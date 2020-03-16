Хроника пандемии. Латвия привыкает к ограничениям и ждет новых. Что произошло 16 марта

Латвийцы стараются не выходить из домов, магазины работают по сокращенному графику, а туристы пытаются вернуться домой из-за границы. Портал Delfi коротко обобщает главные новости понедельника.

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Главное: Как Латвия привыкает жить в режиме карантина?

Латвия начинает жить по новым правилам. Ограничения коснулись всех сфер: и образования, и походов в магазин, и работы судов.

Что еще произошло в стране?

В воскресенье количество зараженных Covid-19 в Латвии выросло до 34 человек.

Латвийцы пытаются вернуться на родину до полуночи 17 марта, но уже ясно, что не все успевают. Организованы репатриационные рейсы, например, уже после отмены пассажирского сообщения придут паромы из Швеции и Германии, а из Польши приедет автобус.

Люди продолжают скупать продукты. "Конкуренты" гречки - масла, соусы, приправы, замороженные овощи и консервы. Минэкономики успокаивает: продуктов хватит на всех.

Министерство финансов обещает бизнесу налоговые каникулы сроком до трёх лет.

Министерство благосостояния выпустило рекомендации для работников, уволенных или принудительно отправленных в неоплачиваемый отпуск.

В Риге "застрял" цирк из Чехии, животных не на что кормить. Им и артистам помогают неравнодушные рижане.

Что произошло в мире: главное

Евросоюз принял решение ограничить въезд на свою территорию для иностранцев. Запрет на въезд будет действовать во всех случаях, кроме неотложных.

В России за сутки число заболевших выросло на треть и достигло 93. Власти Москвы запретили мероприятия численностью более 50 человек и с 21 марта закрывают школы. Правительство РФ закрыло для иностранцев въезд с 18 марта по 1 мая.

В Литве пока что 17 заболевших, но она ввела самый жёсткий карантин. На литовских заправках появятся стеклянные стенки, отгораживающие продавца от покупателя. Во время карантина АЗС Circle K не будут принимать купюры достоинством в 100 евро и больше. А ещё Литва вложит в спасение бизнеса 5 миллиардов евро.

В Эстонии продолжается взрывной рост заболевших. Их количество достигло 205, вчера было 171, позавчера было 115. Правительство Эстонии подумывает ограничить продажу алкоголя (но, скорее всего, не ограничит). Меж тем в Ирландии прямо накануне дня святого Патрика закрылись все пабы.

Польша согласилась создать гуманитарный коридор и пропустить через свою территорию колонну транспортных средств стран Балтии - таким образом, "застрявшие" за границей латвийцы и литовцы смогут вернуться домой.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрыть метро и передвижение между городами.

Китай начал пропагандировать версию о том, что коронавирус создали США. Похоже, что это фейк.

В Италии за сутки умерло 349 человек. Вчера был поставлен рекорд смертей - 368 человек.