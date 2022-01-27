Извинения Кариньша, Домбрава против памятников и повышение тарифов Rīgas siltums. 27 января: главное

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сделал неосторожное заявление в отношении латвийского бизнеса, за что ему пришлось принести свои извинения. В Латвии второй день подряд регистрируют более 9000 заражений Covid-19. Тем временем, Rīgas siltums планирует поднять тарифы на отопление, а Latvijas Dzelzceļš — модернизировать железную дорогу. В свою очередь, депутат Сейма Янис Домбрава посоветовал демонтировать советские памятники. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 27 января.

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Картина дня

В Латвии снова выявлено более 9000 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов тестирования составила 35,1%. За сутки от заболевания скончались 18 человек, один из них был моложе 40 лет. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с с 3239,9 до 3584,4 случая.

Премьер Кариньш извинился перед предпринимателями. Политик во время эфира Латвийского телевидения заявил, что общество не может содержать бизнес вечно, особенно, если он не очень востребован. Эту формулировку предприниматели сочли оскорбительной и предложили премьеру извиниться.

Rīgas siltums планирует третье за отопительный сезон повышение тарифов. Сейчас тариф предприятия на теплоэнергию составляет более 66 евро за мегаватт-час. С марта этого года Rīgas siltums предлагает повысить тариф. Если это произойдет, мегаватт-час теплоэнергии подорожает более чем на два евро.

Планируется модернизация железной дороги. В рамках проекта Latvijas dzelzceļš собирается обновить железнодорожную инфраструктуру, чтобы поезда могли разгоняться до 160 километров в час. Первыми железнодорожными линиями, которых коснется модернизация, станут маршруты Рига-Елгава и Рига-Айзкраукле.

Лембергс требует компенсацию в размере 10 000 евро — ему отказали в бустерной прививке. Бывший мэр Вентспилса утверждает, что в течение нескольких месяцев он просил пройти ревакцинацию от Covid-19, но так и не получил бустерную дозу. Потом Лембергс заразился и переболел коронавирусом, в результате чего повреждены его легкие.

Как будут работать купоны, выданные тароматом? С 1 февраля в Латвии начнет работать система депозита для упаковок напитков. При покупке напитка в депозитной упаковке, покупатель будет вносить депозитную плату — 0,10 евро. После сдачи упаковки ее можно будет получить обратно с помощью специального купона. Кроме того, купоны можно будет использовать в качестве платежного средства в магазине, где была сдана пустая упаковка.

В случае болезни действие ковид-сертификатов будут приостанавливать на семь дней. Срок изоляции и домашнего карантина сократили, чтобы обеспечить непрерывность деятельности стратегически важных отраслей. Раньше действие сертификата приостанавливали на 10 дней.

В Риге задержали извращенца, заманившего к себе домой двух мальчиков. Осенью прошлого года мужчина познакомился на улице с мальчиками в возрасте 12 и 13 лет, а потом пригласил их к себе домой. Там он угощал их сладостями, давал сигареты, а также показывал порнографию и говорил с детьми на тему сексуальности. Мужчина предлагал подросткам вступить в интимную связь. Все это происходило в период с октября по декабрь 2021 года. Возбуждено уголовное дело.

Домбрава продолжает бороться с "памятниками оккупации", а Петравича — против Стамбульской конвенции. В Сейме сегодня прошли ежегодные внешнеполитические дебаты, на которых прозвучали как ожидаемые заявления о том, что НАТО и ЕС являются гарантами безопасности Латвии, так и достаточно эксцентричные высказывания. Например, депутат от Нацобъединения Янис Домбрава вновь поднял тему памятников советского периода и призвал следовать примеру Украины и Польши — демонтировать их.

Что сказал в Сейме о России, Украине, ЕС и НАТО глава МИД Ринкевич? По мнению Ринкевича, сейчас Латвия находится "в наиболее стабильном институциональном положении". Политик считает, что лучшей альтернативы членству в НАТО и ЕС не существует. Ринкевич также подчеркнул, что в случае нападения на Украину, Латвия поддержит введение новых санкций в отношении России.

Ученые из Уханя сообщили о новом коронавирусе. В ЮАР у летучих мышей был выявлен вирус NeoCoV. Он имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. Новый вид вируса похож на MERS-CoV — возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах.

Военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял пять человек. Стрельба произошла в ночь на 27 января в Днепре. 20-летний нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев из автомата Калашникова и сбежал с оружием. Утром 27 января он был задержан.

В пятницу в Латвии вновь ожидается сильный ветер. Продолжатся дожди и снегопады. К утру в Курземе и центральных регионах страны ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье — до 22 метров в секунду. В Риге ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.





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