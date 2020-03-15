Хроника пандемии. Вернуть всех домой: миссия невыполнима? Что произошло 15 марта

15 марта тысячи латвийцев, оказавшихся за границей, отчаянно пытались понять, как им вернуться домой. На решение этой проблемы остались сутки. Латвийские власти организуют спецрейсы для репатриации, но уже сейчас понятно, что всем помочь вряд ли удастся. Портал Delfi коротко обобщает главные новости воскресенья.

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Главное: Как вернуться на родину?

У жителей Латвии остались сутки на то, чтобы вернуться в страну. Что делать тем, кто не успеет? МИД и Министерство сообщений утверждают, что пытаются помочь всем (полный текст), но есть нюансы.

Первое, что нужно понимать: ситуация постоянно меняется. Следите за обновлениями!

Второе: министр сообщений Талис Линкайтс признает, что доставить всех домой не удастся. Более того, непонятно, сколько вообще тех, кто может захотеть вернуться в Латвию. Только одна цифра: airBaltic продал 200 000 билетов до 14 апреля.

Главное: граница закрыта, но Министерство сообщений может выдавать специальные разрешения. Как в случае с паромом из Германии.

с паромом из Германии. airBaltic в понедельник совершит 16 авиарейсов специально для срочной доставки латвийцев домой. Билеты должны продаваться по рыночной цене, регистрация здесь .

. Остальные авиакомпании принимают решения самостоятельно.

Те, кто улетел чартерным рейсом на курорт, решает проблему с туроператором.

Есть шанс вернуться через Таллин (аэропорт пока не закрыт), но Латвия никаких гарантий не дает.

В теории, Латвия может оправить за соотечественниками чартер — но для этого нужно собрать пассажиров, которые готовы заплатить.

Сложнее всего тем, кто оказался в Азии и других отдаленных регионах. С туроператорами работает Министерство экономики.

Никаких специальных мер для латвийцев, которые хотят вернуться из Великобритании и Ирландии, не планируется.

Автобусы и поезда, которые оказались за границей, по расписанию должны вернуться домой до 17 марта. Если они задержатся в пути, проблему будет решать Министерство сообщений.

Латвия может арендовать автобусы для вывоза соотечественников домой, но пока не планирует этого делать. Проблема в том, что границы разных стран могут быть закрыты.

Аренда поездов — не вариант, чартерные авиарейсы дешевле.

Что еще произошло в стране?

В воскресенье количество зараженных Covid-19 в Латвии выросло до 30 человек.

Инфекционист Уга Думпис считает, что Латвия своевременно реагирует на угрозу Covid-19. "Латвия выглядит хорошо, и государство не скрывает невидимой части айсберга", — утверждает он.

Банк Латвии начал выдавать пессимистические прогнозы: "Отдельные отрасли уже сталкиваются с экономическими последствиями вируса, например, туризм, гостиничный бизнес, авиация. Кроме того, меры по уменьшению мобильности населения и далее будут снижать активность народного хозяйства". Сколько будет стоить эпидемия, пока неизвестно.

Автобусы из стран Балтии застряли на границе между Германией и Польшей. Только после вмешательства МИДа Латвии польская сторона согласилась пропустить транспортную колонну через свою территорию.

В Латвии запрещены массовые богослужения, и полиция уже расследует случаи нарушения этого запрета в Елгаве. Тем временем Латвийская православная церковь выступила с рекомендацией не целовать иконы.

В Риге закрываются кинотеатры и спортивные залы.

Что произошло в мире: главное



Новый рекорд по количеству смертей в Италии: за сутки умерли 368 человек. В целом количество жертв Covid-19 в стране перевалило за 1800.

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В Эстонии взрывной рост количества заболевших: за день 56 новых случаев, всего — 171.

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