Грядут сильные морозы, въезд в Юрмалу не подорожает, ЕС уже заказывает вакцины от "Омикрона". 17 декабря: главное

Каждый десятый латвиец уже сделал бустерную прививку. Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 идет в рост. Въезд в Юрмалу не подорожает. Мэр Риги и вице-мэр Риги Мартиньш Стакис и Вилнис Кирсис остались при должностях — на их отставках из-за ситуации с уборкой снега настаивала оппозиция. Экономические санкции в отношении России продлят. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 17 декабря.

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Картина дня

Уборка снега в столице: мэр и вице-мэр Риги Мартиньш Стакис и Вилнис Кирсис сохранили должности. Большинство депутатов Рижской думы не поддержали инициативу оппозиции отстранить от должностей мэра Риги Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные) и вице-мэра столицы Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). Поводом для выражения недоверия стала ситуация с уборкой снега в городе.

Дело о взятке Коссовичу: KNAB просит предъявить обвинения главе правления AО Rīgas namu apsaimniekotājs Игорю Трубко. Трубко отрицает свою связь с начатым процессом — по словам предпринимателя, в его декларации о доходах можно видеть, что его сбережения не исчисляются миллионами.

На следующей неделе в Латвии похолодает, а на Рождество ожидается мороз. Местам ночами будет до -20 градусов, но если облачность уменьшится, возможны еще более низкие температуры — до минус 27 градусов.

Бустерные прививки от Covid-19 получили почти 10% латвийцев. За четыре рабочих дня в Латвии привито около 44 000 человек, или примерно 11 000 человек в день. Бустерные вакцины получили около 70% общего числа привитых на этой неделе, тогда как первую дозу вакцины — всего около 3600 человек.

Во многих медицинских учреждениях запись на вакцинацию от Covid-19 ведется уже на следующий год — об этом на передаче телеканала TV3 рассказала руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Евросоюз заказал 180 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer, адаптированной к "Омикрону". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно контрактам, при необходимости компании разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней.

В четверг в Латвии выявлен 841 новый случай Covid-19, от коронавируса умерли 11 человек. Все умершие — старше 40 лет, больше всего — в возрастной группе 70-79 лет. Среди них девять человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были привиты. Кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии за сутки увеличился с 505,1 до 511,4 случаев.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препараты Xevudy (sotrovimab) и Kineret (anakinra) для лечения Covid-19. В экстренных случаях EMA разрешило использовать также Paxlovid, который производит американская компания Pfizer. Утвердить лекарства еще предстоит Еврокомиссии.

Метеорологи предупредили о возможности наводнения на Даугаве выше Плявиняс. Дело в том, что на участке реки от Екабпилса до Зельки вчера начался ледоход — он продолжится, и лед будет сдвигаться в сторону Плявиняс.

Обязательная плата за въезд в Юрмалу не будет повышена и продлена до года. Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) признало решение Юрмальского самоуправления необоснованным.

Евросоюз продлевает экономические санкции в отношении России на шесть месяцев — до 31 июля 2022 года. Впервые ЕС ввел санкции в июле 2014 года из-за агрессивных действий Москвы в отношении Украины. "Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и перейти к реализации минских соглашений", — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.





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