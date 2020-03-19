Хроника пандемии. Латвия спасает экономику, люди помогают друг другу. Что произошло 19 марта

19 марта количество людей, инфицированных коронавирусом Covid-19 в Латвии, выросло до 86. Правительство принимает экстренные меры для спасения экономики, а люди стараются помочь друг другу. Портал Delfi коротко обобщает главные новости четверга.
Главное: как латвийцам поможет государство и кто может помочь еще?
- Правительство утвердило меры поддержки бизнеса и работников, пострадавших из-за коронавирусного кризиса. Предприятия наиболее затронутых кризисом отраслей будут иметь право просить о продлении срока уплаты налогов. Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного вспышкой Covid-19, составит более 2 млрд евро.
- Министерство образования обеспечит нуждающихся школьников бесплатным интернетом и смарт-устройствами для дистанционного обучения.
- Послаблений в коммунальных платежах пока не будет, однако Latvenergo пообещало не отключать должникам электричество во время чрезвычайной ситуации.
- Оператор мобильной связи Bite сделал свои услуги бесплатными для медработников.
- Maxima предложила временно безработным временные вакансии.
- Добровольцы будут носить продукты пенсионерам, которым опасно выходить из дома.
- В четверг вечером латвийцы устроили флешмоб благодарности всем, кто продолжает работать вопреки обстоятельствам.
Что еще произошло в стране?
Уже 86 заболевших.
Растут цены на дезинфекторы и товары первой необходимости. Баночка антисептика стоит 14 евро.
В Риге на съемках застрял голливудский актер Микки Рурк.
Полиция решила не утилизировать изъятый незаконный алкоголь, а использовать для дезинфекции.
Чрезвычайное положение: как организовать свою жизнь?
Что делать, если вы хотели пожениться, а тут чрезвычайная ситуация?
Как развлечь запертых на карантин детей?
Как экономично расходовать продукты и что из них готовить?
Куда съездить погулять на природе, если есть машина?
Что произошло в мире: главное
- Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса: в Италии их 3 405, в Китае 3 245. За сутки умерло 427 человек, а позавчера был побит рекорд — 475 человек.
- В мире вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19, заразились уже более 231 000 человек. От последствий заболевания скончались более 9 тысяч человек, выздоровели свыше 86 тысяч.
- В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 199, за сутки заболевание обнаружили у 52 человек в 23 регионах. В официальную статистику не включили смерть 79-летней жительницы Москвы, у которой обнаружили коронавирус — причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, отменены все массовые мероприятия.
- Коронавирус выявлен у князя Монако Альбера II. Он стал первым главой государства, у которого подтверждено наличие вируса.
- В Китае признали неправомерными действия полиции, наказавшей врача Ли Вэньляна, который первым распространил информацию о вспышке коронавируса в Ухане.
- Британские эпидемиологи объяснили, зачем нужны такие жесткие меры и сколько жертв будет, если их не вводить.
- В Эстонии уже 267 заболевших. При этом, как считает New York Times, Эстония лучше всех в Европе готова к эпидемии.
- В Литве заболевших пока 41, один из них — врач. В парках и в других местах запретили собираться более, чем по 5 человек.
- ВОЗ передумал и все-таки разрешил использовать ибупрофен при коронавирусе.