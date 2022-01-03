Гололед собирает жертвы, Ikea повышает цены, Рига планирует зачистку города от автотранспорта. 3 января: главное

Решения о том, какие "ковидные" ограничения будут в силе после 11 января, еще только обсуждаются. Однако в неделю между Рождеством и Новым годом заболеваемость возросла на 30%, подтверждается все больше случаев инфицирования "омикроном". Рига приступает к борьбе за чистоту воздуха: это приведет к освобождению центра города от машин и запрету на установку газовых отопительных котлов. Горожане падают на скользких улицах: в Больнице травматологии — аншлаг. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 3 января.

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Картина дня

Covid-19 за минувшие сутки: 671 новый случай заболевания, скончались 15 человек. Доля позитивных тестов — 12%. Большинство жителей, которым был подтвержден диагноз Covid-19 в минувшие сутки — вакцинированы: таких 398 человек. А 273 заболевших не привиты или не завершили курс вакцинации. Все скончавшиеся в воскресенье — старше 60 лет.

644 случая инфицирования вариантом коронавируса "омикрон" подтверждены в Латвии. Менее половины — ввозные, остальные случаи заражения произошли, вероятно, внутри страны. Заболеваемость Covid-19 растет в целом: на минувшей неделе зафиксировано на 30,2% случаев больше, чем на неделе ранее.

Пока слишком рано говорить об отмене "ковидных" ограничений, считает директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Комментируя предложение Министерства здравоохранения продлить чрезвычайную ситуацию после 11 января, она отметила, что действительно правильнее было бы подождать и посмотреть, какими будут показатели заболеваемости после новогодней недели. Группа по оперативному управлению (ГОУ) при Кабинете министров продолжает обсуждать меры эпидемиологической безопасности после окончания чрезвычайной ситуации 11 января. Политическое решение пока не принято.

Гололедица в Риге: на выходных за помощью к медикам обратились более сотни пострадавших. Больница травматологии и ортопедии, включая приемное отделение, переполнены пострадавшими на скользких улицах жителями. По словам главврача больницы Угиса Зариньша, ситуация драматическая, так как наплыв пациентов в пять раз больше, чем может принять приемное отделение, кроме того, болеют многие врачи. Многим пострадавшим требуется хирургическое вмешательство. Чаще всего в эти дни медики фиксируют травмы плеча, бедра, запястья, лодыжки.

В воскресенье на дорогах Латвии случались аварии каждые 2-10 минут. Количество аварий начало резко расти после 15 часов, когда начался ледяной дождь. Наибольшее количество аварий зарегистрировано в Земгале и окрестностях Риги. В каждом из регионов произошло более десяти аварий.

Реализация проектов изгнания автотранспорта из центра Риги набирает обороты. На этой неделе Департамент городского развития Рижской думы проведет собрание, на котором предоставит более подробную информацию о проекте создании зоны низкой эмиссии в Риге.. Зоной низкой эмиссии может стать весь центр Риги — от Даугавы до железнодорожного кольца.

С 2025 года в Риге нельзя будет устанавливать газовые отопительные котлы в частных и многоквартирных домах. Последние разрешения выдадут в декабре 2024 года. Это решение Рижской думы связано с общеевпропейским трендом - прекращением использования ископаемого топлива. Прогнозируется, что вырастут налоги на выбросы CO2, за изменение климата придется платить.

С понедельник в домах Rīgas namu pārvaldnieks начата ликвидация незаконных и неактивных сетей электронной связи. Это означает, что части жителей придется, возможно, столкнуться с неприятной ситуацией, так как они до сих пор пользовались нелегально установленными сетями. На практике — может пропасть Интернет.

KNAB обвиняет бывших членов правления Latvijas dzelzceļš в причинении ущерба на 1,5 миллиона евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией просит прокуратуру начать уголовное преследование четырех бывших членов правления Latvijas dzelzceļš (LDz) за возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях, что привело к убыткам в размере 1,5 миллиона евро. Согласно полученным KNAB доказательствам, бывшие чиновники LDz добились создания нового исполнительного органа, чтобы получать значительно более высокие зарплату, премии и доплаты за выполнение своих обязанностей.

В 2021 году основной угрозой для безопасности Латвии были российские спецслужбы. Об этом заявила Служба государственной безопасности. Интерес китайских спецслужб к экономических процессам снизился, что объясняется "ковидными" ограничениями. Белорусские силовые структуры, по мнению Службы госбезопасности, сыграли свою роль в организации потока нелегальных мигрантов через границу Беларуси с Европейским союзом

Ikea поднимет цены на 9% во всех странах. Причина роста цен — увеличение затрат на транспортировку продукции и сырье. "К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов", — сказал менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.

Задержан грабитель, нападавший на пенсионерок в Пурвциемсе, Плявниеки и Дарзциемсе. Это мужчина 1982 года рождения, который ранее был судим за грабеж и хранение наркотических веществ. 29 декабря стражи порядка задержали подозреваемого и провели обыск в месте фактического проживания мужчины в Риге.

Умер старейший пивовар Латвии Карлис Залитис. Старейший пивовар Латвии Карлис Залитис, разработавший рецепты напитка Veselība, Senču alus и Tērvetes alus, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщило самоуправление Бауского края.

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"Центр вакцинации — конвейер". Почему на прививку у семейных врачей растянулись очереди? По словам семейных врачей, спрос на бустерную вакцинацию есть, однако не везде прививку можно сделать сразу — приходится ждать своей очереди от нескольких дней до двух недель и дольше.

Какие тренды задал 2021-й год и как нам с этим жить дальше? Covid-19 рано или поздно отступит, выдохнется, собрав свои жертвы. Но удивительно как быстро, всего-то за год, то, что кажется неприемлемым, невозможным, даже атавизмом прошлого — стало рядовым явлением нашей повседневной жизни. И нам с этим жить уже в постковидную эпоху.

Заказов много, мощностей не хватает. С какими вызовами сталкивается металлообработка? Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность в Латвии продолжают развиваться даже в условиях кризиса Covid-19. Один из главных вызовов, стоящих перед отраслью — дефицит рабочей силы, признал в беседе с Delfi Bizness председатель правления Ассоциации машиностроения и металлообрабатывающей промышленности Томс Гринфелдс.