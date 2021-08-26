Гибридная война и "мягкие сердца". Как Латвия пытается решить внезапный кризис с "нелегалами" и беженцами

В августе на границе между Латвией и Беларусью появились сотни нелегальных иммигрантов, которых латвийские власти признали "гибридным оружием" режима Лукашенко. Параллельно МИД и Министерство обороны развернули программу по эвакуации граждан Афганистана, которые до прихода к власти "Талибана" помогали латвийским военным. Что будет с оказавшимися в Латвии беженцами и "нелегалами"? Готова ли Латвия их принять, или граница будет закрыта?

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Чем грозит иск в ЕСПЧ?



25 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял временное урегулирование по искам против Польши и Латвии, поступившим от двух групп мигрантов, пытавшихся нелегально въехать в ЕС из Беларуси. Иск против Латвии подал 41 гражданин Ирака курдского происхождения: все эти люди застряли на латвийско-белорусской границе. К этому моменту латвийские пограничники задержали уже на территории Латвии 544 нелегальных мигранта.

Суд обязал власти Латвии обеспечить всех заявителей едой, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, если возможно, временным убежищем, невзирая на любые обязательства, которые согласно международному праву должна взять на себя Беларусь. "Решение ЕСПЧ не означает, что Латвия должна пустить людей на свою территорию. Суд задал дополнительные вопросы сторонам грядущего процесса, на которые надо ответить в течение 10 дней. Из этого можно заключить, что пока ЕСПЧ ограничился мерами до 15 сентября, но, в зависимости от ответов сторон, он оставляет за собой право до 15 сентября решить, удовлетворить ли просьбу заявителей и впустить ли их в Латвию в качестве дальнейшего временного урегулирования", — так прокомментировал в Facebook решение ЕСПЧ юрист, советник фракции "Зеленых"/ Европейского свободного альянса в Европарламенте Алексей Димитров. Подробнее о том, могла ли Латвия нарушить права человека, приняв решение не впускать мигрантов из Беларуси.

Исчезнувшие беженцы

Вечером в среду, когда стало известно решение ЕСПЧ, в "твиттере" состоялся обмен любезностями между министром обороны Артисом Пабриксом (АР!) и политологом Иветой Кажокой. "Каким образом, не доставив попавшим в такую ситуацию людям продукты питания, одежду, временный кров, медицинскую помощь, защищается латвийская граница?", — задала вопрос Кажока. Пабрикс ответил, что "этим людям предоставляется еда, вода и медицинская помощь". В ветке дискуссии министр обороны, отвечая на упреки Иветы Кажоки, также написал "Европейский суд по правам человека наши границы не защитит".

kādā veidā, nedodot šādā situācijā nonākušiem cilvēkiem pārtiku, ūdeni, apģērbu, pagaidu pajumti, medicīnisko palīdzību, tiek sargāta Latvijas robeža? pic.twitter.com/2reztgqPyJ — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) August 25, 2021

В четверг уже министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) заверила в Twitter, что Латвия поступает с нелегальными мигрантами именно так, как это предписывает ЕСПЧ в своем в решении о временном урегулировании. По словам Голубевой, Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с негосударственными организациями предоставляет необходимые продукты питания, одежду и медицинскую помощь тем, кто застрял в приграничье. "Ситуация на границе напряженная. Число задержанных, которые незаконно пересекли границу, продолжает расти. Вчера их было 68 человек, а сегодня уже 101", — написала Мария Голубева.

Но в четверг, в день визита представителей Агентства по беженцам ООН, выяснилось, что с необжитой территории на границе Латвии и России исчезли 83 соискателя убежища. Об этом сообщил представитель волонтерской организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилс Грасманис. А на встрече премьер-министра Кришьяниса Кариньша с негосударственными организациями (НГО) другой представитель Gribu palīdzēt bēgļiem Эвия Струпиша рассказала, что с 20 по 24 августа организовывала сбор гуманитарной помощи для людей, находящихся на границе с Беларусью. 25 августа ей сообщили, что никакая помощь более не нужна.

Эвия Струпиша хотела узнать у премьер-министра, что случилось с 84 людьми, находившимися на границе, поскольку у НГО, готовых оказать помощь, об этом нет никакой информации. К призыву присоединился директор Европейского представительства Make Room Микс Целминьш, сообщивший, что в распоряжении НГО есть информация, которой они хотели бы с премьером поделиться.

Кришьянис Кариньш был вынужден признать, что он не обладает информацией по данному вопросу. "Люди, которые находились на белорусской границе, более там не находятся. Комментировать их местонахождение на территории Беларуси — не в компетенции МВД", — заявило позже Министерство внутренних дел.

Государственная пограничная охрана пока не предоставила информацию о том, сколько человек сейчас застряли на латвийско-белорусской границе. Известно лишь, что за период с 10 по 25 августа за незаконное пересечение государственной границы были задержаны 544 человека.

Границы останутся закрытыми?

Министр обороны Артис Пабрикс заявил в "твиттере", что Латвия не подчинится планам белорусских спецслужб дестабилизировать весь регион только потому, что у некоторых "мягкое сердце", но нет желания видеть большой контекст этой гибридной войны. "Границы останутся закрытыми", — заявил Пабрикс.

Тем не менее, последние заявления и действия Министерства внутренних дел свидетельствуют о том, что Латвия все же готовится в какой-то форме хотя бы временно принимать на своей территории нелегальных мигрантов. Во-первых, МВД уже призвало все самоуправления страны предоставить информацию о том, какие у них есть возможности разместить беженцев. Выяснилось, что подходящих помещений не хватает. Во-вторых, МВД расширяет штат технического персонала Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), прямо признавая, что сотрудники, решающие вопросы, связанные с нелегальными мигрантами, уже работают в режиме выгорания.

О том, что Латвии следует заранее готовиться к приему мигрантов, предупреждал в начале августа председатель Верховного суда Айгар Струпишс. По его словам, в случае, если резко увеличится количество дел о разрешении на пребывание в стране, суды не справятся с потоком: не хватает судей соответствующей специализации и переводчиков. На проблемы коммуникации с пациентами, доставленными с границы, указывал и директор Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

В ожидании афганцев

Однако пока через границу из Беларуси в Латвию пытаются просочиться нелегальные мигранты, которых посылает к нам режим Лукашенко, параллельно — и совершенно иначе — в странах Балтии развивается ситуация с беженцами из Афганистана после прихода к власти "Талибана". В случае с афганскими беженцами страны Балтии демонстрируют осторожное гостеприимство.

Правительство Литвы решило принять до 200 афганцев, выделив на обеспечение их потребностей около 600 тысяч евро. По положению на сегодняшний день в Литву тремя группами уже прибыли 176 афганцев (34 семьи с 82 детьми). В их числе — переводчики, помогавшие литовской миссии в Афганистане. Официальный Вильнюс уже заявил, что они получат статус беженцев в течение месяца.

Из всех стран Балтии в Литве вопрос беженцев стоит острее всего. Летом 2021 года через границу с Беларусью в страну попали более 4000 человек, в основном, из стран Ближнего Востока и Африки. Литва, как и Латвия, утверждает, что поток нелегальных иммигрантов организовал белорусский режим, который использует нелегалов как оружие гибридной войны.

Эстония на прошлой неделе приняла решение предоставить убежище 30 афганцам — среди них 20 местных жителей, сотрудничавших с эстонскими военными во время миссий НАТО, и члены их семей, а также 10 человек, которые работали со структурами ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") заявил, что Латвия поможет эвакуироваться восьми гражданам Афганистана и их семьям. МИД в сотрудничестве с Министерством обороны установило имена тех, кто помогал латвийской армии в проведении операции НАТО. Аритис Пабрикс ранее сообщил, что убежища попросил бывший мэр афганского города Меймене, где были размещены латвийские военнослужащие. По ситуации на 25 августа МИД Латвии подтвердил, что из Афганистана эвакуированы четыре сотрудничавших с Национальными вооруженными силами человека, а также члены их семей

Между тем, в Европейском союзе опасаются повторения ситуации 2015 года, когда беженцы из Сирии создали в регионе миграционный кризис. Афганцы еще до ухода армии США из страны вышли на второе место по числу прошений на убежище в ЕС, сообщает РБК. Греция, Словения, Австрия и Венгрия уже предупредили об угрозе возникновения в Европе нового миграционного кризиса, на этот раз из-за прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

Сравнивать волну миграции 2015 года с последствиями нынешнего кризиса в Афганистане значит подменять понятия и напрасно вселять страх в европейское население, считает глава аналитического центра "Инициатива европейской стабильности" Геральд Кнаус, которого в масс-медиа называют советником Ангелы Меркель по миграционной политике, сообщает РБК. По прогнозам эксперта, из Афганистана в ЕС приедут тысячи, а не сотни тысяч беженцев, как этого опасаются некоторые политики.