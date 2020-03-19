Хроника пандемии. Латвия спасает экономику, люди помогают друг другу. Что произошло 19 марта
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19 марта количество людей, инфицированных коронавирусом Covid-19 в Латвии, выросло до 86. Правительство принимает экстренные меры для спасения экономики, а люди стараются помочь друг другу. Портал Delfi коротко обобщает главные новости четверга.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
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Главное: как латвийцам поможет государство и кто может помочь еще?

Что еще произошло в стране?

Уже 86 заболевших.

В Риге исчезли пробки.

Растут цены на дезинфекторы и товары первой необходимости. Баночка антисептика стоит 14 евро.

В Риге на съемках застрял голливудский актер Микки Рурк.

Полиция решила не утилизировать изъятый незаконный алкоголь, а использовать для дезинфекции.

Чрезвычайное положение: как организовать свою жизнь?

Что делать, если вы хотели пожениться, а тут чрезвычайная ситуация?

Как развлечь запертых на карантин детей?

Как экономично расходовать продукты и что из них готовить?

Куда съездить погулять на природе, если есть машина?

Что произошло в мире: главное

  • Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса: в Италии их 3 405, в Китае 3 245. За сутки умерло 427 человек, а позавчера был побит рекорд — 475 человек.
  • В мире вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, заразились уже более 231 000 человек. От последствий заболевания скончались более 9 тысяч человек, выздоровели свыше 86 тысяч.
  • В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 199, за сутки заболевание обнаружили у 52 человек в 23 регионах. В официальную статистику не включили смерть 79-летней жительницы Москвы, у которой обнаружили коронавирус — причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, отменены все массовые мероприятия.
  • Коронавирус выявлен у князя Монако Альбера II. Он стал первым главой государства, у которого подтверждено наличие вируса.
  • В Китае признали неправомерными действия полиции, наказавшей врача Ли Вэньляна, который первым распространил информацию о вспышке коронавируса в Ухане.
  • Британские эпидемиологи объяснили, зачем нужны такие жесткие меры и сколько жертв будет, если их не вводить.
  • В Эстонии уже 267 заболевших. При этом, как считает New York Times, Эстония лучше всех в Европе готова к эпидемии.
  • В Литве заболевших пока 41, один из них — врач. В парках и в других местах запретили собираться более, чем по 5 человек.
  • ВОЗ передумал и все-таки разрешил использовать ибупрофен при коронавирусе.
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