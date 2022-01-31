Изменится ли политика ограничения Covid-19? Политики все больше сомневаются в эффективности сертификатов

Перед сегодняшним заседанием коалиции и завтрашним — Кабинета министров, правление уже одной из правительственных партий — Новой Консервативной — выступила с призывом изменить политику ограничения заболеваемости Covid-19. Ранее такие призывы звучали от представителей бизнеса и оппозиции.

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Голос внутри правительства

Новая Консертивативная партия, упреждая заседания, заявила, что политику ограничения Covid-19 надо менять в связи с тем, что "омикрон" стал в Латвии доминирующим штаммом.

"Во-первых, надо менять использование сертификатов Covid-19 на различных мероприятиях в Латвии. Одной из основных функций системы сертификатов было ограничение инфицирование. Новейшие даты показывают, что сертификаты не исполняют больше эту функцию в той мере, в которой надеялись изначально, и работают против распространение прежнего вируса", — говорится в заявлении НКП. Новые консерваторы указывают, что охват вакцинацией работающих превышал 90% уже в декабре, и использование сертификатов внутри Латвии нужно перевести на единый режим, облегчив хозяйственную нагрузку на жителей и предпринимателей".

В заявлении не содержится прямой призыв разрешить работать без сертификатов или отменить срок действия сертификатов. Однако упоминается опыт Великобритании — вакцинация ограждает от тяжелых форм заболеваний пожилых людей, и нашему Министерству здравоохранения следует искать способы привить еще невакцинированных представителей старшего поколения. Нынешняя же система сертификатов наносит урон экономике, не мотивируя сениоров прививаться, уклончиво утверждает НКП.

Во-вторых, НКП призывает пересмотреть эффективность политики тестирования. На закупку тестов и "быстрых", и лабораторных тестов транятся миллионы, но ждать результатов приходится долго.

В-третьих, НКП считает, что нужно пересмотреть политику самоизоляции и ограничений для контактных лиц, особенно, когда речь идет о вакцинированных и переболевших. Тут партия тоже указывает на то, что жесткие требования создают большие неудобства для целых отраслей экономики и для сферы образования. В частности, "новые консерваторы" считают, что в школах самотестирование должно производиться в случаях, когда есть симптомы.

Давление на правительство: оппозиция, бизнес, опыт других стран

Всю прошлую неделю в той или иной степени давление на правительство — с призывом пересмотреть "антиковидную" политику — оказывалось как со стороны бизнеса, так и со стороны оппозиции.

Сопредседатель Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс призвал уже в ближайшие недели отменить срок действия сертификатов, который вступит в силу 15 февраля. Он указал на то, что деление на "красные" и "зеленые" зоны в тех же торговых местах теряет смысл, когда болеют и привитые. Также он высказал версию, что главным мотиватором получения позитивного теста на Covid-19 становится желание продлить срок действия сертификата, не получая бустерную дозу.

Ряд оппозиционных депутатов Сейма уже предложили разрешить работать без сертификатов.

Латвийские девелоперы призывают отказаться от "красных" и "зеленых" режимов в торговых центра. Представители гостиничного бизнеса и Латвийская ассоциация торговцев и вовсе настаивают на оставке министра здравоохранерия Даниэля Павлютса (АР!) и министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство"), указывая, что "ковидные" ограничения остались в силе, а помощь бизнесу больше не оказывается.

И наконец о грядущем отмене "ковидных" сертификатов уже открыто говорят первые лица соседних Литвы и Эстонии.

Голос "против"

О рисках либерализации политики ограничения распространения Covid-19 в то же время предупреждают специалисты. Эпидемиолог Никита Троянский прогнозирует, что в эту волну Covid-19 переболеет каждый третий житель страны. Главный же риск — массовое инфицирование пожилых людей. Пока "омикрон" не добрался до старшего поколения — болеют преимущественно молодые люди. Хотя пока резкого прироста пациентов с Covid-19 в больницах не наблюдается, Троянский предсказывает, что на пике в больницах одновременно могут находиться 4000 человек. По мнению эксперта, сравнения с Великобританией не корректны: число уязвимых для вируса пожилых людей и незащищенных жителей старше 40 лет в Латвии больше в 12 раз.