Хроника пандемии. Латвия спасает экономику, люди помогают друг другу. Что произошло 19 марта

19 марта количество людей, инфицированных коронавирусом Covid-19 в Латвии, выросло до 86. Правительство принимает экстренные меры для спасения экономики, а люди стараются помочь друг другу. Портал Delfi коротко обобщает главные новости четверга.

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Главное: как латвийцам поможет государство и кто может помочь еще?

Что еще произошло в стране?

Уже 86 заболевших.

В Риге исчезли пробки.

Растут цены на дезинфекторы и товары первой необходимости. Баночка антисептика стоит 14 евро.

В Риге на съемках застрял голливудский актер Микки Рурк.

Полиция решила не утилизировать изъятый незаконный алкоголь, а использовать для дезинфекции.

Чрезвычайное положение: как организовать свою жизнь?



Что делать, если вы хотели пожениться, а тут чрезвычайная ситуация?

Как развлечь запертых на карантин детей?

Как экономично расходовать продукты и что из них готовить?

Куда съездить погулять на природе, если есть машина?

Что произошло в мире: главное