Хроника пандемии. Латвия закрывает школы, в магазинах скупают гречку, спорт отменяется: что произошло 12 марта

12 марта Латвия ввела чрезвычайное положение, МИД расширил "красный список", в магазинах раскупили гречку и туалетную бумагу, а Китай сообщил о том, что эпидемия пошла на спад. Портал DELFI коротко рассказывает о ключевых событиях, происходящих вокруг пандемии коронавируса Covid-19.

Главное: в Латвии — чрезвычайное положение

С 13 марта по 14 апреля закрыты школы и вузы . Предполагается, что учебный процесс можно наладить удаленно, но как это будет выглядеть, пока не знает никто.

. Предполагается, что учебный процесс можно наладить удаленно, но как это будет выглядеть, пока не знает никто. Детсады пока работают. Но родителям для этого нужно принести письменное заявление.

Отменены все массовые и публичные мероприятия на 200 и более человек. То есть почти все крупные концерты и спортивные соревнования, а также шествие 16 марта. Государственные учреждения тоже частично "уходят на карантин".

все массовые и публичные мероприятия на 200 и более человек. То есть почти все крупные концерты и спортивные соревнования, а также шествие 16 марта. Государственные учреждения тоже частично "уходят на карантин". Зато граница остается открытой : правительство полагает, что запрет на поездки не остановит пандемию.

: правительство полагает, что запрет на поездки не остановит пандемию. Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса обязаны самоизолироваться на карантин.

Что еще произошло в стране?

МИД расширил список стран, в которые категорически не рекомендуется ехать. Теперь в нем, кроме всего прочего, Швеция и Великобритания.

Новый порядок сдачи тестов на Covid-19: если вы вернулись из страны, входящей в "красный список", анализы можно сдать не только дома, но и в Центре инфектологии. Это должно ускорить процесс.

airBaltic уволил еще 100 сотрудников — в сумме без работы уже 350 человек. Предполагается, что это временно. Между тем, туристическая отрасль в Латвии рухнула на 90%.

Пользователи соцсетей возмущены: латвийские госструктуры публикуют критически важную информацию о коронавирусе только на латышском языке. "Согласие" требует объяснений у Минздрава.

В магазинах раскупают продукты и средства гигиены. Латвийская ассоциация торговцев утверждает, что для паники нет оснований — большая часть продуктов производится в Латвии, и с ними проблем не будет. То же самое говорит и министр экономики Ральф Немиро.

Что произошло в мире: главное

Китайские власти утверждают, что пик эпидемии в стране позади. В четверг было зафиксировано 19 новых случаев заражения, в среду — 15.

Зато в Италии эпидемия только набирает обороты. В четверг, по сравнению со средой, количество инфицированных выросло на 23% и составило 15 113 человек, сообщает DPA со ссылкой на данные Гражданской обороны. 1016 человек умерло. Система здравоохранения работает на пределе возможностей. Латвийцы, которые живут в Италии, рассказывают, как это выглядит изнутри.

Спорт закрывается. НХЛ и НБА приостановили сезоны, Олимпиада и Чемпионат Европы по футболу под вопросом, переносятся матчи Лиги Чемпионов и национальных соревнований по самым разным видам спорта.

Небольшой конфликт между США и ЕС: Евросоюзу не понравилось внезапное решение Вашингтона закрыть границы.

В Европе осталась одна страна, где не зафиксировано ни одного случая инфицирования Covid-19. Это Черногория.