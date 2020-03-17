"И денег не попросили!" Как литовцы спасли застрявших на границе Германия-Польша жителей Латвии

В понедельник на границе Германия-Польша застряли более 500 латвийцев, которые спешили вернуться на родину до 17 марта и уперлись в закрытую границу Польши. В 23 вечера более 70 автомобилей погрузилось на паром в Клайпеду. Теперь им надо успеть за сутки добраться до Латвии — Литва закрывает границу завтра в полночь.

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Сегодня портал Delfi рассказал историю латвийцев, которым МИД Латвии обещал организовать гуманитарный проезд границы Германия-Польша, но не смог. Два шофера поделились впечатлениями от бунта на рубеже, который латвийцы устроили вместе с литовцами. А когда выручать своих прибыл литовский дипломат, солидарные литовцы-шоферы заявили, что не поедут без братьев-латвийцев и эстонцев.

В итоге житель Латвии Алексей, вместе с караваном балтийских собратьев по несчастью, отправился в порт Засниц, куда вечером обещали подогнать паром на Клайпеду.

"К вечеру приехали представители посольства Литвы, привезли еды (хлеб, колбаса, сыр, печенье) и поддерживали морально до самого прибытия парома, — рассказал о развитии ситуации Алексей. — Испытываешь небольшую зависть и уважение к литовцам, что у них все так красиво происходит. И одновременно, небольшое разочарование и стыд за наших… Посольство Латвии в Германии тоже есть, но почему-то наша судьба ему неинтересна. Кстати, немцы нам тоже пару раз подвозили горячие напитки и воду. Денег ни за что не берут. И за паром не попросили".

По наблюдениям Алексея, всего два пассажира, прибывших на паром, были в масках. Остальные без, в том числе и работники посольства. "Я начал свой путь домой более 60 часов назад и с того момента практически не спал — может, иногда дремал за рулем, — рассуждает он. — Иммунитет — не больше 10% от номинального. Думаю, если бы я заразился, наверное, все бы вмиг проявилось. Но пока, по счастью, нет".

Он рассказал, что при заезде на паром всем водителям измерили температуру. Поскольку к вечеру сильно похолодало, у всех были включенные печки — пришлось основательно проветрить машину, чтобы дистанционные термометры показали, что все в норме. По плану паром прибудет в Литву завтра в 18 вечера. У жителей Латвии останется шесть часов, чтобы добраться до забывшей о них родины.

Foto: No privātā arhīva

Еще неделю придется ждать встречи с родными и близкими другому собеседнику портала Delfi водителю микроавтобуса в прицепом Владимиру, который доверил организацию своей доставки домой латвийскому МИД.

В Германию Владимир прибыл 9 марта — он занимается развозкой латвийских посылок по стране, а потом доставкой немецких посылок в Латвию. По плану собирался 16 марта забрать последнюю посылку и домой. В субботу узнал о решении правительства Латвии закрыть границы. Лишь поздно ночью в воскресенье получил информацию, что надо подать данные для пересечения Польши с конвоем. В МИДе его зарегистрировали и сказали ждать сведений о создании колонн. Когда узнали, что они будут в понедельник в 18, 20 и 22 часа, понял, что не успевает — он уткнулся в очередь более 20 км.

Снова позвонил в МИД — там предложили купить билеты на один из трех паромов в Латвию — 17, 23 или 24 марта. Билеты на первый ушли за 5 минут — Владимир их купить не успел. Пришлось переложить отъезд на 23 марта — паром пойдет из немецкого Травемюнде в Лиепаю.

"Перевозка микроавтобуса с прицепом обошлась в 180 евро, а полка в четырехместной каюте — 56 евро (сегодня такая полка стоит уже 89 евро), — рассказала жена Владимира, которая из Риги старается ему помочь. — Я уж не говорю о том, что в четырехместной каюте о социальной дистанции говорить не приходится. Но все это большой рассадник заразы — чего уж там. А пока Володе пришлось ехать обратно 500 км, к знакомому, у которого он может остановиться и пожить в отдельной комнатке. Очень ждем нашего папу домой — еще целую неделю за него переживать".