лаборатории Европы были перегружены. Результаты проверок польской лаборатории ведомство получило 28 октября и оказалось, что респираторы не соответствуют стандартам качества.

Насколько плохими были респираторы?

SIA "TITLED" поставило две партии респираторов — сначала 50 000, потом 999 500. Первая партия по большому счету соответствовала требованиям уровня защиты FFP2, проблемы были обнаружены во второй партии. Министерство обороны не уточнило в своем письме, какие были показатели второй партии. Однако визуально идентичные респираторы производителя Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd. проверила лаборатория Центра профилактики и контроля заболеваний США (CDC). Их эффективность фильтрации составила от 25,20% до 56,20% вместо необходимых 95%.

Что сейчас с ними будет?

Все учреждения должны прекратить их использование, а также проинформировать Национальную службу здравоохранения о том, как много таких респираторов осталось в их запасах. По данным в распоряжении портала DELFI, респираторы были поставлены в том числе в учреждения неотложной помощи начиная с клинических больниц, заканчивая практиками семейных врачей.

Министерство обороны сейчас проводит инвентаризацию, как много респираторов от этого поставщика осталось на складах. Кроме того, ведомство проводит юридический анализ, можно ли применить штрафные санкции к поставщику за несоблюдение критериев качества и потребовать заменить эти респираторы на качественные.

Министерство заверило, что в Латвии есть резерв средств индивидуальной защиты и сейчас не должно быть ситуации, когда респираторы надо раздать пользователям, не дожидаясь результатов проверки. Чтобы такая ситуация не повторилась, Минобороны хочет поднять вопрос создания аккредитованной лаборатории в Латвии.

Владелец SIA "TITLED" Наурис Гросу сказал агентству LETA, что пока не получил официальное письмо о несоответствии качества респираторов, поэтому не может комментировать результаты проверки. Он указал, что был уверен в качестве весной, добавив, что тогда приходилось полагаться на документы производителя и результат проверки эстонской лаборатории. "Сейчас надо понять, какой будет позиция Министерства обороны, тогда решим, как действовать. Пока что слишком мало информации", — сказал Гросу.