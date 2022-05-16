16 мая должен решиться вопрос о том, будет от отправлена в отставку министр внутренних дел Мария Голубева (Attīstībai/Par!). Одна из четырех коалиционных партий — Национальное объединение — выдвинула премьеру Кришьянису Кариньшу ультиматум, пригрозив уходом из правительства в случае, если Голубева продолжит работу. Означает ли это, что Кабинет министров развалится менее чем за пять месяцев до парламентских выборов?

"Голуби" и "ястребы" внутри Кабмина



Поводом для демарша Национального объединения стали события у памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая. После сравнительно мирного возложения цветов 9 мая (в индивидуальном порядке), сотрудники муниципальных служб оперативно собрали цветы при помощи трактора. Это вызвало волну возмущения, и 10 мая люди снова стихийно стали приходить к памятнику возложить цветы. Голубеву упрекают в том, что полиция, находящаяся в ведении МВД, вела себя вечером 10 мая слишком мягко.

"То, что каждый лояльный Латвии человек был вынужден пережить в своей стране 9 и 10 мая, неприемлемо. Это нельзя считать бытовой случайностью, политическая ответственность за которую ограничивается символической критикой и обещанием исправиться. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось", — заявил 12 мая лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

В ответ сама Голубева опубликовала в Facebook длинный пост, в котором не только отчиталась за работу стражей порядка, признав недочеты, и подчеркнув, что полиция все же обеспечила безопасность мероприятия, но и сделала ряд политический заявлений.